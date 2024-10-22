Взошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века

Выбрать 25 лучших игроков Премьер-лиги XXI века на данный момент — неблагодарное занятие. Нет более популярного чемпионата на планете и, следовательно, более тщательно изученного. Или вызывающего большее количество споров.

Вам будет трудно найти футбольного болельщика где-либо в мире, у которого нет любимого клуба в Премьер-лиге — или, по крайней мере, который не смотрит игры ежедневно, то есть у каждого есть свое мнение о лучших командах и игроках АПЛ.

Поэтому неизбежно, что следующий список, основанный на сочетании титулов, таланта, долголетия и влияния, вызовет лавину критики. Такие великие игроки современности, как Робер Пирес, Неманья Видич, Сол Кэмпбелл, Гарет Бэйл и Робин ван Перси, даже не попали в этот список, ради всего святого!

Важно отметить, что достижения и выступления до 1 января 2000 года не учитывались, что исключает пиковые годы таких легенд Премьер-лиги, как Алан Ширер и Рой Кин, которые могли бы войти в список XI лучших всех времен, но эта оговорка вряд ли избавит нас от самых ожесточенных споров. Слишком много неоднозначных вопросов и убедительных аргументов в пользу включения или исключения.

25. Яя Туре

Яя Туре globallookpress.com

Возможно, самый влиятельный игрок в восхождении «Манчестер Сити» на вершину английского футбола, Яя Туре перешел из «Барселоны» в 2010 году и быстро стал столпом центральной полузащиты клуба. У ивуарийца было абсолютно все: пугающее сочетание техники и телосложения, благодаря которому его практически невозможно было лишить мяча.

Туре был включен в команду года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) по итогам двух первых побед «Сити» в Премьер-лиге — в 2011/2012 и 2013/2014 годах, причем во время последнего триумфа он забил 20 голов.

Когда он покидал «Этихад» в 2018 году, капитан команды Винсент Компани заявил: «Я просто хочу сказать спасибо Яя. Если кто-то и будет считаться легендой этого клуба, так это он».

24. Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Сеску Фабрегасу было всего 16 лет, когда он дебютировал в «Арсенале». Сразу стало очевидно, что «канониры» заполучили действительно особый талант из «Барселоны», классного, но боевого полузащитника, который противоречил своему нежному возрасту ошеломляющим хладнокровием и качеством своих выступлений.

Действительно, неудивительно, что Арсен Венгер сделал Фабрегаса капитаном клуба в 2008 году — когда испанцу был всего 21 год. Хотя Фабрегас дебютировал в профессиональном футболе в сезоне 2003/2004 «Непобедимых», он не получил медали, так как ни разу не появлялся в Премьер-лиге.

Тем не менее, он выиграл два титула после возвращения в Англию, присоединившись к «Челси» в 2014 году, и продолжал удивлять публику своим удивительным мастерством передач, в конечном итоге оформив 111 результативных ассистов в Премьер-лиге, что ставит его на третье место в общем рейтинге.

23. Луис Суарес

Луис Суарес globallookpress.com

Несомненно, спорное включение — по ряду причин. Уругваец расстраивал, оскорблял и иногда даже кусал людей во время своей игровой карьеры. Суарес также провел всего три с половиной сезона в Премьер-лиге — но дважды попадал в команду года и даже получил звание Игрока сезона в 2013/2014 годах, забив рекордный 31 мяч всего в 33 матчах.

Бывший нападающий «Ливерпуля» не был похож ни на кого из тех, кого английский футбол видел раньше, — ужасающая сила природы, способная забить гол любого типа с любого угла. Он изводил защитников своим непрекращающимся прессингом и ставил их в тупик невероятной способностью находить пространство там, где его, казалось бы, нет.

«Это редкое сочетание, — говорил позже Стивен Джеррард о Суаресе, — быть чудесным футболистом, который готов использовать свой дар, чтобы самоотверженно ассистировать и создавать голы для товарищей по команде».

22. Эшли Коул

Эшли Коул globallookpress.com

Эшли Коул всегда был противоречивой личностью. Не только фанаты «Арсенала» критиковали манеру его затянувшегося перехода в лондонский «Челси» в 2006 году. Однако никто не будет оспаривать утверждение, что «Кэшли» был выдающимся игроком и, возможно, лучшим левым защитником в мире на протяжении значительной части своей карьеры.

Он стал настоящим открытием, ворвавшись в состав «Арсенала» еще подростком, и был ключевым игроком двух команд, завоевавших титул. После своего скандального ухода он в третий раз поднял трофей Премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж», а также в четвертый раз попал в команду года по версии PFA.

«Он, безусловно, лучший левый защитник Премьер-лиги», — недавно сказал Арсен Венгер. «Если посмотреть на то, что он делал на клубном уровне, то можно увидеть замечательную стабильность — а это всегда признак большого игрока».

21. Петр Чех

Петр Чех globallookpress.com

Петр Чех по сути занял место Петера Шмейхеля в качестве лучшего вратаря Премьер-лиги и, возможно, превзошел замечательные достижения датчанина. Действительно, когда дело доходит до сохранения ворот «на замке», Чех действительно находится в своей собственной лиге.

За 15 лет в Премьер-лиге он отыграл 202 матча «на ноль» — на 33 больше, чем его ближайший соперник — и выиграл рекордные четыре «Золотых перчатки» с двумя разными клубами («Челси» и «Арсенал»). Также крайне маловероятно, что какой-либо номер один когда-либо побьет его рекорд в 24 «сухих» матча за один сезон.

Чех, возможно, играл за блестящими защитниками в Англии, но стоит помнить, что великий Джиджи Буффон считает четырехкратного чемпиона Премьер-лиги лучшим универсальным вратарем своего поколения.

20. Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

К тому времени, как Вирджил ван Дейк уйдет на пенсию, он вполне мог бы претендовать на звание лучшего защитника в истории Премьер-лиги, поскольку в свои 33 года он по-прежнему выглядит как лучший центральный защитник в мировом футболе.

Очевидно, многое будет зависеть от того, останется ли голландец на «Энфилде» после лета 2025 года, когда истечет его контракт, но уже сейчас можно сказать, что Ван Дейк — легенда «Ливерпуля», революционное приобретение из «Саутгемптона», которое помогло превратить «красных» в лучшую команду в мире и положить конец их безуспешным попыткам завоевать титул чемпиона Англии.

Следовательно, Венсан Компани считает, что Ван Дейк, который четыре раза входил в команду года PFA и был назван Игроком года в сезоне 2018/2019, стоит выше не только его самого, но и таких, как Рио Фердинанд и Джон Терри. «Был "Ливерпуль" до Вирджила и после него... Я отдам ему [первое место] по этой причине», — сказал икона «Сити».

19. Эрлинг Холанн

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Эрлинг Холанн только что начал свой третий сезон в Англии, тем не менее нападающий «Манчестер Сити» уже расхваливается некоторыми как величайший бомбардир Премьер-лиги. Легко понять, почему. Показатели Холанна сенсационные, на самом деле, граничащие с нелепостью.

Он забивает в среднем по голу за игру (73 из 73) и уже выиграл две «Золотые бутсы». Всего за два года он также сделал столько же хет-триков (восемь), сколько Гарри Кейн сделал за всю свою карьеру в Премьер-лиге.

Если он останется в «Сити» и избежит серьезных проблем с травмами, норвежец побьет все рекорды по забитым голам в истории английского футбола. «Он невероятная машина», — говорит Пеп Гвардиола, и босс «Сити» считает, что он «будет конкурировать с Криштиану Роналду и Лионелем Месси по количеству голов».

18. Гарри Кейн

Гарри Кейн globallookpress.com

«Чудо одного сезона» оказалось одним из самых стабильных исполнителей в истории Премьер-лиги! Гарри Кейн ни в коем случае не считался обреченным на величие.

В первые дни в «Тоттенхэме» он выступал аренде за «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич Сити» и «Лестер», но забив 21 гол в 34 матчах в сезоне 2014/2015, он никогда не оглядывался назад — и никогда не переставал забивать.

К моменту своего ухода в «Баварию» в прошлом году Кейн был вторым в списке бомбардиров Премьер-лиги с 208 голами. Он также трижды получал «Золотую бутсу» и шесть раз попадал в команду года по версии PFA.

Возможно, он и не завоевал трофей Премьер-лиги (или любой другой трофей), но Кейн, несомненно, является великим игроком Премьер-лиги, которого сейчас многие считают одним из самых совершенных нападающих в мире.

17. Джон Терри

Джон Терри globallookpress.com

Джон Терри вызывает полярные мнения как личность, но как игрок, почти каждый поклонник Премьер-лиги согласится, что он один из величайших игроков всех времен. Пройдя через молодежную команду «Челси», бескомпромиссный центральный защитник стал доминирующей силой в раздевалке, полной игроков мирового класса, подписанных за большие деньги Романом Абрамовичем.

Жозе Моуринью сразу же сделал Терри капитаном, когда в 2004 году занял пост главного тренера на «Стэмфорд Бридж», и это решение почти сразу же оправдалось: англичанин вдохновил «синих» на два подряд титула.

К концу своей карьеры Терри пять раз становился чемпионом Премьер-лиги, а также забил 41 гол — больше, чем любой другой защитник в истории соревнований. Неудивительно, что для фанатов «Челси» он остается «капитаном, лидером, легендой».

16. Рио Фердинанд

Рио Фердинанд globallookpress.com

Нетипичный английский центральный оборонец, Рио Фердинанд был образцом самообладания во владении мячом, защитником, у которого никогда не было проблем с выводом мяча из глубины в центр поля. Однако, хотя шестикратный чемпион Премьер-лиги часто действовал в паре со «стоппером» вроде Неманьи Видича, бывший игрок «Вест Хэма» мог выполнять и «грязную работу», поскольку он был силен и в воздухе, и в отборе мяча.

Фердинанд также был невероятно стабилен. Ровно в половине из своих 12 сезонов на «Олд Траффорд» он был назван в команде года по версии PFA.

«Он был, без сомнения, лучшим центральным защитником, с которым я когда-либо играл», — позже признался Пол Скоулз. «Я бы даже сказал, что какое-то время он был лучшим центральным защитником в мире. Играя перед ним, он делал твою работу настолько легкой».

15. Родри

Родри globallookpress.com

Криштиану Роналду был последним игроком Премьер-лиги, который выиграл «Золотой мяч» в 2008 году, но это должно измениться достаточно скоро, поскольку Родри будет вознагражден за еще один звездный сезон за «Манчестер Сити» и сборную Испании. Такое признание давно назрело для одного из самых классных и эффективных опорных полузащитников современной эпохи.

За последние несколько лет в мировом футболе не было более стабильного или влиятельного игрока, который неоднократно улучшал свою всестороннюю игру до совершенно иного уровня с тех пор, как в 2019 году его подписал Пеп Гвардиола.

Действительно, четырехкратный обладатель титула, который также может играть в защите, недавно добавил забитые голы в свою игру, то есть теперь он практически всесторонний футболист. «Он может делать все», — как говорит Гвардиола. «Невероятный игрок».

14. Дидье Дрогба

Дидье Дрогба globallookpress.com

Видела ли Премьер-лига когда-либо более устрашающего форварда? Дидье Дрогба обладал всеми физическими качествами, которые вы хотели бы видеть в № 9: ростом, скоростью и мощью.

Кроме того, ивуариец был грозным соперником и невероятно бескорыстным, что делало его одновременно кошмаром в игре против него и мечтой в игре с ним.

Карлес Пуйоль открыто признал, что Дрогба был самым сложным противником, с которым он когда-либо сталкивался, в то время как бывший товарищ по команде Фрэнк Лэмпард отметил, что Дрогба играл даже лучше в больших играх. «Это был другой Дидье», — сказал англичанин. «Он был как животное».

Дрогба завоевал две «Золотые бутсы», забив 104 гола в Премьер-лиге за два периода в составе «Челси», возглавил список лучших ассистентов в 2005/2006 годах, а также выиграл четыре титула. Короче говоря, нападающий, который добился успеха, потому что часто был неудержим.

13. Венсан Компани

Венсан Компани globallookpress.com

Венсан Компани прибыл в «Манчестер Сити» в 2008 году в качестве опорного полузащитника. Он ушел 11 лет спустя, прославленный как один из лучших центральных защитников, которых когда-либо видела Премьер-лига.

Возвышаясь над остальными игроками, Компани, что неудивительно, доминировал в воздухе, но большой бельгиец также фантастически распоряжался мячом и мастерски руководил теми, кто его окружал. Травмы часто были проблемой, особенно в его последние годы на «Этихаде», но Компани почти всегда выходил на поле, когда его товарищи по команде больше всего в нем нуждались.

Действительно, бывший капитан «Сити» забил два самых важных гола в истории клуба: мощный удар головой против «Манчестер Юнайтед» в 2012 году и потрясающий удар с дальней дистанции против «Лестер Сити» в 2019 году, которые фактически сделали «горожан» обладателями титула. Член Зала славы Премьер-лиги был, как сказал Кевин Де Брёйне, «Великим игроком, великой личностью и великим лидером».

12. Эден Азар

Эден Азар globallookpress.com

Благодаря низкому центру тяжести, блестящему контролю мяча и выдающимся навыкам дриблинга бельгиец быстро стал героем на «Стэмфорд Бридж» после перехода из «Лилля» в 2012 году и неизбежно вызывал сравнения с великим Джанфранко Дзолой — впрочем, даже со стороны самого итальянца.

Азар вдохновил «Челси» на два чемпионских титула и был признан лучшим игроком сезона Премьер-лиги в 2014/2015 годах, а также трижды попадал в команду года. Мог ли он добиться большего? Безусловно, Азар был «ужасным тренером». Но, как однажды сказал Гари Невилл, смотреть на его игру было все равно что наблюдать за поэзией в движении.

11. Серхио Агуэро

Серхио Агуэро globallookpress.com

Человек, ответственный за самый известный гол в истории Премьер-лиги, когда Агуэро отправил мяч в сетку ворот «КПР» с типичной силой и точностью, чтобы выиграть титул 2011/2012 для «Манчестер Сити» самым драматичным образом. Это был первый из пяти триумфов в Премьер-лиге для аргентинского нападающего, который забил в общей сложности 184 гола, что ставит его на пятое место в списке лучших бомбардиров всех времен.

Агуэро был бы оценен еще выше, если бы ему регулярно не мешали травмы, но этот маленький, но взрывной форвард, похожий на Ромарио, навсегда останется в памяти как один из лучших нападающих, которых когда-либо видела английская публика. «Цифры Агуэро говорят сами за себя», — однажды отметил Пеп Гвардиола. «Он легенда, часть истории клуба». И Премьер-лиги.

10. Давид Сильва

Давид Сильва globallookpress.com

В течение 10 волшебных сезонов плеймейкер по прозвищу «Мерлин» освещал Премьер-лигу своей палочкой в виде левой ноги. Сильва был радостью для созерцания на футбольном поле, неуловимым, подобным духу присутствием, которое проворно перемещалось между линиями, вызывая хаос везде, где он появлялся, своими навыками дриблинга и точными передачами.

Роберто Манчини не мог понять, как «Манчестер Сити» удалось подписать испанца, который, как он отметил, был бы в «Барселоне» наравне с такими игроками, как Андрес Иньеста и Хави, которые оба обожали своего международного коллегу.

Однако в конце концов они возводят статую Сильвы на стадионе «Этихад», поскольку эпоха беспрецедентного успеха клуба просто не состоялась бы без игрока, который выиграл четыре титула Премьер-лиги, трижды входил в символическую сборную сезона и занимает седьмое место в общем зачете по результативным передачам.

9. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду, возможно, и запятнал свое наследие в «Манчестер Юнайтед» во время своего второго желчного периода на «Олд Траффорд», но никто никогда не забудет, каково было наблюдать, как португалец превратился из пони в самого совершенного форварда на планете во время своего первого пребывания в Англии.

«За эти годы было несколько игроков, которых называли "новым Джорджем Бестом", но это первый раз, когда это было комплиментом для меня», — съязвил североирландец еще в 2003 году.

Роналду действительно оказался самым достойным обладателем седьмого номера «Юнайтед». Крайний нападающий с танцующими ногами и потрясающим ударом был назван Игроком сезона во время двух из трех последовательных побед «красных дьяволов» в Премьер-Лиге до своего ухода в «Реал Мадрид» в 2009 году, а также получил «Золотую бутсу АПЛ» и «Европейскую золотой бутсу» в конце кампании 2007/2008, забив 31 гол всего в 34 играх.

8. Патрик Виейра

Патрик Виейра globallookpress.com

Патрик Виейра был архетипичным современным полузащитником. Он был высоким, но технически одаренным, элегантным и эрудированным спортсменом, который знал, как и выиграть мяч, и эффективно его использовать. В результате, грозный француз стал бьющимся сердцем «Непобедимых» Арсена Венгера, неутомимой силой, которая заставляла всю команду работать.

Виейра достиг такого уровня стабильного мастерства, которого мало кому удавалось достичь — об этом свидетельствует тот факт, что бывший капитан «Арсенала» шесть раз подряд (и пять раз в нулевые годы) попадал в команду года Премьер-лиги по версии PFA.

«Он был исключительным игроком для нас», — позже скажет Венгер о Виейра, который также выступал за «Манчестер Сити» в конце своей карьеры. «В "Арсенале" мы будем вечно благодарны за вклад Патрика. Он был особенным».

7. Мохамед Салах

Мохамед Салах globallookpress.com

Египетский король из «Ливерпуля» не считался особенно результативным игроком, когда он прибыл на «Энфилд» из «Ромы» в 2017 году, но он сразу же побил рекорд Премьер-лиги по количеству забитых голов за один сезон, отличившись 32 голами всего в 36 играх. Затем последовали еще две «Золотые бутсы», но его величайшим достижением, пожалуй, стал первый английский титул «красных» за 30 лет в сезоне 2019/2020.

Если учесть, что Салах также может похвастаться колоссальными 73 передачами и не показывает никаких признаков регресса в возрасте 32 лет, нет никаких сомнений, что вингер поднимется в этом списке к тому времени, когда он решит, что ему больше не нужно терзать защитников Премьер-лиги.

Как однажды сказал Клопп: «Когда он через несколько лет сядет в студии в качестве эксперта, все узнают, насколько он был хорош. Для нас это очевидно. Он — величайший игрок всех времен».

6. Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Сейчас смешно об этом думать, но фанаты «Челси» были настроены более чем скептически, когда клуб подписал Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэма» в 2001 году. Однако он быстро стал иконой «Стэмфорд Бридж», одним из самых устрашающих и почитаемых игроков в мировом футболе.

Лэмпард даже занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» 2005 года, уступив Роналдиньо, забив 13 голов в первом триумфе «Челси» в высшем английском дивизионе с 1955 года, а также занял первое место в списке лучших ассистентов.

Лэмпард забил 16 голов, сохранив корону «синих» в следующем году, и в общей сложности он забил двузначные числа в 10 последовательных сезонах Премьер-лиги, что свидетельствует не только о его прекрасной игре, но и о его замечательной стабильности. Оформив сотню по количеству голов и передач, Лэмпард по праву считается одним из самых совершенных полузащитников, которых когда-либо производила Англия.

5. Стивен Джеррард

Стивен Джеррард globallookpress.com

Любимый фанатами «Ливерпуля», но критикуемый соперниками, Стивен Джеррард остается очень спорной фигурой в истории Премьер-лиги. Действительно, есть те, кто утверждает, что он даже не должен быть в этом списке, потому что он так и не получил трофей, а его печально известный промах против «Челси» в 2014 году сыграл ключевую роль в том, что «красные» Брендана Роджерса упустили титул.

Однако Джеррард по праву оказался среди первых номинантов на включение в Зал славы Премьер-лиги, поскольку восемь раз входил в команду сезона PFA, что до сих пор не имеет себе равных.

Реальный «Рой Роверс» из «Ливерпуля» был многогранно талантливым полузащитником, который неоднократно оказывался на высоте — и часто в окружении значительно уступающих ему товарищей по команде. Действительно, даже великий Пол Скоулз признал, что он не смог бы тащить клуб так же, как его соотечественник на протяжении многих лет на «Энфилде».

4. Кевин Де Брёйне

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

«Манчестер Сити» — не самая популярная команда в Премьер-лиге, но трудно найти человека, которому бы не нравилось наблюдать за Кевином Де Брёйне в действии. Этот стильный бельгиец радует глаз, когда он в полном порядке и в боевой готовности.

Он удивительно элегантный футболист, способный делать передачи, которые другие даже не видят, что объясняет, почему он трижды становился плеймейкером года в Премьер-лиге.

Кевин мог бы добиться еще большего, если бы ему не мешали травмы, но резюме Де Брёйне впечатляет не меньше, чем его неудержимое сочетание интенсивности и новаторства. На его счету шесть титулов чемпиона Премьер-лиги и пять раз он входил в команду года. Де Брёйне — просто один из лучших футболистов, когда-либо игравших в Англии, и «крестный отец атакующих полузащитников», как однажды выразился Джо Коул.

3. Уэйн Руни

Уэйн Руни globallookpress.com

Когда 16-летний Уэйн Руни прервал 30-матчевую беспроигрышную серию «Арсенала» потрясающим ударом за «Эвертон» на «Гудисон Парк» 19 октября 2002 года, Арсен Венгер провозгласил уже полностью сформировавшегося форварда «величайшим английским талантом», которого он видел за время своего руководства «канонирами».

Сэр Алекс Фергюсон был столь же очарован и подписал скаузского уличного футболиста в «Манчестер Юнайтед» всего два года спустя за 25 миллионов фунтов стерлингов, что оказалось идеальной сделкой. Руни выиграл 16 трофеев на «Олд Траффорд», включая пять английских титулов, и стал лучшим бомбардиром «Юнайтед» всех времен (208 голов).

Когда речь заходит о Руни, всегда возникает неприятное чувство, что он мог бы добиться большего, если бы лучше заботился о себе, но мы все равно говорим о действительно исключительном универсальном нападающем, который занимает второе место по количеству голов и четвертое по количеству результативных передач в истории Премьер-лиги.

2. Пол Скоулз

Пол Скоулз globallookpress.com

Пол Скоулз выиграл 11 титулов Премьер-лиги (и восемь с 2000 года), так что мы говорим об одном из самых успешных игроков в истории английского футбола. Но, возможно, даже более впечатляющим, чем его трофейный улов, является уважение, которое он вызывает у своих коллег. Тьерри Анри назвал Скоулза лучшим игроком Премьер-лиги, Зинедин Зидан сказал, что он был его самым сложным противником, а Хави назвал его «образцом для подражания».

Скоулз мог видеть и делать все возможные пасы, а также мог похвастаться громоподобным ударом, который позволил ему забить 107 голов в Премьер-лиге — многие из которых были впечатляющими.

Конечно, навыки Скоулза никогда не использовались должным образом на международном уровне Англией, но сэр Алекс Фергюсон точно знал, как извлечь максимум из «Рыжего принца», которого он даже отговорил от выхода на пенсию, чтобы выиграть еще один титул в 2013 году. «Он был абсолютно идеальным игроком», — восторгался шотландец.

1. Тьерри Анри

Тьерри Анри и Арсен Венгер globallookpress.com

Составление остальной части списка, возможно, было невероятно сложным, но не было никаких сомнений относительно того, кто станет номером один. Анри не просто величайший игрок Премьер-лиги века; он лучший футболист, которого она когда-либо видела.

Смертоносный завершитель, наделенный молниеносным темпом, который был столь же эффективен, сколь и элегантен, лучший бомбардир «Арсенала» всех времен мог разорвать команду в клочья в одиночку. «Это было стыдно для защитников: он просто забивал, когда хотел», — сказал бывший тренер «канониров» Арсен Венгер, который превратил своего соотечественника из вингера в нападающего.

Анри проявил себя с лучшей стороны в историческом сезоне 2003/2004 годов, когда он забил 30 голов за «Непобедимых», и французский нападающий остается единственным игроком, когда-либо забившим 20 голов и сделавшим 20 результативных передач за одну кампанию, что является прекрасным свидетельством его всестороннего мастерства.