«Проклятье Кейна»? Нападающий «Баварии» не виноват в крахе мюнхенцев

«"Бавария" — один из крупнейших клубов в мире, и я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне в течение своей карьеры», — сказал Гарри Кейн после завершения своего дорогостоящего переезда в Мюнхен из «Тоттенхэма» прошлым летом. «Этот клуб отличается менталитетом победителей — здесь очень приятно находиться».

В тот момент казалось, что капитан сборной Англии гарантировал себе крупные трофеи, выбрав «Альянц Арену» в качестве своего следующего пункта назначения, поскольку он присоединился к клубу, который только что отпраздновал 11-й подряд титул чемпиона Бундеслиги. Доминирование «Баварии» в немецком футболе было беспрецедентным, хотя они также могли похвастаться двумя победами в Лиге чемпионов за один и тот же период, и подписание контракта с универсальным нападающим №1 в Европе было по-настоящему мощным шагом.

Нет абсолютно никаких сомнений в том, что Кейн проявил себя в «Баварии». Фактически, он, возможно, провел лучший сезон за границей среди всех английских игроков в истории, забив ошеломляющие 44 гола в 45 матчах во всех турнирах. И тем не менее, его затянувшееся ожидание первого в карьере трофея продолжается. Несмотря на его индивидуальные подвиги, колеса победной машины «Баварии» отвалились, и после поражения с минимальным отставанием в полуфинале Лиги чемпионов от «Реала» их сезон 2023/24 окончательно рассыпался в прах.

Те, кто верят в «проклятие Кейна» и преувеличивают его проблемы с игрой в больших матчах, быстро снова заклеймят его как неудачника. Но реальность такова, что он не заслуживает никакой вины за крах «Баварии».

Непростительное решение

«Бавария» будет вспоминать матч Лиги чемпионов с «Реалом» с настоящим сожалением и горечью. Удар Альфонсо Дэвиса на 68-й минуте ответного матча на «Сантьяго Бернабеу» вывел их вперед по сумме двух матчей — 3:2; это был гол, достойный победы в любой игре, единственный в жизни гол игрока, который никогда раньше не забивал в крупнейших турнирах Европы. Но без Кейна этого бы не произошло.

Капитан сборной Англии опустился глубже, чтобы помочь «Баварии» начать контратаку, и нашел Дэвиса на левом фланге блестящим верховым пасом, который идеально приземлился на ход канадцу. Основная задача Кейна — забивать мяч в сетку ворот, но он также является элитным плеймейкером, поэтому решение Томаса Тухеля убрать его за пять минут до конца основного времени было таким удивительным.

Тренер «Баварии» уже выпустил Ким Мин Чжэ и Томаса Мюллера вместо Лероя Сане и Джамаля Мусиалы соответственно, вызвав множество стонов болельщиков гостей, а затем решил выпустить Эрика Максима Шупо-Мотинга вместо Кейна, хотя противостояние все еще балансировало в неустойчивом состоянии. А к 91-й минуте «Мадрид» завершил замечательный камбэк благодаря дублю бывшего нападающего «Сток Сити» Хоселу.

Гарри Кейн globallookpress.com

Сразу после финального свистка возникла серьезная полемика, поскольку гол Маттейса де Лигта, который мог сравнять счет, был исключен из-за очень спорного офсайда, но настоящим злодеем был Тухель, а не судьи. «Бавария» контролировала ситуацию до того, как он начал объявлять о заменах, и он вызвал давление со стороны соперника, переключившись на схему с тремя защитниками, прежде чем принять непростительное решение удалить своего бомбардира, того, кто представлял наибольшую угрозу и источал столь необходимое чувство спокойствия, когда удерживал мяч..

«Сделал свою работу»

Тухель заявил, что Кейн не смог продолжить бой, потому что у него «болела спина», что на самом деле не является оправданием. 30-летний игрок, похоже, не испытывал видимых проблем и все еще вносил важный вклад в игру.

«Это одна из самых серьезных замен, которые я когда-либо видел в футбольном матче такого масштаба», — сказал бывший полузащитник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз после матча в студии TNT Sports. «Убрать парня, который забил 44 гола, который является самым надежным игроком на любом участке поля, и выпустить нападающего в лице Шупо-Мотинга. Может быть, ему нужен был высокий игрок для угловых, я не знаю. Вы не можете просто убрать Кейна. До конца игры оставалось [потенциально] 10 минут дополнительного времени, 15 минут. "Бавария" держала эту игру в своих руках и она отпустила ее».

Гарри Кейн globallookpress.com

«Бавария», вероятно, с нетерпением ждала бы немецкого финала против главного соперника «Боруссии Дортмунд», если бы Тухель не предпринял столь решительные шаги, чтобы «припарковать автобус». Это был еще один безжалостный виток судьбы Кейна, без которого нестабильная команда Тухеля не зашла бы так далеко, поскольку он завершил свою кампанию в Лиге чемпионов с 12 голами в таком же количестве матчей.

«Он выполнил свою работу. Он забил голы», — добавил бывший партнер Харгривза по команде «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в интервью TNT Sports. «Они подписали его, чтобы продолжать завоевывать трофеи, и я чувствую, что другие игроки команды серьезно подвели его. Я думаю, что сегодня вечером у него будет тяжело на душе».

Непревзойденная сила характера

Какой бы нестабильной ни была «Бавария» в этом сезоне, она, возможно, была хуже в сезоне 2022–2023 годов, особенно после того, как Тухель был приглашен на замену Юлиану Нагельсману. «Бавария» добралась лишь до четвертьфинала Лиги чемпионов, где была разгромлена будущим победителем «Манчестер Сити» со счетом 1:4 по сумме двух матчей, и сохранила свою корону Бундеслиги после шокирующего поражения «Дортмунда» в последний день сезона.

Шупо-Мотинг и Серж Гнабри возглавили рейтинг бомбардиров «Баварии» с 17 голами каждый, что подчеркнуло главную проблему команды. Кейн решил эту проблему своей результативной игрой в последней трети, эффективно заполнив пустоту, оставленную Робертом Левандовским после его отъезда в 2022 году в «Барселону».

Кейн все еще может сравняться с рекордом Левандовского по количеству голов за один сезон Бундеслиги (41), хотя он все еще отстает на пять голов, и ему осталось сыграть всего две игры. Левандовский установил эту отметку в сезоне 2020/21, когда «Бавария» была гораздо более разносторонней командой и у него был бесконечный запас поставщиков моментов, но Кейн сумел приблизиться к той же цифре, с куда меньшей поддержкой.

И это не просто единичный случай, потому что он делал то же самое в футболке «Тоттенхэма» большую часть десятилетия. Сила характера Кейна не имеет себе равных, и даже приближаясь к закату своей карьеры, он продолжает стараться стать лучше, несмотря на то, что по-прежнему является частью команды, полной игроков, которые не придерживаются таких же высоких стандартов.

Томас Тухель globallookpress.com

«Честно говоря, быть его тренером — это просто подарок», — сказал Тухель, отвечая на вопрос о влиянии Кейна на «Баварию» в марте. «Я чувствую себя очень привилегированным. Он очень скромный. Он первый выходит на поле каждый божий день. О чем бы вы его ни попросили, он это сделает. Он такая огромная личность, который сначала скромник, а затем становится акулой на поле, потому что он настроен на победу. Он делает это каждый день. Он не только забивает каждый день. Он хорошо тренируется. Он показывает свои лучшие качества, и одним своим присутствием делает всех лучше. Это высший уровень. Как по-человечески, так и как футболист высочайшего уровня».

Фактор Леверкузена

Кейна несправедливо высмеивали с первого его дня в «Баварии», когда он вышел на замену во втором тайме в финале Суперкубка Германии, а «РБ Лейпциг» уже вел с уверенным преимуществом 3–0. Однако тот факт, что он не выиграл первый трофей во время своего дебюта, никак не было связано с его собственным выступлением — это было просто невезение.

Его прибытие на «Альянц Арену» также совпало с быстрым ростом леверкузенского «Байера» под руководством Хаби Алонсо. Испанец унаследовал команду из Леверкузена, занимавшую предпоследнее место в Бундеслиге в октябре 2022 года, и привел ее к финишу на шестом месте, создав платформу для весьма выдающегося второго акта.

Леверкузен завоевал свой первый в истории титул чемпиона Бундеслиги после победы над бременским «Вердером» со счетом 5:0 14 апреля, за пять туров до финиша. Подопечные Алонсо могут в конечном итоге выиграть выдающийся требл, ведь трофей Лиги Европы и Кубок Германии по-прежнему на конц, и им осталась одна игра до того, чтобы побить рекорд самой продолжительной беспроигрышной серии в европейском футболе.

Если им удастся избежать поражения в последних двух играх Бундеслиги, «Байер» станет первым в истории «Непобедимым» клубом турнира, и даже в свои самые лучшие сезоны «Баварии» было бы трудно угнаться за ними. В настоящее время «Бавария» отстает от второго места на 15 очков, а чемпионская гонка практически была завершена с момента их разгрома со счетом 0:3 на «Бай Арене» в феврале.

Справедливо сказать, что Кейн слабо выступил против «Байера», коснувшись мяча всего 18 раз, но он оставался изолированным в атаке из-за осторожного тактического подхода Тухеля. Похожая история произошла, когда несколько недель спустя «Бавария» потерпела домашнее поражение от «Боруссии» со счетом 0:2, хотя он также был виновен в том, что упустил два отличных момента в этом поединке.

Гарри Кейн globallookpress.com

Однако самое унизительное поражение «Баварии» в кампании на самом деле произошло в Кубке Германииl, когда во втором раунде они были выбиты «Саарбрюкеном» из третьего дивизиона. Кейн был неиспользованной заменой в том матче, и все могло бы сложиться по-другому, если бы он вышел на поле.

Плохие выступления были довольно частыми для «Баварии», но не для Кейна; на сегодняшний день ему не удалось забить гол только в 13 из 45 матчей за клуб, что подчеркивает, насколько стабильным он был. Это будет скудным утешением, но Кейн должен получить клубные награды в конце сезона, и он отправится на Евро-2024 с нетронутой репутацией самого смертоносного бомбардира в мировом футболе.

Это только начало

Невероятно, но Кейну также приходилось сталкиваться с постоянными спекуляциями по поводу его будущего в «Баварии», поскольку предполагалось, что он может вернуться в Премьер-лигу летом на фоне сообщений об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и его бывшего клуба «Тоттенхэм». Он поспешил опровергнуть такую идею, хотя и признал, что его первый сезон в Германии сложился не так хорошо, как он надеялся.

«Мое будущее — в мюнхенской Баварии», — сказал Кейн в апреле. «У меня четырехлетний контракт, я наслаждаюсь им. Конечно, это не тот сезон, на который я рассчитывал, учитывая то, как сложилась борьба в лиге и как нас выбили из кубка. Нам нужно найти единство и командную этику, благодаря которым мы выгрызаем результаты в матчах, потому что в этом году мы делали это недостаточно часто. Конечно, с точки зрения клуба, это будет провальный сезон, если мы ничего не выиграем в этом году, потому что от нас ждут победы, но все, что мы можем сделать, это перенести этот настрой в следующий год и попытаться изменить ситуацию».

Гарри Кейн globallookpress.com

Есть все шансы, что «Бавария» сможет сделать именно это в сезоне 2024/25, не в последнюю очередь потому, что Тухеля больше не будет на тренерском мостике. Им нужен новый старт, и тот тренер, который заменит немца, будет иметь команду мирового класса, которую можно будет сформировать по их собственному образу, вполне способную отвоевать титул у «Байера».

У «Баварии» есть ресурсы, чтобы создать еще одну команду-династию и снова бороться за Лигу чемпионов, и Кейн будет в центре этого проекта. Если остальная часть команды сможет соответствовать его трудовой этике в следующем сезоне, то вскоре он, наконец, начнет пополнять свой шкаф для трофеев, и то, что произошло за последние 11 месяцев, в конечном итоге будет отброшено, как случайность.

Решение Алонсо остаться в Леверкузене означает, что для «Баварии» снова не все сложится идеально, но чемпионы почти наверняка потеряют нескольких ключевых игроков, и еще неизвестно, как они справятся с суровыми условиями футбола в Лиге чемпионов. Для Кейна не было бы абсолютно никакого смысла возвращаться в Англию, а для «Баварии» отказываться от него, потому что они пережили свой первый сезон без трофеев за 12 лет.

Кейн сделал все, что в его силах, чтобы помочь клубу добиться большего успеха, и будет продолжать делать это; он сейчас их самый важный игрок. Он заслуживает гораздо большего за свои усилия, но это только начало.

Что дальше?

Суровая правда в том, что Кейн заплатил цену за свою преданность «Тоттенхэму». Он был связан с клубом в общей сложности 15 лет, девять из которых он провел в основной команде, и у него было много возможностей уйти, когда он был в расцвете сил.

На протяжении всего его пребывания в «Шпорах» интерес к Кейну проявляли «Бавария» и «Реал Мадрид», в то время как «Манчестер Сити» серьезно рассчитывал на его услуги в 2021 году, но он подавил желание покинуть тонущий корабль. Один-единственный триумф в кубке, вероятно, оправдал бы такой впечатляющий уровень преданности, поскольку для Кейна он значил бы больше, чем завоевание многочисленных трофеев в клубе, от которого ожидания намного выше.

Но теперь его считают проклятием, а отсутствие ощутимого успеха привело к тому, что его менталитет был поставлен под сомнение. Возможно, какая-то часть Кейна сожалеет о подписании нового шестилетнего контракта со «Шпорами» в 2018 году, несмотря на то, что это позволило ему продолжить карьеру и стать лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

До этого момента он был величайшей «почти звездой», и было бы очень жаль, если бы это стало его непреходящим наследием, когда он в конце концов повесит бутсы на гваоздь. Хотя это очень маловероятно.

Гарри Кейн globallookpress.com

В прошлом году Кейн имел смелость выйти из своей зоны комфорта и попытаться изменить свою историю в новой стране, приняв при этом новый язык и культуру. Сейчас он полностью обосновался в Германии, где пройдет чемпионат Европы 2024 года, и это может быть только положительным моментом, поскольку он стремится привести сборную Англии к славе.

Если он добьется успеха, проклятье «шпор» навсегда отстанет от него. Но даже если сборная Англии потерпит неудачу, у Кейна еще будет достаточно времени, чтобы заполнить раздел «награды» в своем резюме. «Бавария» вернется в бой с удвоенной силой в следующем сезоне, и Кейн получит то признание, которого он давно ждал.