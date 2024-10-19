Пять причин, почему «Арсенал» наконец-то готов обойти «Ман Сити» и стать чемпионом АПЛ

Артета нашел сменщиков для Сака

С момента своего дебюта в АПЛ в 2019 году Букайо Сака провел невероятное количество игровых минут. В его случае до сих пор не могло быть и речи о том, чтобы хоть как-то регулировать нагрузку. Этот момент действительно заслуживает внимания.

Начиная с сезона 2019/2020 Сака провел в АПЛ 13 958 минут, приняв участие в 177 матчах. В своей первой полноценной кампании в возрасте всего лишь 18 лет он сыграл 26 матчей (1753 минуты). Просто для сравнения: Салах с тех пор сыграл 15 144 минут, Сон 14 867, а Боуэн — 13 320. То есть Сака входит в топ-3 по количеству игровых минут на данном отрезке.

Да, пусть он и не первый, но это все равно невероятно, особенно с учетом его возраста. При этом в какой-то момент Букайо появлялся на поле чаще, чем вышеупомянутые игроки.

Букайо Сака globallookpress.com

Вот еще несколько удивительных фактов, которые лучшего всего подчеркивают незаменимость Сака: начиная с сезона 2020/2021 он провел за клуб и сборную Англии в общей сложности 235 матчей и отыграл 18 090 минут. Это на один матч больше, чем у Салаха. Сон и Боуэн тоже уступают вингеру «Арсенала» по количеству матчей на данном отрезке. Можно сказать, что беспрецедентная зависимость от такого молодого игрока.

Безусловно, болельщики «Арсенала» всегда боялись, что в какой-то момент Сака накроет усталость. Главный тренер «канониров» Микель Артета до сих пор был чересчур зависим от этого игрока.

Порой Сака выходил на поле даже явно в не оптимальном состоянии, но «Арсенал» продолжал игнорировать эту проблему, хотя все понимали, что команде срочно нужен еще один правый вингер. Достаточно вспомнить историю Джека Уилшера, который тоже был незаменимым игроком для «канониров», но после серьезной травмы так и не вернулся на прежний уровень.

Очевидно, что Сака нужен качественный сменщик, в противном случае ему будет сложно приносить максимальную пользу в течение всей кампании.

В общем, подписание Рахима Стерлинга — это не просто мудрое решение в контексте эффективности Сака. Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Челси» добавит команде Артеты еще больше победного опыта. Уже сейчас этот трансфер можно назвать беспроигрышным.

Большой выбор защитников

Еще одним летним приобретением, которое может решающую роль в этом сезоне, стал Риккардо Калафьори. Итальянец уже успел показать, что способен надолго стать основным левым защитником «Арсенала».

Артета попробовал немало вариантов на этой позиции, в том числе Александра Зинченко, который быстро вытеснил из состава шотландца Кирана Тирни. Чуть позже «Арсенал» приобрел поляка Якуба Кивьора, который может сыграть и в центре обороны, и на левом фланге. А еще у «канониров» есть Такэхиро Томиясу, который может играть как справа, так и слева, при этом без потери качества.

Риккардо Калафьори globallookpress.com

Однако настоящим решением проблемы на этой позиции стал именно переход Калафьори. У Зинченко все-таки нет необходимых оборонительных способностей, Томиясу игрок среднего уровня, как и Кивьор.

Калафьори же отлично работает с мячом и при этом по телосложению он напоминает центрального защитника. Глядя на то, как Артета использует итальянца, можно сказать, что он все еще продолжает учиться у Пепа Гвардиолы.

Кстати, летом к «Арсеналу» присоединился еще один классный игрок — Юррьен Тимбер. Нидерландец перешел в лондонский клуб еще в 2023 году, но из-за серьезной травмы пропустил весь прошлый сезон.

Артета нашел идеальную позицию для Хаверца

Далеко не все были в восторге, когда «Арсенал» выкупил у «Челси» Кая Хаверца за 60 миллионов фунтов. В то время болельщики явно недооценивали немецкого футболиста, в том числе из-за непонимания, на какой позиции он может быть максимально полезен. В «Челси» он точно не оправдал ожиданий, особенно с учетом суммы, которая была потрачена на его трансфера.

Кай Хаверц и Букайо Сака globallookpress.com

Несмотря на это, Артете все же удалось уговорить руководство клуба, что Хаверц способен усилить «Арсенал». Ранее испанец успешно интегрировал в состав Мартинелли, Вильяма Салиба и Гранита Джаку, тем самым успокоив всех, кто сомневался в его решениях.

Первый сезон на «Эмирейтс» получился для Хаверца непростым, для многих его игра в полузащите стала настоящим разочарованием. Однако сейчас это не имеет никакого значения, поскольку в текущей кампании немец играет в атаке. Похоже, Артета наконец-то нашел для Кая идеальную позицию.

Решение головоломки Хаверца — огромный успех для главного тренера «Арсенала», отказавшего летом от покупки центрального нападающего. Теперь Артете больше не надо экспериментировать, немец, вопреки ожиданиям, отлично справляется в новой роли.

Во второй половине прошлого сезона Хаверц после перевода в нападение забил девять мячей и сделал шесть результативных передач в 11 матчах АПЛ. В новом чемпионате у него пять голов в семи матчах.

Теперь Артета точно знает, что Хаверц должен играть в атаке, а не в полузащите.

У «Арсенала» появился план Б в атаке

Помимо Калафьори и Стерлинга, летом «Арсенал» подписал еще одного игрока — Микеля Мерино. Победитель Евро-2024 в составе сборной Испании точно сделает полузащиту «канониров» более сильной и при этом может стать серьезной угрозой во время стандартных положений.

«Канониры» и в прошлом сезоне довольно часто забивали со штрафных и угловых, и эта способность нисколько не ослабла. Достаточно вспомнить, что «Арсенал» в матчах с «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» забил важнейший голы со стандартных положений.

Микель Артета globallookpress.com

Обычно таким оружием пользуются клубы, которые ведут борьбу за выживание. Но «Арсенал» это не смущает — теперь у них есть дополнительная опция в атаке против команд с низким блоком в защите. Порой это отличный способ, когда не получается вскрыть чужую оборону с помощью позиционного нападения.

Кстати, за стандартные положения в «Арсенале» отвечает один из помощников Артеты — французский тренер Николя Жовер.

Дни, когда «Арсенал» называли слабым и беспомощным, остались в прошлом. Раньше они часто страдали в матчах против команд, которые превратили стандарты в свое главное оружие, а теперь сами стали максимально опасными в этом аспекте игры.

Команда без слабых мест

Лучший способ достигать прогресса — не бояться допускать ошибки. С тех пор, как «Арсенал» снова стал претендентом на титул, у него было несколько ошибок, и в основном они относятся к сезону, когда «канониры» впервые бросили вызов «Ман Сити». В то время команда Артеты демонстрировала яркую игру в атаке, но была уязвима в защите.

В прошлом сезоне эта уязвимость исчезла. «Арсенал» почти идеально прошел дистанцию, по-настоящему провалив лишь весенний матч против «Астон Виллы». Кстати, Хаверц в той игре действовал в полузащите.

«Арсенал» устранил почти все предыдущие недостатки и с третьей попытки вполне может подвинуть «Ман Сити» с вершины. Когда, если не сейчас?