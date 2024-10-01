Ферзь Гвардиолы. Насколько сильно «Ман Сити» будет не хватать Родри в этом сезоне?

Прежде чем начать: все это не будет иметь значения, когда «Манчестер Сити» встретится со «Слованом» из Братиславы, который проиграл свой первый матч Лиги чемпионов УЕФА «Селтику» со счетом 5:1. Вряд ли это будет проблемой против «Фулхэма», потому что этот матч будет домашним, и вряд ли это будет иметь значение в гостях с «Вулверхэмптоном», который заработал всего шесть очков в Премьер-лиге с конца марта.

Пражская «Спарта» на «Этихаде»? Наверняка, все будет хорошо. «Саутгемптон» на «Этихаде»? Тоже должно быть разгромной победой. Поэтому, хотя уже кажется, что «Манчестер Сити» не выдержит потери Родри, своего полузащитника мирового класса и, возможно, лучшего футболиста на планете, после ничьей 1:1 с «Ньюкаслом» в субботу, мы можем легко перевернуть календарь с октября на ноябрь и задаться вопросом, из-за чего вся эта суета.

«Сити» должен спокойно пройти общий этап Лиги чемпионов, и они могут набрать девять очков из девяти в Премьер-лиге в течение следующего месяца. Фактически, это наиболее вероятный результат. Но почти каждый большой клуб может столкнуться с потерей любого звездного игрока на короткий период времени. Ожидается, что «Ман Сити» сыграет где-то около 60 матчей в этом сезоне — то, о чем сам Родри бил тревогу прямо перед тем, как его колено отказало в игре с «Арсеналом». Это означает, что «Сити» предстоит сыграть еще около 50 игр в этом году без лучшего полузащитника в мире.

Будет ли с ними все в порядке? Или они обречены? Может ли Пеп Гвардиола запереться в темной комнате на несколько дней и придумать какие-то волшебные решения? Ваши ответы на эти вопросы многое скажут о том, как, по-вашему, работает футбол.

Насколько ценен любой игрок?

Нравится вам смотреть на это так или нет, но каждый игрок Премьер-лиги вносит определенное количество очков в игру своей команды каждый сезон. Это число может быть положительным, нулевым или отрицательным. Но если посмотреть на таблицу в конце сезона, если у команды 72 очка, то каждый игрок в составе, который появился в матче, был ответственен за некоторую часть этих очков.

Проблема, конечно, в том, что практически невозможно разобрать, какой вклад каждый игрок вносит в это итоговое число, потому что футбол — это динамичный, взаимосвязанный беспорядок, где ни одно событие не происходит без 100 других событий, происходящих до, после и одновременно. Кроме того, валютой этого вида спорта являются голы, и их за игру забивается всего около трех.

Но, несмотря на все это, мы все равно можем попытаться дать некоторые приблизительные цифры, показывающие ценность игрока.

В бейсболе есть понятие «игрока уровня замены», которое Fangraphs определяет следующим образом: «Уровень замены — это просто уровень производительности, который вы можете получить от игрока, приобретение которого не будет стоить вам ничего, кроме минимальной по лиге зарплаты». Словарь, обрисовывающий производительность игрока в бейсболе привязан к «игроку уровня замены» — т. е. игроки оцениваются по тому, насколько они лучше (или хуже), чем теоретический игрок состава уровня замены.

Для обозначения «уровня замены» в футболе мы можем просто назвать этого игрока «уровнем вылета». За последние пять лет команды Премьер-лиги, выбывшие из лиги, в среднем набирали 27 очков. На том же отрезке времени «Сити» набирал в среднем 88 очков. В целом, игроки «Сити» стоили на 61 очко выше «уровня вылета» за сезон. Если бы те же 11 игроков играли каждую минуту за «Манчестер Сити» и вносили точно такой же вклад в общую производительность команды, мы могли бы сказать, что каждый из них стоил на 5,5 очков выше «уровня вылета» за сезон.

Очевидно, что это не так. Не все 11 игроков «Манчестер Сити» равны, и почти никто не играет каждую минуту.

Родри отыграл около 85% игрового времени «Сити» в Премьер-лиге в каждом из последних двух сезонов — и это было лидер команды по этому показателю в обоих сезонах среди полевых игроков. При этом, он отыграл почти каждую минуту с высоким уровнем нагрузки — большую часть тех минут, которые он не сыграл, он отдыхал потому, что Гвардиола ротировал состав или исход игры уже был решен. И учитывая, что он является законным кандидатом на «Золотой мяч» на позиции (опорный полузащитник), которая почти никогда не претендует на выигрыш главного индивидуального приза в этом виде спорта, можно с уверенностью предположить, что Родри вносит больший вклад, чем средний игрок «Манчестер Сити».

Допустим, Родри стоит восемь очков выше «уровня вылета» — это 0,21 очка за игру, а у «Сити» оставалось 33 игры Премьер-лиги, когда он порвал переднюю крестообразную связку. Следовательно, это семь очков выше «уровня вылета», которые «Сити» теряет. Так что если бы мы спрогнозировали в начале сезона, что «Сити» закончит сезон с 88 очками, что было средним показателем за последние пять лет, эти семь потерянных очков опустят их до 81, что принесло бы лишь третье место в большинстве последних сезонов Премьер-лиги и было бы четвертым в прошлом сезоне.

Итак, означает ли это, что «Арсенал» и «Ливерпуль» финишируют выше «Сити»? Это определенно вариант, но проблема с таким взглядом на вещи заключается в том, что «Сити» не заменит Родри на игрока «уровня вылета». Это будет некая комбинация Матео Ковачича, Илкая Гюндогана, Рико Льюиса, Джона Стоунса и, возможно, Матеуса Нунеса, которые будут отрабатывать его игровые минуты. Все они намного лучше игроков уровня вылета.

Я не знаю, с какой точки зрения можно сравнить их результаты, но, скажем, в совокупности они находятся на уровне четвертого места, примерно. Это в среднем около 68 очков за сезон. Итак: 41 очко выше уровня вылета за весь сезон, делится поровну по 3,7 очка на 11 игроков. Это около 0,1 очка за игру, в 33 оставшихся играх: 3,3 очка по сравнению с 7 от Родри, и мы скажем, что травма Родри должна стоить Сити около четырех очков. Это опустит их с 88 до 84 очков — и это как раз средний показатель команды, занявшей второе место в Премьер-лиге за последние пять сезонов.

Достаточно аккуратно, ведь коэффициенты ESPN BET теперь показывают, что «Арсенал» является фаворитом на победу в Премьер-лиге, немного опережая Сити.

Почему Родри так важен и почему он не должен быть таковым

Четыре очка на самом деле не кажутся чем-то большим, но в спорте с 11 игроками, где все играют в нападении и защите, и нет ни одной позиции (как, например, квотербек в НФЛ), которая невероятно сильно коррелирует с командными результатами, я думаю, мы склонны переоценивать влияние отдельных игроков в сезоне из 38 игр.

Большинство футболистов не взялись из ниоткуда; они существуют в контексте всего, что их окружает, и того, что было до них. Это касается даже, скажем, фантастического индивидуального гола, когда вингер получает мяч на фланге, скользит мимо нескольких защитников, а затем закручивает мяч в верхний угол.

Кто-то должен отдать мяч вингеру; кто-то другой должен убедиться, что команда владеет мячом изначально, чтобы мяч затем мог попасть к вингеру; и кто-то должен совершать забегания от мяча, которые создают достаточно места для вингера, чтобы забить гол. В статистическом листе вингер получает «один гол», приписанный напротив его имени, и это кажется правильным, но на самом деле группа игроков внесла свой вклад, по крайней мере, в часть этого гола.

Однако есть некоторые игроки, которые создают контекст — эту идею я недавно почерпнул у профессора Пенсильванского университета Кейда Мэсси. Другими словами, есть игроки с определенными способностями, которые позволяют своим командам функционировать определенным образом — качество, которое не будет учтено ни в одной индивидуальной статистике, но также повысит индивидуальную статистику всех партнеров по команде этого игрока и его команды в целом.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Есть довольно веский аргумент, что Родри — редкий игрок, который и создает контекст, и также сам процветает в нем. В прошлом элитные опорные полузащитники создавали контекст, позволяя своим командам играть с большим числом игроков в атаке. Их способность читать пространство и контролировать владение означало, что они сохраняли больше владения мячом, и, в свою очередь, давали этим дополнительным нападающим больше возможностей для создания голов. Равным образом, их способность выигрывать владение, а также читать движение мяча и пресекать контратаки до их начала — последнее важнее — означала, что их команды могли играть с высоким уровнем надежности в защите, не выводя на поле так много защитников.

Родри этого не делает. Фактически, он может сделать наоборот.

Теперь «Сити» в основном играет с четырьмя центральными защитниками все время. Даже Кайл Уокер, ранее выходивший на линию защиты фуллбэк, теперь играет скорее как внешний центральный защитник в трех защитниках. И все же: «Сити» забивал в среднем 95 голов за последние два сезона.

Отчасти это заслуга атакующих игроков мирового класса, таких как Эрлинг Холанн и Кевин Де Брёйне, но я с уверенностью могу сказать, что во многом это заслуга Родри. Он добавляет оборонительной мощи «Сити» как благодаря чтению игры, так и своим способностям в воздухе. При росте 190 см и весе около 80 кг он является идеальным атлетом. Но он также один из лучших распасовщиков в мире, а также забивает и создает много голов, несмотря на то, что играет в качестве опорного полузащитника.

Другими словами, «Сити» может играть с большим количеством защитников, чтобы усилить свою оборонительную мощь, потому что кто-то вроде Родри может выполнять обычную оборонительную работу опорного полузащитника и обычную пасовую работу опорного полузащитника, а также забивать голы и делать голевые передачи на высоком уровне.

С 2017 года в европейских лигах «Большой пятерки» было восемь сезонов, в которых игрок делал не менее 90 единоборств+перехватов за сезон, завершал не менее 90% своих передач и делал не менее 250 прогрессивных передач, согласно сайту FBref. Три из этих сезонов были тремя последними сезонами Родри. В пяти сезонах без Родри эти игроки в совокупности забили два гола без пенальти и отдали 12 результативных передач. В трех сезонах Родри он забил 17 голов без пенальти и добавил 17 результативных передач.

Я не уверен, что в современную футбольную эпоху был еще один игрок, похожий на него. Он хорош во всем.

Касания Родри в сезоне 23/24 ESPN

Итак, есть мир, где эти оценки очковой стоимости не соответствуют даже близко к учету потери влияния Родри на игру команды. К сожалению для «Сити», это не просто так.

В начале прошлого сезона «Сити» испытывал проблемы из-за травм, и Гвардиола был сыт по горло всеми этими вопросами: «У вас сравнительно неограниченные финансы! Почему бы вам не построить команду с более длинной скамейкой?»

«Когда у вас 20 игроков и шесть травм, они говорят, что у вас должен быть более глубокий состав, но что происходит, когда у меня нет травм? Как мне разбираться со всем этим хозяйством?» — сказал он. «Я могу играть только 11 футболистами. Я не хочу быть тренером команды, в которой 14 футболистов не играют долгое время».

«Каждый новый игрок — это сумма за трансфер или зарплата. Когда вы набираете игроков, вы должны искать футболистов, которые могут играть на двух или трех позициях. Бернарду [Силва] может это делать, Фил [Фоден], Хулиан [Альварес], Оскар Бобб. Когда люди говорят, что им нужно по два игрока на каждую позицию, я с этим не согласен».

Нацеливаясь на такие уникальные типы игроков и намеренно сохраняя компактный состав, Гвардиола практически делает свою команду особенно уязвимой для травм, ведь по определению этих игроков сложнее заменить. Плюс, эта идея звучит отлично в теории — Фоден может быть вашим стартовым правым вингером, вашим резервным плеймейкером и вашим третьим выбором «восьмерки» — но он не может играть на этих позициях одновременно. Поэтому, когда кто-то получает травму и вам приходится заменять его универсальным игроком, который ранее играл на другой позиции, эта предыдущая позиция внезапно теряет свою глубину.

Статистика «Сити» ужасна без Родри. Они не проиграли ни одной игры Премьер-лиги с ним с февраля 2023 года, и они проиграли только 19 игр из его 174 матчей лиги с момента присоединения к клубу летом 2019 года. В 21 игре, которые они сыграли без него, они проиграли семь — показатель потерь на 33%, по сравнению с 11%.

В прошлые выходные против испытывающего проблемы «Ньюкасла» они были довольно слабы. На самом деле, это одна из худших игр в нападении, которые я помню:

Ньюкасл — Ман Сити ESPN

Но они также выглядели хорошо в начале сезона без Родри. На самом деле, после долгого лета, когда сборная Испании выиграла Евро-2024, матч с «Арсеналом» стал его первым стартом в Премьер-лиге в этом сезоне. Полузащита из Ковачича-Льюиса отлично держалась в первом матче против «Челси» на «Стэмфорд Бридж», и я уверен, что Гвардиола придумает кучу разных идей, чтобы заменить игрока, который кажется незаменимым.

Однако реальность такова, что «Сити» решил войти в этот сезон только с одним настоящим опорным полузащитником в составе. Они также решили войти в сезон только с одним настоящим нападающим, после того как универсальному Альваресу разрешили уйти в «Атлетико Мадрид», потому что, как предсказывал Гвардиола, игроки хотят уйти, когда играют не так много, как им кажется они заслуживают. Вдобавок ко всему, третьей суперзвезде «Сити», Кевину Де Брёйне, уже 33 года, и он снова страдает из-за травм.

Мы видели, как Гвардиола находит способ поддерживать свою команду на высоком уровне, когда звезда уходит, и мы видели, как он восстанавливает команду, когда другие звезды, создающие контекст, такие как Фернандиньо, наконец сдают. В частности, они набрали 98 очков за сезон, когда КДБ начал в старте только 11 матчей. Но поскольку Родри уже выбыл на весь сезон, теперь они подвергаются более высокому риску остаться без Родри и еще одной звезды одновременно. Определенно кажется, что есть мультипликативный эффект, когда Родри и Де Брёйне оба отсутствуют; у «Сити» только четыре очка в семи матчах с 2019 года, в которых ни один из них не играл.

Календарь и таблица АПЛ

Итак, если «Сити» не начнет активно приобретать усиление в январское трансферное окно, с этого момента нам предстоит сделать только один вывод из двух: либо Родри не так важен для успеха «Манчестер Сити», как думает большинство из нас, либо Гвардиола создал для себя ситуацию, в которой у него наконец-то появился игрок, которого он не может позволить себе потерять.