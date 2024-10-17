Фантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии

Все шло так хорошо. Ли Карсли выглядел как английский ответ Луису де ла Фуэнте, он был доморощенным героем Футбольной Ассоциации (ФА). После побед в своих первых двух матчах в качестве временного тренера Карсли был расхвален как очевидный наследник Гарета Саутгейта — еще один очаровательно скромный персонаж, но с большим чувством авантюризма, чем у его предшественника. Однако Карсли не просто снял ручной тормоз в матче против Греции на прошлой неделе, он порезал свои собственные шины, и последовавшая за этим автокатастрофа положила конец его карьере временного тренера.

Может быть, ФА уже решила к тому времени пойти в другом направлении, конечно. И, может быть, Карсли никогда на самом деле не хотел эту работу. Конечно, было трудно сказать наверняка, поскольку тренер «молодежки» постоянно противоречил себе, когда дело доходило до вопросов о его амбициях, что не помогало развеять подозрения, что он в любом случае не подходит для этой работы. Но Томас Тухель?

Сразу после воскресной победы над Финляндией выяснилось, что Пеп Гвардиола был мечтой ФА, но мечтой, которая никогда не будет реализована. Поэтому вместо этого они обратились к Тухелю, который, несомненно, является тренером мирового класса, но также и очень спорной фигурой...

Нет сильных английских кандидатов

После того, как во вторник, 15 октября, появились новости о том, что Тухель ведет переговоры о том, чтобы занять место Саутгейта, большая часть первоначального обсуждения вокруг потенциального назначения немца была сосредоточена на его национальности, что было столь же нелепо, сколь и неудивительно, учитывая, что определенная часть фанатов сборной Англии все еще настаивает на том, чтобы петь на матчах глупые песни о прошлых войнах.

Однако у Англии есть группа игроков мирового класса, и им нужен тренер мирового класса, чтобы добиться от них максимальной отдачи. Национальность на самом деле не должна иметь значения.

Ли Карсли globallookpress.com

Конечно, в идеальном мире на эту должность был бы ряд привлекательных английских кандидатов, но их нет, поскольку грустная правда в том, что мы говорим о стране, которая не знаменита наличием лучших тактиков. Действительно, Чили воспитал больше тренеров, выигравших титул Премьер-лиги, чем Англия.

К сожалению для ФА, в настоящее время в высшем дивизионе нет Боба Пейсли или Брайана Клафа, и нет Вика Бэкингема или Бобби Робсона, добивающихся успеха за рубежом, а значит, их вряд ли можно винить за то, что они изучили все доступные им варианты — независимо от цвета их паспортов.

Назначение Тухеля было неизбежно

Более того, ФА вряд ли можно обвинить в том, что они не обращали внимания на английских тренеров. Саутгейт был у руля в течение восьми лет, и они даже поддержали его, когда его следовало уволить после поражения в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года от сборной Франции, которую нужно и можно было обыгрывать.

Не то чтобы уроженцу Англии Карсли не дали отличной возможности заявить о своих правах на эту роль. Его назначили ответственным за шесть матчей Лиги Наций, которые вполне реально было выиграть, но, казалось бы, безупречный план преемственности провалился из-за ужасно неразумной игры временного тренера против греков.

Томас Тухель globallookpress.com

После этого было почти неизбежно, что ФА решит довериться Тухелю, который был, несомненно, самым привлекательным вариантом на рынке, поскольку бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп только что получил должность в Red Bull, а Пеп Гвардиола все еще имел контракт с «Манчестер Сити» до конца сезона.

Конечно, одной мысли о том, что ФА даже рассмотрит заявления Стивена Джеррарда или Фрэнка Лэмпарда, должно было быть достаточно, чтобы заставить вздрогнуть каждого болельщика Англии.

Тухель, в отличие от двух бывших полузащитников «Трех львов», является проверенным тренером элитного уровня с превосходным резюме, выиграв трофеи с четырьмя клубами из трех разных стран.

Проблемы в Париже

Однако у Тухеля также есть история конфликтов с окружающими, что должно было стать красным флагом для печально известной своим консерватизмом ФА. Остается предположить, что отчаяние побудило их нажать кнопку паники.

В «ПСЖ», например, Тухель выиграл титул Лиги 1, а также вышел в финал Лиги чемпионов — достижение, которое с тех пор было представлено в очень позитивном свете неудачами тех, кто следовал за ним на «Парк де Пренс».

Однако он потерял работу всего через четыре месяца после поражения со счетом 0:1 от «Баварии» в Лиссабоне из-за длительного и очень публичного спора с его работодателями по поводу трансферов, и Тухель был уволен в канун Рождества 2020 года после того, как в очередной раз поставил под сомнение способ управления клубом.

Килиан Мбаппе и Томас Тухель globallookpress.com

«Если быть совсем честным, то в течение первых шести месяцев я говорил себе: "Я все еще тренер — или я политик в спорте, министр спорта? Где теперь моя роль как тренера в таком клубе?" Я сказал себе: я просто хочу тренировать», — объяснил Тухель в интервью Sport1 за день до своего увольнения.

«Я люблю футбол, и я могу получить удовлетворение от него многими способами как тренер. Иногда это очень легко, иногда это большой вызов, потому что такой клуб, как на цели ПСЖ влияет многое, помимо сфокусированных интересов команды... Я люблю только футбол. И в таком клубе это не всегда просто футбол».

Фантастический тренер, но сложный человек

Прав ли был Тухель насчет «ПСЖ»? Он, несомненно, сказал бы, что да — и с некоторыми основаниями. Катарские владельцы клуба с тех пор фактически признали, что их старая стратегия не работала, делая все возможное, чтобы избавиться от своей репутации «блестящей безвкусицы» .

Однако также стоит отметить, что ПСЖ был далеко не первым случаем, когда Тухель конфликтовал с коллегами.

Томас Тухель globallookpress.com

Как сказал генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке после ухода Тухеля с «Сигнал Идуна Парк» в 2017 году, баварец — «фантастический тренер», но также «сложный человек» для совместной работы.

Поэтому было неизбежно, что Тухель поссорился с Тоддом Боэли и компанией в «Челси», учитывая, что новые владельцы лондонского клуба безрассудно подписывали игроков после того, как приняли бразды правления на «Стэмфорд Бридж» в 2022 году.

Конечно, мало кто винит Тухеля за этот конкретный конфликт, и он по-прежнему пользуется высочайшим уважением у фанатов «синих», которые были впечатлены его суровой честностью и искусным взаимодействием со СМИ.

Тухель также чрезвычайно наслаждался своим временем в западном Лондоне и только в прошлом году признал, что его больше ценят как тренера в Англии, чем в его родной Германии, что, несомненно, сыграло большую роль в его решении возглавить «Трех львов».

«Одержимый лидер»

Также было справедливо отмечено, что трансферы не являются проблемой на международной арене, а это означает, что в Англии Тухель будет сосредоточен исключительно на улучшении доступных ему игроков, что, несомненно, является положительным моментом для всех участников.

Однако одно из главных опасений заключается в том, сможет ли Тухель, без ежедневных сессий со своими игроками, оказать в сборной Англии такое же мгновенное влияние, как в предыдущих клубах, например, в «Челси», с которым он выиграл Лигу чемпионов менее чем через пять месяцев после замены Фрэнка Лэмпарда.

Томас Тухель globallookpress.com

В конце концов, мы говорим об одном из самых требовательных и дотошных тренеров в сегодняшнем футболе. Как сказал Аксель Шустер, работавший с Тухелем в «Майнце»: «Он одержимый лидер, который хочет подтолкнуть каждого игрока к абсолютному пределу. До такой степени, что вы думаете: ну больше уже невозможно. Он хочет, чтобы они преодолели сопротивление и страхи».

«При этом он выглядит очень уверенным в себе. Но ему это позволено, потому что он обладает исключительным пониманием футбола. Поэтому он представляет свои взгляды своим игрокам с особой убежденностью. Он не играет роль. Он везде действует одинаково».

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То, каким вы видите Тухеля, в значительной степени соответствует тому, что вы получаете. И то же самое касается почти всего, что вы слышали или читали о нем.

Когда все посыплется?

Тухель, несомненно, необычайно талантливый тактик — он доказал это, перехитрив Гвардиолу в финале Лиги чемпионов 2021 года — но он также является сложной личностью, поэтому он обычно добивается успеха только в короткие периоды. Интенсивность, которая дает ему преимущество над соперниками, также может быть слишком утомительной для его собственных игроков и коллег в течение длительного периода времени.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн, возможно, наслаждался своим сезоном под руководством Тухеля в «Баварии», что предвещает хорошие перспективы для возобновления их рабочих отношений, но не многие члены команды были расстроены, увидев, как он покидает «Альянц Арену» после сумбурной кампании 2023-24, которая закончилась тем, что баварцы не смогли выиграть ни одного трофея за сезон впервые за 12 лет.

У Йозуа Киммиха явно были свои проблемы с Тухелем и его тренерским штабом, главная из которых заключалась в том, что тренер не считал, что он достаточно хорош, чтобы играть на своей любимой позиции перед защитниками. Однако не следует забывать, что, как сообщается, нескольким другим звездам не нравился якобы прагматичный подход Тухеля к футболу, который не устоял против блестящего — и успешного — стиля игры, реализованного Хаби Алонсо в «Байере».

Томас Тухель и Йозуа Киммих globallookpress.com

В конце концов, ФА и многострадальные болельщики Англии просто хотят побеждать, а у Тухеля есть послужной список в плане достижении успеха — и быстро. Обязанность выиграть чемпионат мира в течение 18 месяцев вполне могла бы ему подойти, а игроки могли бы, по всей видимости, выиграть от того, что им не придется иметь дело с его требованиями изо дня в день.

Однако тем, кто тоскует по Саутгейту после ужаса от катастрофы Карсли на прошлой неделе, стоит помнить, что, хотя Тухель и осторожен, рано или поздно все начинает сыпаться — и обычно это происходит скорее раньше, чем позже.