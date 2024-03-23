Дрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии

Почему сейчас? Что ж, Гарет Саутгейт довольно удачно стал фаворитом на пост тренера «Манчестер Юнайтед», что повышает реальную перспективу его ухода после Евро-2024 этим летом.

Это, конечно, совсем другой список, по сравнению с тем, который составлялся в прошлый раз, когда Англия вылетела с чемпионата мира, и Саутгейт задумался об уходе, что, оглядываясь назад, могло быть и к лучшему.

В топ-10 тогда входили Арсен Венгер и Уэйн Руни. И Фрэнк Лэмпард. А Маурисио Почеттино был фаворитом. Чизбургеры стоили копейки. Интернет был черно-белым. Это было другое время....

В любом случае, вот текущий топ-10, основанный на лучших доступных вариантах…

10. Сарина Вигман

Сарина Вигман globallookpress.com

Имя самого успешного тренера сборной Англии с 1966 года, безусловно, является интригующим именем в списке. Но это маловероятно, не так ли?

Во-первых, у Вигман нет опыта тренерской работы в мужском футболе, и хотя мы не говорим, что она не смогла бы этого сделать, если бы захотела, это, безусловно, могло бы показаться трудной задачей — перепрыгнуть напрямую из национальной женской сборной в национальную мужскую сборную.

Также возникает вопрос: зачем ей это? Является ли мужской футбол шагом вперед? Это другая игра, а у Вигман дела идут отлично, спасибо. Ей не нужны никакие успехи в мужском футболе, чтобы подтвердить огромные достижения, которых она достигла в женском футболе.

Конечно, было бы интересно увидеть, как это произойдет, но также почти наверняка это будет плохо, утомительно и будет полно неприятного шума от разных придурков. В общем, давай не будем этого делать, да?

9. Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Не такая заманчивая и даже не такая вероятная перспектива, как после чемпионата мира. И опять же, вероятно, потребуется определенная неудача на клубном уровне, чтобы сделать это возможным, что по определению сделает его еще менее привлекательным.

И тем не менее. Это все еще могло бы быть блестяще. Особенно, если вы чувствуете, что Гарет Саутгейт заставляет эту команду играть с не полностью отпущенным ручником. У Англии абсолютно точно есть игроки для Почеттино и его схемы 4-2-3-1.

Возрастной профиль сборной Англии со всеми этими блестящими молодыми игроками также соответствует репутации Почеттино как человека, формирующего и совершенствующего молодежь.

8. Томас Тухель

Томас Тухель globallookpress.com

Сообщается, что он был заинтересован, когда Саутгейт обдумывал свои варианты после чемпионата мира, и искренне любит английский футбол. Однако он не является объединяющей фигурой.

Его авторитет во время работы в мюнхенской «Баварии» был подорван, а его склонность конфликтовать с игроками и неудачно одеваться является не слишком блестящей долгосрочной карьерной стратегией.

Доказанная способность научить Гарри Кейна забивать много голов против посредственных соперников — бонус, но, возможно, не слишком нужный. Не уверены, действительно ли Кейну нужна помощь в этом отношении.

7. Юрген Клопп

Юрген Клопп globallookpress.com

О, мы можем только мечтать об этом. Но затем признайте, что если он решит, что работа на международном уровне так же хороша, как отдых, у него гораздо больше шансов возглавить сборную Германии.

6. Ли Карсли

Ли Карсли globallookpress.com

Прошлым летом он привел молодежную сборную Англии к блестящей победе на Евро и может представлять собой что-то вроде кандидата продолжающего курс Саутгейта по резюме, если не обязательно по стилю.

Он согласился остаться тренером команды юношей до 21 года в следующей квалификационной кампании и, по крайней мере, поэтому находится в отличной позиции для роли временного наставника команды, если Саутгейт неожиданно уйдет.

Кажется, он доволен своей работой (что вполне понятно, учитывая, насколько хорошо он справляется) и не ищет других мест, даже, как сообщается, отказался от работы в сборной Ирландии.

5. Стивен Джеррард

Стивен Джеррард globallookpress.com

Отлично, еще один тренер, который будет вызывать в команду Джордана Хендерсона, пока моря не закипят и не поглотят нас всех. Просто великолепно.

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Но не волнуйтесь. Джеррарду будет чертовски трудно восстановить репутацию, серьезно подорванную мучениями «Астон Виллы» под его руководством и огромным последующим прогрессом под руководством Унаи Эмери, еще труднее будет сделать это в Саудовской Аравии и почти невозможно сделать это до того, как освободится место в сборной Англии. Этого тренера у нас не будет.

4. Стив Купер

Стив Купер globallookpress.com

Нам нравится Стив. Неплохо выступил с сумасшедшим «Форестом», и никогда не повредит наличие в резюме победы на чемпионате мира среди юношей до 17 лет с командой, включающей Фила Фодена, Марка Гехи, Эмиля Смита Роу и Джейдона Санчо.

Опыт работы в сборных разных возрастных групп в сочетании с привлекающей внимание хорошей работой в Премьер-лиге делает эту задачу вполне осуществимой.

Футбольная ассоциация Англии также склонна использовать определение «доморощенного» ко всем Британским островам, когда выдвигает «желательные» квалификации для объявления о приеме на работу, так что даже валлийское наследие Купера не должно снижать его шансы.

3. Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Очевидно, лучший выбор Англии номер один после Евро. Достаточно справедливо, надо сказать. Он очень хорош.

Он может просто решить, что сделал все, что можно было сделать в «Манчестер Сити», но тогда перед ним будет стол, заваленный чрезвычайно выгодными предложениями, и он может даже принять решение об еще одном творческом отпуске, вместо того, чтобы сразу же приступить к работе, как только он покинет «Этихад».

Легко понять, почему Англия так отчаянно хочет добиться этого, труднее понять, почему Пеп может на это согласиться.

2. Эдди Хау

Эдди Хау globallookpress.com

Еще один выбор, который подчеркивает некоторые странности работы в сборной Англии. Если бы «Ньюкасл» блистал и процветал, трудно было бы представить, чтобы он ушел с этой должности.

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Но если он справится достаточно хорошо, чтобы не испортить свою репутацию, но не настолько хорошо, чтобы «Ньюкасл» отчаянно пытал удержать его или не захотел заменить его одним из тех тренеров-победителей, которые подходят для клубов, желающих сделать Следующий Шаг, тогда можно легко представить, что всем участникам этой схемы может быть очень интересна концепция Эдди Хау в роли тренера сборной Англии.

1. Грэм Поттер

Грэм Поттер globallookpress.com

Он является очень нестабильным фаворитом на очень открытом рынке, но в настоящее время на его стороне «доступность».

Безусловно, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что эта должность освободится после того, как сборная Англия проиграет с небольшой разницы в счете после отважного выступления в четвертьфинале Евро-2024, заставляющего мечтать о том-что-могло-бы-быть. И Поттер, скорее всего, все еще будет доступен.

Его репутация, несомненно, запятнана неприятностями с «Челси», но давайте не будем полностью забывать, что он начал в «Брайтоне». Постоянно заставлял всех прыгать выше головы и является блестящим тактиком, в то время как проблемы с xG, которые преследуют его команды, должны быть меньшей проблемой для этой сборной Англии.

Однако ему пришлось бы перестраиваться с ежедневной тренерской работы, которую он начал в очень молодом возрасте, и здесь существует присущий ему парадокс: он фаворит, потому что доступен, но чем дольше он остается доступным, тем меньше вероятность, что он получит работу.

А если он перестанет быть доступным, у него также будет меньше шансов получить работу. Мы просто хотим сказать, что вряд ли это будет Поттер.