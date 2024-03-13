Пять причин, почему Саутгейт — идеальный тренер для «Манчестер Юнайтед»

Сэр Джим Рэтклифф и его команда революционером ищет замену для Эрика тен Хага. Летом у «красных дьяволов», скорее всего, будет новый тренер.

Болельщики «МЮ» тоже понимают, что все идет к тому, что тен Хаг покинет команду после завершения сезона. Рэтклифф пришел явно не для того, чтобы сидеть сложа руки. Его первым серьезным решением должна стать замена главного тренера.

Football365 назвал пять причин, почему «МЮ» стоит обратить внимание на главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Саутгейт сможет объединить команду

Отбросьте на секунду свой цинизм и представьте себе такую картину: Саутгейт в роли специалиста по тимбилдингу обращается к полусонным сотрудникам с вопросом «Что для вас значит единение?».

Есть подозрение, что футболисты «Манчестер Юнайтед» не имеют об этом ни малейшего представления. Им действительно не помешало бы пройти подобные курсы, чтобы понять, что значит двигаться в одном направлении и поддерживать друг друга.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

В раздевалке, которая дырявее, чем подгузники по скидке, и при первых признаках неприятностей игроки тут же начинают вести себя, мягко говоря, не совсем профессионально. Достаточно вспомнить поведение их капитана.

Саутгейт точно не величайший тактик, но в его способностях улучшать обстановку в команде нет ни малейших сомнений. Именно он поднял с колен сборную Англии после провала на Евро-2016. Сейчас футболкой национальной команды дорожит каждый футболист.

Сейчас уже трудно вспомнить, когда игроки «МЮ» наслаждались футболом так же, как звездная сборная Англии. Глядя на команду тен Хага, создается впечатление, что ей всё в тягость.

Дэн Эшворт

Саугтейт всегда хвалил Эшворта в то время, когда они вместе работали в английской ассоциации футбола.

Гарет Саутгейт и Дэн Эшворт globallookpress.com

Прежде всего, он акцентировал внимание на том, что именно благодаря грамотным решениям будущего спортивного директора «МЮ» молодежная и главная сборная добились существенного прогресса. Не секрет, что между ними есть взаимное уважение.

«Гарет — настоящий лидер. Он действительно понимает, как добиться максимальной отдачи от игроков и персонала, сделать так, чтобы они были объединены общей целью», — сказал Эшворт незадолго до чемпионата мира 2018 года.

Саутгейт точно не основной кандидат на пост главного тренера «МЮ», но очевидно, что Эшворт может повлиять на это.

Гарри Магуайр и защита «Манчестер Юнайтед»

«Он никогда не подводил Англию», — каждый раз отвечает Саутгейт, когда его спрашивают, почему Магуайр был вызван в национальную команду. В некоторых случаях этого действительно не стоило делать, учитывая то, как он играл за «МЮ».

Гарри Магуайр globallookpress.com

Подобно одноглазому человеку в стране слепых или самой быстрой улитке, Магуайра, можно назвать лучшим центральным защитником «Юнайтед» в этом сезоне.

Если оставить в стороне грубость, он действительно играет не так уж и плохо, в том числе за сборную.

Команда, которая в шести последних матчах АПЛ позволила нанести 127 ударов в сторону своих ворот, нуждается в усилении. Очевидно, что все болельщики «МЮ» хотят, чтобы клуб приобрел надежного защитника. Саутгейт вполне способен решить одну из главных проблем «Юнайтед».

Нервозность тен Хага

Эрик тен Хаг хорошо разобрался в ситуации с Криштиану Роналду, и эта история серьезно укрепила его авторитет. В прошлом сезоне все указывало на то, что ему удалось завоевать уважение игроков, болельщиков и СМИ благодаря умению решать проблемы за пределами поля.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Однако в этом сезоне его уверенность куда-то пропала. Тен Хаг очень болезненно реагировал на любую критику, а это значит, что он поплыл в эмоциональном плане.

Ему не понравились слова Джейми Каррагера, поставившего под сомнение эффективность оборонительной схемы «МЮ». Реакция на вопросы о переводе в первую команду 18-летнего Кобби Мейну тоже был не совсем спокойной. И это далеко не единственные случаи, когда нидерландец срывался там, где должен был проявить хладнокровие.

Как известно, Саутгейт зарекомендовал себя мастером в плане взаимодействия с представителями медиа и болельщиками. Это немаловажно для такого большого клуба, как «МЮ».

Стремление работать с местными игроками

Существует мнение, что Рэтклифф заинтересован в подписании, прежде всего, талантливых английских футболистов. Очевидно, что это связано с желанием усилить ДНК «Манчестер Юнайтед».

Сэр Джим Рэтклифф globallookpress.com

Но для этого придется потратить немало денег, чтобы забрать таких футболистов у других клубов АПЛ. Игроками из собственной академии здесь не обойтись.

Разумеется, что осуществить эту задумку проще всего с помощью главного тренера сборной Англии. Марк Гуэхи, Эберечи Эзе и Олли Уоткинс, а также Джаррад Брэнтуэйт, входят в список трансферных целей «МЮ».

Ни для кого не секрет, что у футболистов сборной Англии только положительные отзывы о работе под руководством Саутгейта, появляние которого может пойти на пользу и многим игрокам «МЮ».