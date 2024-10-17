Напарник Мбаппе или замена Левандовскому? Куда отправится Холанн из «Ман Сити»

Эрлинг Холанн прибыл в «Манчестер Сити» в 2022 году за ничтожную сумму в 51 млн фунтов стерлингов, и соперники «горожан» по Премьер-лиге все больше и больше отчаянно хотят, чтобы эта странная машина по забиванию голов перебралась на новые пастбища.

К счастью для врагов «Сити», над командой Пепа Гвардиолы висит небольшое дело о более чем 100 обвинениях в предполагаемых нарушениях финансового фэйр-плей, и это может ускорить уход Холанна.

Даже без этих обвинений уход Холанна стал горячей темой практически сразу после того, как он подписал контракт с «Манчестер Сити». Особенно в Испании, где СМИ, находящиеся под влиянием их повестки дня, пытаются раздуть спекуляции.

Хотя сообщаемая СМИ трансферная позиция Холанна, как правило, чрезмерно драматизирована, создается впечатление, что он — а-ля Джуд Беллингем — уже наметил в голове свои следующие шаги в карьере и, скорее всего, посетит еще несколько элитных европейских лиг, прежде чем завершит карьеру.

Только за последний месяц Холанна связывали с пятью элитными европейскими клубами. Поэтому, естественно, издание Football365 решило ранжировать эти заинтересованные команды по их шансам подписать суперзвезду «Манчестер Сити»...

5. «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» совершили свою долю ошибок после сэра Алекса Фергюсона, и их было более чем достаточно. Одна из самых крупных произошла в конце 2019 года, когда им не удалось опередить «Боруссию Дортмунд» в гонке за подписание Холанна.

Это был самый близкий момент, когда «Манчестер Юнайтед» подошел к подписанию Холанна, и больше им такого не светит, поскольку у них мало шансов вырвать его у своих главных соперников.

Однако это не помешало INEOS вынюхивать относительно ситуации, в поисках чуда. В недавнем отчете говорилось, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» «готовы сделать рекордное предложение», чтобы вырвать Холанна из пасти «Манчестер Сити».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» и другие клубы Премьер-лиги могут получить шанс подписать одну или две звезды «Сити», если «горожан» исключат из высшего дивизиона.

Но давайте посмотрим правде в глаза, «Манчестер Юнайтед», скорее всего, получит Матеуса Нунеса.

4. «Челси»

Переход на «Стэмфорд Бридж» немного более вероятен, как мы считаем. Но в этом нет ничего особенного.

Удивительно, но «Челси» не удалось подписать нападающего летом, несмотря на готовность «Наполи» продать долгосрочную цель Виктора Осимхена.

Определенный «пункт о разрыве контракта» означает, что переход Осимхена в «Челси» все еще может быть на рассмотрении в январе, но эта сделка, скорее всего, снова будет отложена, если «синим» дадут надежду подписать Холанна.

Начало сезона для «Челси» под руководством главного тренера Энцо Марески оказалось на удивление позитивным, и подписание нападающего калибра Холанна может стать последним элементом головоломки, необходимой для превращения их в претендентов на титул Премьер-лиги.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Фантастический трансфер, объединяющий Холанна и «Манчестер Юнайтед», подразумевает что «Сити» продаст игрока заклятому сопернику, и в случае с «Челси» это не такой уж большой камень преткновения.

Но этот результативный норвежец, скорее всего, переедет за границу, когда решит покинуть «Этихад».

3. «Пари Сен-Жермен»

Недавно «Арсенал» доказал, что им больше не нужно «уводить игрока у Манчестер Юнайтед», обойдя «ПСЖ» в Лиге чемпионов в начале этого месяца.

Уход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» предоставил французским грандам возможность выйти из его тени, но начало этого пути было трудным, поскольку их слабость была разоблачена «Арсеналом» в Лиге чемпионов, а в Лиге 1 они идут вторыми.

У «ПСЖ» все еще денег куры не клюют, но годы, проведенные в постоянной трансферной драме вокруг Мбаппе, привели к тому, что команда Луиса Энрике сильно отстает от других элитных европейских клубов и долгое время были объектом насмешек.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«ПСЖ» мог бы предложить Холанну финансовый пакет, который намного превышает то, что он мог бы заработать в других европейскими командами.

Но гламур Les Parisiens значительно померк, а Лига 1 вряд ли является самой заманчивой лигой в мире, поэтому решение звезды «Ман Сити» отклонить их предложение оправдано.

2. «Реал» Мадрид

Летние прибытия Килиана Мбаппе и Эндрика усилили то, что и так было чертовски хорошей командой, собранной Доном Карло на «Сантьяго Бернабеу».

Мбаппе не очень хорошо начал игру после своего долгожданного бесплатного перехода в «Реал», но он освоился перед международным перерывом и забил восемь голов в одиннадцати матчах.

Ранее использовавшийся как взрывной левый вингер, Мбаппе был перемещен Карло Анчелотти в центр, начиная с предпочитаемой итальянцем схемы 4-4-2 и его более модной расстановки 4-3-3.

«Реал» Мадрид, похоже, имеет в своем распоряжении бесконечные средства, и если бы они хотели Холанна, то, скорее всего, они бы его получили. Но, что интересно, разговоры о его предполагаемом переходе, чтобы присоединиться к Мбаппе, заметно стихли после прибытия француза.

Джуд Беллингем и Эрлинг Холанн globallookpress.com

Анчелотти, возможно, уже имеет в своем распоряжении лучшую атаку в мире, поэтому его следующим приоритетом может стать улучшение своей защиты.

И это может нанести ущерб «Ливерпулю», который может распрощаться с одной из своих ключевых звезд — Трентом Александром-Арнольдом.

1. «Барселона»

Команда Ханси Флика наиболее тесно связана слухами с Холанном, поскольку ежедневно публикуются «новостные апдейты» относительно ситуации с его предполагаемым переходом в «Барселону».

Тридцатишестилетний Роберт Левандовский обрел вторую молодость в начале этого сезона, забив 12 голов в своих 11 матчах во всех соревнованиях. Но его возраст будет беспокоить «Барселону», и вскоре им предстоит незавидная задача заменить польского игрока.

Холанн и Роберт Левандовский globallookpress.com

Неудивительно, что Холанн выделяется как очевидный вариант для выхода на поле, чтобы потенциального превзойти Левандовского, но — особенно с учетом того, что «Манчестер Сити» требует «мировой трансферный рекорд» — сохраняющиеся финансовые трудности «Барселоны», вероятно, создадут трудности, когда они будут бороться за подпись 24-летнего игрока.

Но, недавно «Барселона» проявила креативность в поиске способов заполучить игроков, и они попробуют провернуть больше трюков с Холанном. Будь то прямой обмен или обмен «наличные плюс игрок», Жоан Лапорта и Деку сделают все возможное, чтобы подписать нападающего.

В конце концов, «Барселона» должна найти способ сделать это, и эта сделка создаст великолепное соперничество между Холанном и Мбаппе, поскольку они будут бороться за «Золотой мяч» в течение многих лет.