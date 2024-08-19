«ПСЖ» нашел нового Зидана. Скоро Дезире Дуэ заставит столицу забыть про Мбаппе

Этим летом «Пари Сен-Жермен» приобрел одного из самых талантливых французских футболистов нового поколения. Возможно, уже в ближайшем будущем Дезире Дуэ заставит болельщиков лучшего клуба Франции забыть о Килиане Мбаппе.

В последние годы «Ренн» заработал себе репутацию клуба, который регулярно поставляет на рынок будущих звезд. Достаточно вспомнить про Усмана Дембеле Эдуардо Камавинга и Матиса Теля, которые уже в юном возрасте были на ведущих ролях в первой команде. Их дальнейшие переходы в топ-клубы стали закономерным продолжением карьеры.

Судя по всему, «Ренн» явно не намерен сбавлять обороты. В минувшем сезоне в клубе из Бретани появилась еще одна жемчужина — 19-летний Дезире Дуэ.

Весной многие топ-клубы Европы начали нервничать, глядя на его игру. К шустрому вингеру присматривались «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Бавария», но в итоге парень оказался в «ПСЖ». Сумма трансфера составила внушительные для французского рынка 50 миллионов евро.

GOAL объясняет, почему Дезире Дуэ может стать новой звездой «ПСЖ».

Ради Дуэ «Ренн» нарушил свою политику

Дуэ вырос в Анже в очень футбольной семье. Его двоюродные браться Янн Гобо и Марк-Оливье Дуэ играют за «Тулузу» и испанский «Эльденсе» соответственно, а 21-летний родной брат Гела Дуэ в конце июля перешел из «Ренна» в «Страсбург».

В «Ренне» почти случайно обратили внимание на Дезире. Это случилось в тот момент, когда его старший брат Гела был на просмотре в клубе.

«Когда мы приняли к себе старшего брата, его родители сообщили нам, что у них есть еще один сын, который на три года младше», — вспоминает тренер юношеской команды «Ренна» Матье Ле Скорне.

Дезире Дуэ psg.fr

Дезире был настолько талантлив, что «Ренну» пришлось нарушить свою политику — до этого они не брали к себе игроков младше девяти лет, но в данном случае всё указывало на то, что нужно сделать исключение.

«Он всегда держал мяч в ногах и с точки зрения моторики был на очень высоком уровне. Это очень бросается в глаза, особенно в таком возрасте», — сказал Флоран Бурси, еще один тренер академии «Ренна».

Прорыв

Дуэ начал тренироваться со взрослой командой «Ренна» в январе 2022-го. Но по-настоящему он привлек к себе внимание чуть позже — летом того же года он блистал чемпионате Европы среди игроков до 17 лет.

Дезир был одним из лидером сборной Франции, которая в итоге стала победителем турнира. В стартовом матче против Польши (6:1) ему удалось оформить дубль.

Вместе с такими игроками, как Тель и Варрен Заир-Эмри, Дуэ выходил в стартовом составе почти во всех матчах.

Дезире Дуэ globallookpress.com

«Услышать финальный свисток и осознать, что мы стали чемпионами Европы, — это что-то невероятное. Это просто чистая радость, идеальный момент», — сказал Дезире после победы в финале юношеского Евро.

Главный тренер сборной Франции U-17 Хосе Алькрсер не скрывал, что его впечатлила игра Дуэ: «Дезире хорошо читает игру, он спокоен и непринужден на поле. Его можно назвать сильной личностью, но при этом он не стесняется обращаться за советами, чтобы стать лучше. У него менталитет настоящего профессионала».

Что было дальше

Вскоре после успешного выступления за юношескую сборную Дуэ дебютировал за «Ренн» в Лиге 1. Это случилось 7 августа 2022 года в матче против «Лорьяна».

В матче с «Лансом» Дезире впервые появился в стартовом составе, а еще через неделю его гол помог «Ренну» выиграть у «Бреста».

В сезоне-2022/2023 Дуэ сыграл в общей сложности 34 матча, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Дезире Дуэ globallookpress.com

Следующую кампанию он провел еще лучше. Поначалу Дуэ появлялся на поле, в основном, со скамейки запасных, но в итоге ему удалось закрепиться в стартовом составе на позиции левого вингера.

На этот раз он принял участие в 43 матчах, забил четыре гола и отметился шестью ассистами.

Летом Дуэ был частью сборной Франции, которая выиграла серебряные медали на олимпийском турнире. В его активе гол в матче группового этапа против Новой Зеландии.

Сильные стороны

Это может показаться преувеличением, но мы действительно рекомендуем посмотреть подборку лучших моментов с участие Дуэ. Поверьте, вы останетесь под впечатлением от его дриблинга.

В прошлом сезоне 19-летний вингер регулярно обходил не самых слабых защитников Лиги 1 — будто их там и не было. Даже во время движения мяч не отлипает от его бутсы. По некоторым показателям Дезире превзошел даже Килиана Мбаппе.

Дезире Дуэ psg.fr

Способность Дуэ удерживать мяч под давление позволяет ему создавать хаоса в последней трети. Опять-таки, он был лучше Мбаппе, если мы говорим о созидательных действиях возле чужих ворот. Более того, если выйти за рамки чемпионата Франции, то позади француза остались Фил Фоден, Эберечи Эзе и Рафаэл Леау.

Его существенное влияние в атаке обусловлено, в первую очередь, умением обыгрывать один в один. Но это далеко не единственная сильная сторона в игре талантливого вингера, который регулярно снабжает партнеров классными передачами. Ну и немаловажно, что Дуэ никогда не выпадает из игры в ситуациях, когда его команда находится без мяча.

Возможности для прогресса

Дуэ все еще находится процессе развития, поэтому несколько мыслей здесь могут показаться придирками.

Но все-таки трудно не испытывать разочарование в связи с результативностью новичка «ПСЖ». В прошлом чемпионате Франции он забил всего лишь четыре мяча. Есть подозрение, что у него банально отсутствуют бомбардирские качества.

Дезире Дуэ psg.fr

В среднем за матч Дезире наносил меньше двух ударов. Очевидно, что ему пока не хватает уверенности около чужих ворот.

Дуэ придется забивать гораздо чаще, если он действительно хочет полностью раскрыть свой потенциал.

С точки зрения физических данных у него тоже есть недостатки. Например, он явно не может похвастаться молниеносной скоростью на длинных дистанциях. Правда, эту проблему он может компенсировать за счет своей шикарной техники.

Дезире Дуэ — новый Зинедин Зидан?

Сравнение с Зинедином Зиданом — это самый мощный комплимент, особенно для французского игрока. И хотя Дуэ придется пройти серьезный путь, прежде чем он будет достоин упоминания в одном ряду с величайшим футболистом в истории французского футбола, сходство с Зизу не может не обнадеживать.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Как и Зидан, Дуэ играет с грубой элегантностью. Некоторые моменты с участием Дезире порой действительно заставляют вспоминать Зидана.

Некоторые также сравнивают Дуэ с Уэйном Руни. В этих сравнениях есть доля правды. Импровизация, готовность идти в обыгрыш и юношеская дерзость — всё это очень похоже на Руни. Однако француз пока не так опасен перед воротами соперника.

Что дальше?

Уход Дуэ из «Ренна» этим летом был неизбежен, учитывая интерес со стороны топ-клубов.

В «ПСЖ» у него будет возможность бороться за трофеи и регулярно играть в Лиге чемпионов. Однако пока не очень понятно, будет ли он получать достаточное количество игрового времени.

После ухода Мбаппе в атаке «ПСЖ» освободилось место на фланге, но конкуренция остается чересчур жесткой. В матче первого тура Лиги 1 против «Гавра» в стартовый состав попали Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш и Ибргим Мбайе, в то время как Усман Дембеле, Брэдли Барколя и Рандаль Коло-Муани остались на скамейке запасных. Дезире будет сложно пробиться в основу.

При этом благодаря своей универсальности Дуэ может сыграть почти на любой позиции в нападении, поэтому он, скорее всего, будет регулярно появляться на поле даже в своем дебютном сезоне в столице Франции.

Луис Энрике наверняка тоже понимает, что Дуэ чересчур талантлив, чтобы сидеть и пылиться на скамейке запасных.