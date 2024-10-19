АПЛ. «Арсенал» поедет в гости к «Борнмуту», «Вулверхэмптон» примет «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси» выявят победителя

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»
19 октября, суббота, 14:30 мск
«Саутгемптон» — «Лестер»
19 октября, суббота, 17:00 мск
«Ньюкасл» — «Брайтон»
19 октября, суббота, 17:00 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»
19 октября, суббота, 17:00 мск
«Фулхэм» — «Астон Вилла»
19 октября, суббота, 17:00 мск
«Ипсвич» — «Эвертон»
19 октября, суббота, 17:00 мск
«Борнмут» — «Арсенал»
19 октября, суббота, 19:30 мск
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
20 октября, воскресенье, 16:00 мск
«Ливерпуль» — «Челси»
20 октября, воскресенье, 18:30 мск