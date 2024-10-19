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    АПЛ. «Арсенал» поедет в гости к «Борнмуту», «Вулверхэмптон» примет «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси» выявят победителя

    Обзор матчей 8-го тура английской Премьер-лиги

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    Кай Хаверц
    Матчи 8-го тура английской Премьер-лиги пройдут с 19 по 21 октября

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

    19 октября, суббота, 14:30 мск

    Календарь и таблица АПЛ

    «Саутгемптон» — «Лестер»

    19 октября, суббота, 17:00 мск

    «Ньюкасл» — «Брайтон»

    19 октября, суббота, 17:00 мск

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    19 октября, суббота, 17:00 мск

    «Фулхэм» — «Астон Вилла»

    19 октября, суббота, 17:00 мск

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    «Ипсвич» — «Эвертон»

    19 октября, суббота, 17:00 мск

    «Борнмут» — «Арсенал»

    19 октября, суббота, 19:30 мск

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

    20 октября, воскресенье, 16:00 мск

    «Ливерпуль» — «Челси»

    20 октября, воскресенье, 18:30 мск

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    21 октября, понедельник, 22:00 мск

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