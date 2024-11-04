Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября

Винисиус Жуниор
«Реал», нападающий, 24 года
Сейчас этот форвард является одним из самых лучших в мире. Винисиус показывает фантастическую игру. Логично, что многие богатые клубы хотели бы приобрести игрока.
Как сообщает Foot Mercato, руководство «Аль-Хиляля» могут сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым игроком в мире. Боссы клуба из Саудовской Аравии готовы предложить нападающему контракт на 5 лет с зарплатой в 1 миллиард евро.
Сам Винисиус все-таки хочет получить «Золотой мяч», поэтому не покинет Европу до 2026-го года. Несмотря на это, форвард не против попробовать свои силы на Ближнем Востоке.
Руководство «Реала» хочет побыстрее продлить контракт с Винисиусом, чтобы не повторилась ситуация, которая была у Килиана Мбаппе с ПСЖ. Помимо «Аль-Хиляля» бразильцем интересуются парижане, «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» 14 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.
Наш прогноз: Винисиус все-таки покинет «Реал» в ближайшие 3 года.
Виктор Дьекереш
«Спортинг», нападающий, 26 лет
Форвард феерит в португальском клубе на протяжении нескольких лет. Дьекереш может стать одним из лучших нападающих Европы, а сейчас он является целью сразу нескольких топ-клубов.
По данным Corriere dello Sport, «Ювентус» и «Милан» заинтересованы в подписании форварда. Если топ-клубы хотят приобрести Дьекереша в зимнее трансферное окно, то им придется заплатить 100 млн. евро.
Нападающий может уйти из «Спортинга» летом за 60-70 млн. евро, у игрока есть договоренность с клубом. Действующее соглашение форварда с португальцами рассчитано до лета 2028-го года.
К тому же, «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» также следят за ситуацией вокруг Дьекереша.
В нынешнем сезоне форвард провел за «Спортинг» 10 матчей в рамках чемпионата Португалии, забил 16 голов и сделал голевую передачу.
Наш прогноз: Один из топ-клубов заплатит 100 млн. евро и подпишет Дьекереша в зимнее трансферное окно.
Рандаль Коло Муани
ПСЖ, нападающий, 25 лет
Игрок так и не может стать ключевым футболистом в парижском клубе. Коло Муани не является основным в ПСЖ, поэтому руководство хочет избавиться от него.
По информации L’Equipe, боссы ПСЖ рассматривают возможности продать форварда. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» может интересоваться футболистом.
Игрока можно приобрести за 40-50 млн. евро. К тому же, руководство ПСЖ не против отдать Коло Муани в аренду с правом выкупа. Действующее соглашение форварда с парижанами рассчитано до лета 2028-го года.
Отмечается, что летом Коло Муани мог покинуть ПСЖ, им интересовались «Ювентус» и дортмундская «Боруссия», но цена на трансфер была слишком высокой.
В нынешнем сезоне нападающий провел за парижскую команду 7 матчей в рамках Лиги 1 и забил 2 гола.
Наш прогноз: Коло Муани перейдет в клуб АПЛ в зимнее трансферное окно.
Педро Порро
«Тоттенхэм», защитник, 25 лет
Правый игрок обороны является одним из лучших в английской Премьер-лиге на своей позиции. Порро здорово прогрессирует в «Тоттенхэме», а сейчас им заинтересовался «Реал».
Как сообщает As, руководство «сливочных» рассматривают возможности подписания защитника. Игрока попытаются приобрести, если сорвется трансфер Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля» в стан «королевского» клуба.
Приобрести Порро у «Тоттенхэма» — дело сложное, ведь руководство «шпор» отдаст игрока только за большую сумму. Готов ли «Реал» заплатить много денег за игрока обороны? Большой вопрос.
Сумма трансфера может составить около 45-и млн. евро. Действующее соглашение Порро с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2028-го года.
В нынешнем сезоне защитник провел за «шпор» 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил 1 гол.
Наш прогноз: Порро не покинет «Тоттенхэм» в ближайшие пару лет.
Мауро Икарди
«Галатасарай», нападающий, 31 год
В последние несколько лет форвард является основным в турецком клубе. Икарди забивает много голов, помогая команде добиваться трофеев, но в ближайшем будущем игрок может покинуть клуб.
По данным журналиста Диего Борински, нападающий готов перейти в чемпионат Аргентины, чтобы воссоединиться со своей супругой Вандой Нара, которая ранее объявила о расставании с Икарди.
Отмечается, что футболист готов отказаться от больших денег и карьеры в Европе ради девушки. Действующий контракт Икарди с «Галатасараем» рассчитан до лета 2026-го года.
Один из вариантов продолжения карьеры для нападающего — «Ривер Плейт». «Галатасарай» может договориться с аргентинским клубом об арендном соглашении.
В нынешнем сезоне Икарди провел за турецкую команду 12 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал голевую передачу.
Наш прогноз: Икарди все-таки отправится в чемпионат Аргентины.
Люка Шевалье
«Лилль», голкипер, 22 года
Вратарь является основным в «Лилле», который занимает 4-е место в чемпионате Франции. Голкипер также уверенно выступает в Лиге чемпионов, приковав внимание топ-клуба Европы.
По информации Diario Sport, «Барселона» планирует подписать Шевалье в летнее трансферное окно. «Сине-гранатовые» готовятся вступить в переговоры с руководством «Лилля».
«Барселона» нуждается в голкипере французского клуба из-за того, что Марк-Андре тер Стеген получил тяжелую травму, а игра Иньяки Пеньи вызывает вопросы.
Боссы «Лилля» попросят за Шевалье минимум 45 млн. евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027-го года.
В нынешнем сезоне Шевалье провел за «Лилль» 17 матчей в рамках чемпионата Франции и Лиги чемпионов.
Наш прогноз: «Барселона» подпишет голкипера летом 2025-го года.
Родри
«Манчестер Сити», полузащитник, 28 лет
Футболист выступает в одной из лучших команд мира, став обладателем «Золотого мяча» в этом году, что может пойти не так? Родри действительно может покинуть «Манчестер Сити».
Как сообщает Cadena SER, руководство «горожан» спешит продлить контракт с полузащитником, чтобы игрок не покинул клуб. Дело в том, что «Реал», «Барселона» и «Бавария» внимательно следят за Родри.
Действующее соглашение полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027-го года. «Горожане» сделают все возможное для продления соглашения, чтобы продолжить доминировать в Европе.
На сегодняшний день ожидания сторон оптимистичны, Родри доволен с «Манчестер Сити», а боссы готовы повысить зарплату игроку.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за «горожан» только 2 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Родри продолжает восстанавливаться после травмы.
Наш прогноз: Полузащитник подпишет новый контракт с «Манчестер Сити».