Резать мясо. Рашфорд, Антони и еще 6 игроков «МЮ» от которых надо избавиться Амориму

«Красным дьяволам» придется снова начинать с нуля под руководством португальца Рубена Аморим, что будет невозможно, пока не будет расчищена раздевалка.

На «Олд Траффорд» снова наступает новая эра. «Спортинг» согласился, за компенсационный пакет в размере около 10 млн евро, отпустить Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед», где он займет пост нового постоянного главного тренера. Аморим подписал первоначальный контракт на два с половиной года на «Олд Траффорд», сменив Эрика тен Хага после долгожданного увольнения голландца 28 октября.

Сказать, что Амориму предстоит огромная задача, — это ничего не сказать. «МЮ» не выигрывал Премьер-лигу с последнего сезона сэра Алекса Фергюсона более десяти лет назад и подошел к выходным на 14-м месте в таблице АПЛ после худшего начала сезона.

Тем не менее, красную половину Манчестера охватывает волна предвкушения из-за предстоящего прибытия Аморима. Когда «Спортинг» нанял Аморима в 2020 году, они 19 лет не выигрывали Примейру, но он принёс лиссабонцам два титула в течение следующих четырех сезонов. И самое главное, с точки зрения «Юнайтед», Аморим придал «Спртингу» особую идентичность, которой всегда не хватало во время руководства Тен Хага.

К сожалению, быть хорошим тренером будет недостаточно для Аморима, чтобы повторить на «Олд Траффорд» успех, которого он добился со «Спортингом». Он унаследовал очень посредственный состав, полный примадонн. Тен Хаг был виновен в подписании многих из них, но он также не смог избавиться от вносящих разлад персонажей, которые мешали его предшественникам, и заплатил самую высокую цену за свою недальновидность.

История повторится, если Аморим совершит ту же ошибку. Издание GOAL составило список из восьми игроков, которых новый тренер «МЮ» должен отправить на выход, чтобы положить конец порочному циклу неудач, поскольку все они не соответствуют стандартам одного из крупнейших клубов мира...

Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Сначала следует отметить, что возвращение Кристиана Эриксена после того, как он едва не умер во время Евро-2020 было выдающимся. Датчанин проявил невероятное мужество и решимость, сумев не только вернуться на поле, но и выйти на самый высокий уровень игры, и какое-то время его бесплатный переход в «МЮ» казался умным ходом.

Эриксен принял участие в 31 из первых 32 игр «Юнайтед» во всех турнирах в дебютной кампании Тен Хага, и его искусные пасы стали ключевой причиной неожиданного появления команды в числе претендентов на титул. Однако «красные дьяволы» сбавили темп после того, как Эриксен получил серьезную травму лодыжки в январе, что ознаменовало начало череды проблем со здоровьем и физической формой у классного полузащитника.

Эриксен все еще проявлял себя блестяще, но он уже не так мобилен и стал слабым звеном в обороне. В свои 32 года Эриксен уже давно прошел свой пик, и ему больше не гарантировано регулярное игровое время. Было бы огромным сюрпризом, если бы его контракт был продлен после даты истечения в июне 2025 года, потому что он просто не подходит для схемы Аморима, ориентированной на высокий прессинг, поскольку он приближается к закату своей впечатляющей карьеры.

Виктор Линделёф

Виктор Линделёф globallookpress.com

«Виктор — очень талантливый молодой игрок, у которого большое будущее в Юнайтед», — сказал Жозе Моуринью после того, как в 2017 году он переманил Виктора Линделёфа из «Бенфики» в «Юнайтед» за 31 млн фунтов стерлингов. С тех пор шведский защитник сыграл в 264 матчах за «красных дьяволов» и забил 11 голов, но так и не оправдал тех высоких оценок, которые ему дал Моуринью.

За последние три сезона Линделеф был всего лишь запасным центральным защитником «Юнайтед», а Лисандро Мартинес, Маттейс де Лигт, Гарри Магуайр и даже 35-летний Джонни Эванс теперь опережают его в иерархии состава. В редких случаях, когда Линделеф оказывается в стартовом составе, «МЮ» выглядит гораздо более уязвимым, и последний пример — победа со счетом 5:2 в матче Кубка лиги против «Лестера», в котором «Лисы» регулярно пользовались его нехваткой скорости.

«Юнайтед» не может позволить себе держать в составе отстающих, если они хотят быстро восстановиться после катастрофического периода работы Тен Хага. Линделеф больше не представляет никакой реальной ценности для задач коллектива и должен уйти в качестве свободного агента следующим летом.

Каземиро

Каземиро был лучшим игроком «Юнайтед» в матче против «Лестера» в среду. Он забил дважды — первый из его голов, возможно, станет лучшим голом сезона в Кубке лиги — и задавал тон в середине поля. Это была та же версия Каземиро, которая сумела оправдать свой ценник в 70 миллионов фунтов стерлингов в свой первый год в клубе после перехода из мадридского «Реала».

Но уничтожение истощенного «Лестера» в Кубке Лиги не компенсирует того, насколько бесполезным был Каземиро в последние 13 месяцев. Бразилец был самым слабым звеном, когда «Юнайтед» скатился на восьмое место в Премьер-Лиге, и его спад продолжился и в этом сезоне.

Некоторые болельщики даже призвали Каземиро завершить карьеру после того, как он подарил «Ливерпулю» их первые два гола в разгроме со счетом 0:3 на «Олд Траффорд» 1 сентября. Он часто напоминал развалину в плане физического состояния, проигрывая большинство своих единоборств, неправильно делая простые передачи и в целом с трудом выдерживая темп матчей.

Календарь и таблица АПЛ

И возрождения для игрока, который быстро приближается к своему 33-летию, не предвидится. Лучшие годы Каземиро позади, и поскольку он продолжает привлекать интерес со стороны Саудовской профессиональной лиги, «Юнайтед» было бы разумно попытаться вернуть большую часть своих первоначальных инвестиций.

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Маркусу Рашфорду сейчас 27 лет, и он был опорой в линии атаки «красных дьяволов» на протяжении девяти сезонов. Так как он был перспективным молодым выпускником академии, болельщики проявляли терпение, пока он в равной степени расстраивал и радовал в первые годы, ожидая, что стабильность придет с возрастом.

Но этого так и не произошло. За исключением впечатляющей кампании 2022–23, в которой Рашфорд забил 30 голов во всех турнирах и ненадолго стал ведущим игроком «Юнайтед», он проявлял себя только по настроению. Рашфорд преодолел барьер в 10 голов в Премьер-лиге всего четыре раза и достиг нового минимума в прошлом сезоне своей результативностью и общей игрой.

Тен Хаг должен взять на себя большую часть вины за то, что оставил Рашфорда в стартовом составе, но и игрок позорился буквально каждую неделю. «Юнайтед» не смог набрать обороты в атаке из-за бестолковости при принятии решений и технической некомпетентности Рашфорда, в то время как равнодушное отношение к делу подало ужасный пример молодым игрокам в команде.

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В этом сезоне ничего не изменилось, и «Юнайтед» должен понять, что его дни как доморощенного героя окончательно и бесповоротно сочтены. Рашфорда нужно включить в список трансферов, в идеале в январе, потому что все, что он делает сейчас, это сдерживает команду, а его рыночная стоимость продолжает падать с каждой прошедшей игрой.

Диогу Дало

Диогу Дало globallookpress.com

Вид Диогу Дало, стоящего на коленях на газоне стадиона «Лондон» схватившись руками за голову, станет неизгладимым воспоминанием для болельщиков «Юнайтед», когда они будут оглядываться на этот отвратительный период в истории клуба. Его шокирующий промах в пустые ворота «Вест Хэма» на прошлых выходных по сути решил судьбу Тен Хага, а также должен стать последней каплей для его собственной карьеры в Манчестере.

Дало — из редкой породы защитников, которые не обладают никакими качествами ни в атаке, ни в защите. Еще одно ужасное подписание Моуринью, невероятно, что он продержался шесть лет на «Олд Траффорд». Он прогрессивный распасовщик с сильными физическими данными, и может действовать на обоих флангах, но у Дало недостаточно высокий футбольный IQ, чтобы преуспеть в таком клубе, как United.

Команды соперников часто нацеливаются на Дало, у которого ужасная привычка пренебрегать опекой своего игрока и которого слишком легко лишить мяча, когда он пытается вырваться из обороны. Хорошая новость в том, что Дало все еще всего 25 лет, и летом его связывали с переходом в «Барселону». «МЮ» должен иметь возможность продать португальца с выгодой, если Аморим сразу осознает его ограничения.

Мейсон Маунт

Мейсон Маунт globallookpress.com

Мейсон Маунт сыграл всего 25 матчей за «Юнайтед» с момента неожиданного перехода из «Челси» в июле 2023 года. Это потому, что он был вынужден пропустить 30 игр из-за травмы, что сделало невозможным для него хоть как-то набрать ход. Но это не значит, что несправедливо судить о времени Маунта на «Олд Траффорд» до сих пор.

Он забил только один гол и отдал одну результативную передачу в играх, в которых он был в форме, что является плохим результатом для игрока, который стоил 60 млн фунтов стерлингов. Но что еще более тревожно, участие Маунта в коллективной игре практически отсутствовало. Болельщики и эксперты, которые считали, что Маунта и Бруну Фернандеша невозможно втиснуть в одну команду, оказались правы. «Юнайтед» выглядел несбалансированным с Маунтом на поле, и он не сделал достаточно, чтобы закрепиться в составе.

Однако трудности Маунта не должны были стать сюрпризом. Он был одним из худших игроков «Челси» в их унылой кампании 2022–23, когда также начали появляться мелкие травмы, и, вероятно, лондонцы не могли поверить своей удаче, когда «Юнайтед» пришел за ним.

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Аморим не сможет волшебным образом прервать эту черную полосу Маунта. Было время, когда его превозносили как будущего капитана сборной Англии, но даже для того, чтобы иметь возможность вернуться в национальную сборную, ему нужно заново обрести страсть к игре. «Юнайтед» ждет не дождется, когда это произойдет, особенно учитывая еженедельную зарплату игрока в размере 250 000 фунтов стерлингов.

Люк Шоу

Люк Шоу globallookpress.com

Когда он полностью в форме и играет, Люк Шоу является одним из лучших левых защитников в АПЛ. Он силен в подкатах, блестяще читает игру и преуспевает в продвижении мяча вперед, часто внося вклад, соответствующий его неустанной скорости работы. Но печальный факт в том, что Шоу ненадежен.

Он провел 30 или более матчей АПЛ только в двух из 10 сезонов, которые он провел на «Олд Траффорд». В прошлом сезоне он был доступен всего в 12 матчах, и он еще не сыграл ни одной минуты за «Красных Дьяволов» в кампании 2024-25.

Травмы полностью затмили собой карьеру Шоу. Слишком долго «МЮ» воздерживались от покупки еще одного основного левого защитника, в надежде, что Шоу в конечном итоге найдет способ справиться с требованиями элитного футбола. Сейчас ему 29, и пора уже что-то решать.

У «Юнайтед» нет выбора, кроме как отказаться от Шоу, хотя найти покупателя может быть сложно, учитывая его историю травм. Если он так и не найдется, нужно всерьез рассмотреть опцию расторжения контракта, потому что игроку нет смысла полировать лавку до 2027 года.

Антони

«Я был готов выполнять "эластико", обыгрывая наркоторговцев. Делал "радугу", смеясь над водителями автобусов. Прокидывал мяч между ног ворам. Мне действительно было все равно», — написал Антони в The Players Tribune, вспоминая свое непростое детство в фавелах Сан-Паулу. «С мячом в ногах я не боялся ничего».

Бразильский вингер обнажил свою душу после яркого старта в «Юнайтед» после перехода из «Аякса» за 85 млн фунтов стерлингов (110 млн долларов США), в результате чего он стал первым игроком «МЮ», когда-либо забивавшим в каждом из своих первых трех матчей в Премьер-лиге. Было ясно, что Антони не чувствовал никакого давления, и поначалу его возмутительные попытки финтить и дальние удары заставляли болельщиков в восторге вскакивать со своих мест.

Но это очень быстро превратилось в утомительную рутину, поскольку голы иссякли. Антони уже сыграл 56 раз в высшем дивизионе, но забил только два гола и сделал всего три голевые передачи. Восхищенные вздохи сменились стонами, когда он получал мяч, потому что это обычно приводит к тому, что атака «Юнайтед» рушилась.

Антони — мучительно медленный, предсказуемый и неумный футболист. Даже Тен Хаг в конце концов это признал, отправив своего бывшего вундеркинда из «Аякса» на скамейку запасных в пользу Алехандро Гарначо и Амада Диалло. Антони никогда не был достаточно хорош для «Юнайтед» и войдет в историю как худшее приобретение в истории английского футбола.

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Сообщалось, что в январе «Юнайтед» рассмотрит предложения в пределах 40 млн фунтов стерлингов за Антони, но им повезет, если они хотя бы приблизится к этой сумме, учитывая явное отсутствие интереса, а возвращение в Бразилию, скорее всего, будет единственным вариантом для 24-летнего игрока.