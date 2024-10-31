Хроника пикирующего Тен Хага. Почему голландец потерпел неудачу в «МЮ»

Тен Хаг делал все по-своему, клуб подстраивался под него почти на каждом шагу, но все равно не смог сделать так, чтобы все успешно заработало. Во время предсезонной поездки в Осло летом 2023 года голландец пожаловался персоналу клуба, что трава на стадионе «Уллевол» была длиннее, чем было согласовано. Ему сказали, что дождь в норвежской столице ночью привел к неожиданному росту, так уж получилось; Тен Хаг ответил, что его это не устраивает.

Голландец наслаждался большим контролем в «Манчестер Юнайтед». Он утверждал все мелочи от длины травы, чтобы ускорить пасы, до положения технической зоны на «Олд Траффорд». В начале его срока работы Тен Хагу разрешили переделать комнату для группового видеоанализа на базе в Каррингтоне — с огромным экраном, многоуровневым полом и внутренним убранством с изображениями болельщиков «Юнайтед» — стоимостью более 200 000 фунтов стерлингов. Однако его изменения не ограничивались помещениями.

Тен Хаг изменил способ подготовки игроков к играм, попросив их приезжать на четыре часа раньше на матчи на «Олд Траффорд» на собственных автомобилях, а не ночевать накануне в отеле в Манчестере и приезжать вместе на автобусе. Он перепрофилировал большой номер для приема гостей и превратил его в предматчевую комнату для своей команды. Он переместил шкафчики в раздевалке так, чтобы защитники сидели слева от него, а полузащитники и нападающие — справа, когда он стоял перед своей тактической доской.

На «Олд Траффорд» Тен Хаг настоял на том, чтобы переставить скамейки поближе к туннелю, хотя это означало, что его техническая зона тогда будет располагаться по обе стороны от средней линии, что, по его мнению, даст ему лучший обзор игры. Ему сказали, что это будет стоить денег, потому что домашние скамейки подогреваются, а гостевые — нет, но Тен Хаг настоял на своем и добился этого. Он часто так делал.

«Юнайтед» знал, на что идет, когда нанимал его из амстердамского «Аякса» летом 2022 года. Руководителям клуба рассказали историю о том, что когда он впервые прибыл в «Аякса» в декабре 2017 года, он продолжал использовать брендированный чемодан своего бывшего клуба «Утрехт». Ему сказали, что, возможно, это не лучший образом выглядит, когда тренер «Аякса» носит атрибутику «Утрехта», но ему понравилась сумка, и он все равно ее использовал. Руководители «Аякса» сказали своим коллегам из «МЮ», что это «наглядно показывает упрямство Тен Хага».

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Тен Хаг был таким же на «Олд Траффорд», но с таким большим контролем пришла и окончательная ответственность за выступления и результаты, которые в конечном итоге были признаны неприемлемыми. После чуть более двух лет и четырех месяцев руководства «МЮ» Тен Хаг был уволен в понедельник, 28 октября, после серии из всего четырех побед в 13 матчах во всех турнирах с начала сезона 2024-25. Занимая 14-е место в таблице АПЛ — так же близко к зоне вылета, как и к первой четверке — «Юнайтед» были на пути к тому, чтобы занять место даже ниже, чем худший результат Премьер-лиги в прошлом сезоне.

Тен Хаг уходит со статистикой в 70 побед и 35 поражений в 128 играх. Признаки разлада были видны уже некоторое время, и хотя источники в «МЮ» утверждают, что Тен Хаг вел себя профессионально и достойно на протяжении всего своего пребывания на «Олд Траффорд», его уход не стал неожиданностью.

Конфликт с игроками от Роналду до Санчо

После завершения покупки 27,7% акций клуба в начале 2024 года сэр Джим Рэтклифф и его команда из компании Ineos изначально с пониманием отнеслись к проблемам, с которыми столкнулся Тен Хаг, но все чаще обнаруживали, что корнем многих проблем был тренер.

Тен Хаг пережил масштабную отчетную проверку в конце прошлого сезона во многом благодаря неожиданному успеху в Кубке Англии, где в финале «МЮ» одержал победу над «Манчестер Сити» 25 мая, а также потому, что клубу не удалось достичь соглашений с другими кандидатами, включая Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино. Этот титул стал таким шоком, что пришлось спешно организовать послематчевую праздничную вечеринку без предварительного планирования.

Контракт Тен Хага вскоре был продлен на год, но даже тогда в руководстве Ineos было ощущение, что могут быть необходимы изменения, если форма команды, которая позволила им занять лишь восьмое место в Премьер-лиге в прошлом сезоне — худший результат «МЮ» за всю 31-летнюю историю лиги — не улучшится радикально в начале новой кампании.

Руд ван Нистелрой и Рене Хаке также прибыли летом, чтобы обновить тренерский штаб Тен Хага. Тен Хаг в прошлом работал с Хаке, но не с Ван Нистелроем, и это побудило некоторых игроков предположить, что бывший футболист сборной Нидерландов, который провел год во главе «ПСВ Эйндховен» с 2022 по 2023 год, станет готовой заменой, если Тен Хаг будет уволен; именно это и произошло, когда Ван Нистелрой был назначен исполняющим обязанности главного тренера в понедельник.

Показательно, что генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Дэн Эшворт, нанятый Рэтклиффом и Ineos для обновления футбольной структуры клуба, оба дистанцировались от летнего решения сохранить Тен Хага на посту тренера, дав понять в частном порядке, что они не участвовали в переговорах, поскольку официально не приступили к работе на своих новых должностях в июле. Это придало их публичной поддержке Тен Хаг в начале сентября ощущение пустоты.

Время Тен Хага во главе команды в конечном итоге принесло два трофея за два года, но нельзя сказать, что ему было легко.

Криштиану Роналду и Эрик Тен Хаг globallookpress.com

После того, как его работа в «МЮ» началась с поражений от «Брайтона» и «Брентфорда» в августе 2022 года, некоторые игроки жаловались на то, что Тен Хаг испытывает проблемы с общением с ними, и беспокоились, что смысл его инструкций теряется при переводе, что приводит к путанице на поле. После поражения со счетом 0:4 от Брентфорда один игрок сказал близким друзьям, что Тен Хаг не знает, как мотивировать, и игрокам часто было трудно его понять. Он мог быть веселым в один день и чрезвычайно серьезным в следующий. Один источник описал Тен Хага как «слишком строгого».

Его строгий дисциплинарный подход изначально приветствовался ветеранами команды, которые считали, что стандарты упали при временном тренер Ральфе Рангнике, но некоторые из его правил-нововведений вызвали дополнительные проблемы.

Большинство игроков согласились, что Криштиану Роналду был неправ, когда отказался выйти на замену в матче против «Тоттенхэма» в октябре 2022 года, но после того, как изначально тренер, казалось бы, выиграл битву характеров, источники сообщили, что многие в клубе вскоре начали думать, что Тен Хаг зашел слишком далеко в своем наказании.

Сначала Роналду было приказано тренироваться отдельно от основной команды, но когда он попытался войти в раздевалку и забрать пару своих бутс, персонал сказал ему, что ему туда не разрешено. Противостояние закончилось только тогда, когда Роналду попросил игрока академии зайти в раздевалку вместо него, а ряд старших игроков посчитали полный запрет ненужным унижением.

Последствия конфликта с Роналду были сейсмическими, но хотя уход легенды сборной Португалии с «Олд Траффорд» во время перерыва на чемпионат мира по футболу 2022 года был относительно мирным, похожая ситуация с Джейдоном Санчо была совсем не такой.

Санчо был громким и желанным приобретением, когда о нем объявили 1 июля 2021 года. Его прибытие, сразу после четырех блестящих лет в «Боруссии Дортмунд», было воспринято как удача для «Юнайтед» на фоне интереса со стороны других топовых клубов, но после многообещающего начала все быстро изменилось.

За публичным конфликтом между игроком сборной Англии и Тен Хагом последовали четыре месяца, когда Санчо пришлось тренироваться, есть и переодеваться самостоятельно, отдельно от команды. Несколько игроков пытались убедить Санчо извиниться, но чем дольше длилась ситуация, тем больше игроков начинали верить, что — опять же — Тен Хаг зашел слишком далеко. Источники сообщали, что Тен Хаг хотел, чтобы Санчо публично извинился, потому что игрок публично рассказал о конфликте в социальных сетях, но некоторые игроки сочли это требование ненужным унижением.

Джейдон Санчо и Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Скандал с Санчо все больше становился позором для «МЮ». Когда Санчо, отправленный в аренду в свой бывший клуб «Борссию» в январе 2024 года, разрывал оборону «Пари Сен-Жермен» во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов в апреле, представители «Юнайтед» отправили сообщения известным экспертам, призывая их прекратить расхваливать вклад форварда, поскольку это плохо отражается на клубе.

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Поскольку никто не мог превзойти летние подвиги Санчо, Тен Хага убедили разрешить ему вернуться к тренировкам основной команды. Он оставался нерешительным в течение всего непростого перемирия, чувствуя, что это может быть расценено как потеря авторитета. В конце концов, Санчо присоединился к «Челси» на правах аренды по сниженной цене «на флажке» трансферного окна в августе 2024 года.

Игроки подвергают сомнению методы тренировок Тен Хага по мере роста травм

Санчо был одной из многих проблем, с которыми столкнулся Тен Хаг во время особенно сложного второго сезона. Травмы были проблемой, и не только их количество: «Юнайтед» пришлось иметь дело с 45 отдельными случаями в течение той кампании.

Игроки ставили под сомнение интенсивность некоторых тренировок и часто думали, что им пойдет на пользу более индивидуально разработанная программа. Один опытный игрок объяснил свои проблемы с травмами тем, что его просили тренироваться так же, как и более молодых членов команды, полагая, что вместо этого ему следует дать больше времени на восстановление после игр.

Источники сообщали, что Тен Хаг использовал дополнительные тренировки в ответ на плохие результаты и выступления команды, что многие игроки считали контрпродуктивными. Они чувствовали усталость перед следующей игрой, проигрывали, а затем им давали больше дополнительных тренировок. Ответ Тен Хага всегда был одним: футбол Премьер-лиги интенсивен, поэтому тренировки должны быть такими же.

К концу прошлого сезона Тен Хаг становился все более изолированным. Члены его собственного штаба начали задаваться вопросом, почему команда не меняет тактику в обороне, несмотря на то, что часто допускала по 20 или более ударов по своим воротам. Игроки также начали считать, что команда «слишком открыта».

Тен Хаг никогда не терял всю раздевалку, как случилось с Жозе Моуринью до того, как его уволили, но со временем все у большего количества людей начали появляться собственные жалобы. Правая рука Рэтклиффа в Ineos, сэр Дэйв Брейлсфорд, проводил личные встречи с командой в феврале и снова в апреле. Было преобладающее ощущение, что поддержка тренера в раздевалке значительно снизилась за прошедшие два месяца.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Тен Хаг изложил свои доводы Рэтклиффу и Брейлсфорду, заявив, что «ни одна команда в мире» не смогла бы справиться с количеством травм, полученных игроками «Манчестер Юнайтед». Он указал на свое использование в основном составе молодых игроков Алехандро Гарначо и Кобби Мейну и выразил свое разочарование тем, что клуб упустил возможность подписать таких звезд, как Френки де Йонг (оставшийся в «Барселоне»), Алексис МакАллистер (перешедший в «Ливерпуль»), Федерико Вальверде (оставшийся в «Реале») и Гарри Кейн (перешедший в «Баварию»).

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Источники сообщали, что во время бесед с селекционным отделом представителям Ineos сказали, что многие требования Тен Хага по трансферам были «нереалистичны».

Напряжение по поводу трансферной политики

Во время работы Тен Хага на «Олд Траффорд» подписание игроков был спорным вопросом. Его требование контроля над трансферами привело к тому, что «Юнайтед» прекратили сотрудничество с Рангником, который ранее согласился на двухлетний контракт в качестве консультанта. Когда летом 2022 года Тен Хаг занял свой пост, Рангник рассчитывал встретиться с ним лично для подробного обсуждения состояния состава, но обнаружил, что новый менеджер «Юнайтед» был готов только на телефонный звонок.

Одним игроком, которого Тен Хаг все же получил, был Антони. Работавший вместе с ним в «Аяксе» Тен Хаг был движущей силой подписания бразильского вингера, но трансфер оказался полной катастрофой. Во время переговоров с Ineos Тен Хаг сказал, что, хотя он и хотел Антони, это не его вина, что сумма трансфера выросла до более чем 85 миллионов фунтов стерлингов, когда он был доступен по гораздо более низкой цене ранее летом 2022 года. Источник сообщил, что «Аякс» не мог поверить в предложение «МЮ», которое в конечном итоге сделали англичане, потому что оно было намного выше рыночной стоимости игрока, в то время как другие источники отмечают, что подписания Антони и Каземиро были отчасти вызваны паникой после поражений от «Брайтона» и «Брентфорда» на старте сезона.

Эрик Тен Хаг и Антони globallookpress.com

После покупки акций Ineos на встречах по подбору игроков возникла дополнительная напряженность, поскольку Брейлсфорд стремился подчеркнуть, что ответственность за трнасферы в конечном итоге будет передана Эшворту и техническому директору Джейсону Уилкоксу.

Сначала Тен Хаг испытывал проблемы с построением рабочих отношений с Уилкоксом, отвергая его как человека, у которого не было полномочий для его работы, поскольку ранее он руководил академией «Ман Сити», а затем год был спортивным директором «Саутгемптона». Ситуация улучшилась после переговоров летом, но Тен Хаг все еще не хотел уступать контроль, утверждая, что ему было предоставлено право вето на трансферы в его контракте. Источники сообщали, что в Ineos не были впечатлены его результатами на трансферном рынке.

Тен Хаг настаивал, что он не продавливал каждый трансфер, сделанном при его руководстве, и вместо этого он был вынужден принять определенных игроков, потому что позиции должны были быть заполнены. Он хотел Кейна — опытного бомбардира — когда клуб искал нападающего летом 2023 года, а вместо этого получил Расмуса Хёйлунна, молодого игрока с огромным потенциалом, но очень сырого.

Кроме того, Тен Хаг был раздражен финансовым положением клуба и рассматривал оба январских трансферных окна во время его работы, как упущенные возможности. Ему разрешили подписать только Ваута Вегхорста и Марселя Забитцера на условиях краткосрочной аренды в январе 2023 года, а его запрос на нападающего в январе 2024 года, чтобы облегчить бремя Хейлунна, был отклонен.

По словам источника, Тен Хаг настоял на том, чтобы он подписал Антони, Лисандро Мартинеса и Каземиро, отчасти потому, что они были сильными личностями, которые были жизненно важны для работы с раздевалкой, которая была в бардаке после периода работы Рангника. Антони и Мартинес потребовали, чтобы «Аякс» отпустил их — Мартинес в какой-то момент напрямую спорил с функционером амстердамского клубаx по поводу перехода в «МЮ» — что произвело впечатление на Тен Хага и футбольного директора Джона Мерто.

Мартинес, ярый сторонник Тен Хага, отсутствовал в раздевалке и на тренировочном поле во время длительного простоя из-за травмы с сентября 2023 года по январь 2024 года. Аргентинца поощряли проводить больше времени вместе с составом во время особенно плохого отрезка в декабре 2023 года, когда персонал сообщил Тен Хагу, что он близок к потере поддержки со стороны некоторых авторитетных игроков.

Защитники Нуссаир Мазрауи и Маттейс Де Лигт прибыли из «Баварии» летом 2024 года, но руководство «МЮ» изначально не было убеждено, что клубу нужен последний игрок, поскольку они только что подписали долгосрочный контракт с Лени Йоро. Мазрауи рассматривался как прямая замена Аарону Ван-Биссаке, который в конечном итоге перешел в «Вест Хэм», в то время как Де Лигт считался достаточно ценным игроком и добавлял больше глубины составу на проблемной позиции. После обсуждений с Тен Хагом клуб одобрил этот трансфер из-за низких затрат.

Маттейс Де Лигт globallookpress.com

Тен Хаг сделал все возможное, чтобы управлять командой, делая упор на индивидуальные встречи, но в частном порядке он признал, что по масштабам это был шаг вперед по сравнению с тем, к чему он привык в «Аяксе», поскольку он обнаружил, что игроки «Юнайтед» были почти «бизнес-предприятиями» сами по себе, учитывая огромную свиту вокруг них, и у всех было свое собственное мнение. Однажды на его столе оказался запрос пиар-агента игрока о большей освещенности его подопечного в социальных сетях клуба.

По словам источников, Тен Хаг предпринял сознательные усилия, чтобы не критиковать отдельных лиц в СМИ, опасаясь, что это принесет больше вреда, чем пользы. После того, как в апреле они почти капитулировали перед командой Чемпионшипа «Ковентри Сити» в полуфинале Кубка Англии, он держал игроков в раздевалке «Уэмбли» так долго, что к тому времени, как они вышли, игроки «Ковентри» выстроились в очередь, ожидая обмена футболками. Но на своей пресс-конференции сразу после этого он решил защитить свою команду, вместо этого сосредоточившись на том факте, что «Юнайтед» выиграл игру по пенальти и вышел во второй подряд финал Кубка Англии.

Некоторые сотрудники тренерского штаба посчитали, что Тен Хаг слишком много защищал своих игроков и вместо этого непреднамеренно стал громоотводом для критики. Однако Тен Хаг считал, что многие игроки плохо реагируют на публичную критику и что важно сохранять поддержку раздевалки как можно лучше. Он неоднократно поддерживал Маркуса Рашфорда, несмотря на опасения по поводу его отношения к делу во время тренировок и игр.

Тен Хаг хотел сохранить контроль, даже если это увеличивало и без того огромную рабочую нагрузку на него. Он выбирал номера команды для новичков — это было его решение отдать футболку с номером 7 Мейсону Маунту, а не Гарначо — и хотел узнать, какие обязательства перед СМИ есть у игроков, почему они это делают и обязаны ли они заниматься этим по контракту.

Когда сотрудники клуба забеспокоились, что Тен Хага просят проводить слишком много пресс-конференций, они предложили бывшему помощнику Стиву Макларену занять его место перед матчем Кубка лиги. Тен Хаг отказался, настаивая на том, что «посыл» всегда должен исходить от него. По словам источника, запрос телекомпании на интервью с Ван Нистелроем в августе был отклонен по решению Тен Хага.

Однажды Тен Хаг отменил собственное интервью с Робином ван Перси, который прилетел в Манчестер, чтобы провести его, потому что оно совпало с его графиком тренировок. Ничто не должно было мешать его усердной работе — это признают Рэтклифф и Брейлсфорд — но этого было недостаточно, чтобы спасти его после катастрофического окончания второго сезона и неудачного начала третьего.

В конце концов, слишком много плохих результатов

Тен Хаг — один из четырех тренеров в истории «Манчестер Юнайтед», которые выигрывали трофеи в два сезона подряд. Он делит это звание вместе с Эрнестом Мангнеллом, сэром Мэттом Басби и сэром Алексом Фергюсоном, но победа в Кубке Англии была достигнута на фоне худшего сезона «МЮ» в лиге за 34 года.

Когда Рэтклифф и Ineos начали процесс инвестирования в «МЮ» в ноябре 2022 года, они не собирались увольнять Тен Хага. Даже в начале этого года они чувствовали, что структура в клубе была неправильной и что любой тренер испытывал бы проблемы с тем, чтобы выдавать результат. Но после того, как они наконец оформили соглашение о покупке миноритарного пакета в феврале, неудачи на поле стали частыми и быстрыми.

Поражение со счетом 1:2 от «Фулхэма» на «Олд Траффорд» 24 февраля считается переломным моментом. На следующий день Тен Хаг вызвал команду в Кэррингтон и заставил их посмотреть повтор игры полностью, прежде чем отправиться на тренировку.

Шесть недель спустя Рэтклифф был на трибунах «Стэмфорд Бридж», когда «Юнайтед» дважды пропустил в компенсированное время, проиграв со счетом 3:4 команде «Челси», которая также находилась в состоянии перестройки. Источники сообщали, что Рэтклифф выразил свое разочарование игрой как во время, так и после матча. Рэтклифф снова был на трибунах «Уэмбли», когда «Юнайтед» упустил преимущество в три гола против «Ковентри», а через две недели последовало унизительное поражение со счетом 0:4 от «Кристал Пэлас».

Тен Хаг начал серьезно опасаться, что он не входит в долгосрочные планы Рэтклиффа в марте, когда ему сообщили, что помощник Бенни Маккарти — ключевой член команды в его первые два года — не получил предложения о подписании нового контракта. Неожиданное решение «Челси» расстаться с Почеттино в конце мая вызвало опасения у новой команды руководства «Юнайтед», что им придется действовать быстро, поскольку оба клуба будут выбирать из одного пула тренеров.

Это привело к обсуждениям с потенциальными кандидатами на неделе перед финалом Кубка Англии, ситуация, которую близкие друзья Тен Хага посчитали настолько унизительной, что даже посоветовали ему уйти.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Сидя в зале для пресс-конференций Уэмбли после победы над «Манчестер Сити», Тен Хаг был настроен решительно, говоря, что если Рэтклифф и новые совладельцы «не хотят, чтобы я работал у них, то я пойду куда-нибудь еще, чтобы выигрывать трофеи, потому что это то, чем я занимаюсь».

В том же зале в феврале 2023 года он вошел на свою пресс-конференцию, неся Кубок лиги — первый трофей «Юнайтед» за шесть лет — и чуть не оставил его на столе, прежде чем пошутить, что он «уже думает о следующем». После двух трофеев за два года у него не будет шанса добиться трех за три.

Неожиданной победы над «Сити» в финале Кубка Англии была достаточно, чтобы сохранить ему работу еще на шесть месяцев, но добрая воля, накопленная после того дня на «Уэмбли», в конечном итоге исчерпала себя. Их поражение со счетом 0:3 от «Ливерпуля» в сентябре вызвало у руководства «МЮ» новые опасения, что Тен Хаг, возможно, не сможет переломить ситуацию.

После этого поражение «Юнайтед» со счетом 0:3 от «Тоттенхэма» месяц спустя стало еще одним гвоздем в его гроб. Источник сообщил, что после того, как Бруну Фернандеш был удален в конце первого тайма, игроки не были уверены в плане Тен Хага, когда они вышли на вторую 45-минутку и пропустили всего через две минуты после начала тайма.

Увольнение Тен Хага серьезно рассматривалось во время международного перерыва в октябре, и, несмотря на победу над «Брентфордом», когда возобновились матчи внутренних турниров, поражение со счетом 1:2 от «Вест Хэма» в воскресенье стало переломным моментом. Окончательное решение было принято в воскресенье вечером, и Эшворт и Беррада ждали в Каррингтоне рано утром в понедельник, чтобы сообщить новости.

Ван Нистелрой ушел готовиться к игре Кубка лиги против «Лестера» в роли временного тренера в среду, а Тен Хаг в последний раз уехал из Каррингтона и в понедельник днем ​​прибыл в аэропорт Манчестера, чтобы вылететь домой в Нидерланды.

«Юнайтед» вручил Тен Хагу ключи от «Олд Траффорд», когда он прибыл. Два года спустя ему сказали вернуть их.