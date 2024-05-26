Звездный час тен Хага. Достаточно ли триумфа в Кубке Англии, чтобы спасти карьеру тренера в «МЮ»?

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в финале Кубка Англии по футболу. В составе победителей голы забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, у «Ман Сити» отличился Жереми Доку. «Манчестер Юнайтед» в 13‑й раз выиграл Кубок Англии. Благодаря этой победе команда обеспечила себе место в Лиге Европы.

Тен Хаг уйдет с поднятой головой

Автор ВВС Фил Макналти хвалит игру «Манчестер Юнайтед» и реагирует на слухи о скором увольнении, окружающие наставника «красных дьяволов».

«Тен Хаг был приподнят над землей во время празднования победы пламенным защитником Лисандро Мартинесом, когда прозвучал финальный свисток в концовке поистине замечательного финала Кубка Англии.

Вся подготовка была омрачена слухами о том, что это будет последняя игра Тен Хага во главе "Юнайтед", но Рэтклифф, человек, который будет в центре этого процесса принятия решений, был слишком занят, улыбаясь в конце, чтобы думать об этом в этот момент.

"Юнайтед" прошел тернистый путь к славе на "Уэмбли", победив "Ливерпуль" со счетом 4:3 на "Олд Траффорд" в четвертьфинале с голом Амада Диалло на последних минутах в дополнительное время, а затем едва избежав конфуза в полуфинале, когда они упустили преимущество 3:0 над командой Чемпионшипа "Ковентри Сити", прежде чем победить по пенальти.

И игра "Юнайтед" в первом тайме была ничуть не хуже всего, что было показано за время пребывания в должности Тен Хага, с великолепной организацией сочетающейся с реальной угрозой.

Второй гол Майну был идеален: Маркус Рашфорд нашел пасом Гарначо, чей прострел был ловко переброшен на ход молодому полузащитнику сборной Англии Фернандешем.

19-летний парень был в центре событий. Майну не просто бомбардир, но и спокойный игрок, уверенно действующих во время больших матчей, что делает его серьезным претендентом на выход в стартовом составе первой игры сборной Англии против Сербии на Евро-2024.

Однако главным героем стал Тен Хаг, которого высмеивали, как битую карту, как человека, просто ожидающего, чтобы ему указали на дверь. Но он добился первоклассной игры от испытывающего серьезные проблемы "Юнайтед", который теперь будет в следующем сезоне играть в Лиге Европы.

Это был его второй трофей в "Юнайтед" после победы в Кубке Лиги в прошлом сезоне. Если Тен Хаг уходит, он уходит с поднятой головой»

«МЮ» проложил курс сквозь шторм

Автор The Guardian Дэвид Хитнер удивлен нетипично вялой игрой «Манчестер Сити», который не создавал достаточно моментов и был плох в реализации.

«Попросту говоря, это был лучший результат "Манчестер Юнайтед" после ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году. Планка была снижена донельзя, трофеи иссякли, но это был день, когда фанаты бурно праздновали — и не только потому, что они не дали "Манчестер Сити" в очередной раз сотворить историю.

Еще один дубль в Премьер-лиге и Кубке Англии был предложен Пепу Гвардиоле и его всепобеждающей команде, чтобы повторить дубль прошлого сезона, и никто не верил в "Юнайтед". Букмекеры принимали ставки на победу с коэффициентом 8-1. Время Эрика тен Хага на посту тренера истекло после самого травмирующего сезона; восьмое место в лиге, худший результат с 1989/90 годов, хаос практически на каждом шагу. И все же "Юнайтед" отказался уступить.

Именно молодые звезды Алехандро Гарначо и Кобби Майну забили свои голы в золотом первом тайме; никогда раньше два юниора не забивали в финале Кубка Англии. Но это был триумф коллективной решимости, примером которого являются центральные защитники Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес. И капитан Бруну Фернандеш, чей великолепный голевой пас на Майну надолго останется в памяти. Впервые с 1 февраля Тен Хаг смог выпустить в стартовом составе вместе Варана и Мартинеса; и вот какую разницу они сделали.

В первом тайме "Сити" пришлось нетипично много потрудиться, но после перерыва, когда они доминировали, ситуация изменилась, они создавали много моментов, но им не хватало убийственного удара. Выглядело так, будто "Юнайтед" проложил курс сквозь шторм. И все же их пристрастие к драме привело к тому, что Андре Онана бросил "Сити" спасательный круг, вратаря поймал на ближней штанге своим низким дальним ударом вышедший на замену Жереми Доку.

Это был ужасный момент для Онана и нервная ситуация для всех, кто связан с "Юнайтед", поскольку на табло было показано семь дополнительных минут. Но "Юнайтед" не упустил своего, и когда прозвучал финальный свисток, в те моменты безумного празднования можно было забыть — пусть и временно — многое из событий сезона. Это был изолированный момент триумфа, конец безумной кубковой серии, которая была начата эпической победой в четвертьфинале над "Ливерпулем". Также будет бонус в виде квалификации в Лигу Европы.

"Сити" сделал недостаточно, и в последнее время мы нечасто это слышим и говорим. Они владели мячом 75%, но не смогли разбирать защиту "МЮ" с той регулярностью, которую хотели. Когда у них были моменты во втором тайме, они действовали расточительно.

"Сити" забил гол за 13 секунд благодаря Илкаю Гюндогану в таком же матче против "Юнайтед" в прошлом сезоне — второй шаг на пути к треблу — но здесь они попытались навредить своим соперникам терпеливым владением мячом. Однако концентрация "Юнайтед" была на высоте, а их болельщики в перерыве находились в стране грез; преимущество в два гола и воротам Онана ничего не угрожало.

В первом тайме "Юнайтед" временами наводил шороху, когда "Сити" пытался играть сзади, и первый гол стал результатом настойчивости Гарначо, который изводил Йошко Гвардиола, когда они преследовали высокий вынос Диогу Далота вперед. Случилась катастрофическая путаница между защитником "Сити" и Штефаном Ортегой. После того, как мяч отскочил, Гвардиол направился обратно к Ортеге, но вратаря там не было; он был вне позиции. Гарначо отреагировал быстрее всех, добежал до потерянного мяча и забил в пустые ворота».

«Сити» ждет лето перемен

Автор The Telegraph Сэм Уолес пытается разглядеть в поражении «Манчестер Сити» призрак грядущих проблем действующих чемпионов.

«Тренер на грани увольнения, команда на грани развала и финал Кубка Англии, который запомнится на века. Откуда взялась эта невероятная сила, сумевшая остановить экспресс "Манчестер Сити"? Это был звездный час Эрика тен Хага. Голландский тренер, время которого истекает, принес победу над командой, которая никогда не проигрывает. Впервые с 6 декабря, не прибегая к серии пенальти, "Сити" перехитрили, переиграли и победили. Несмотря на пропущенный в концовке гол и добавленные семи минут "Юнайтед" сумел выиграть Кубок Англии, не дав "Сити" оформить дубль, и показал остальному английскому футболу, как это можно сделать.

Это был отличный финал: два гола в первом тайме забили молодые игроки Алехандро Гарначо и Кобби Майну. В любых других обстоятельствах это указывало бы на славное будущее — так же, как это произошло в последний раз, когда юниор "Юнайтед" забил в финале Кубка Англии: Криштиану Роналду 20 лет назад. Хотя это же "Юнайтед", клуб, постоянно живущий на нервах. В один момент они измотаны, в следующий — на вершине мира. В состоянии постоянной перестройки. С такой же вероятностью проявят себя, как и снова погрузятся в отчаяние.

В "Королевской ложе" Политбюро "Олд Траффорд" выстроилось в очередь, чтобы поприветствовать свою победившую команду — сэр Джим Рэтклифф, сэр Дэйва Брэйлсфорд, сэра Алекс Фергюсон, Ави Глейзер. Непростая коалиция различных рыцарских титулов и семейных венчурных капиталистов. Трудно сказать, какое решение по поводу тренера может прийти в результате этому комитету идей, хотя никто, вероятно, не мог предсказать исход сегодняшнего дня.

Тен Хаг ловко разыграл этот финал. Он исключил из заявки Каземиро, имя которого первоначально было указано среди запасных, но затем загадочным образом вычеркнуто из списка. Тренер "Юнайтед" также не включил Расмуса Хёйлунна и вместо этого выбрал двух фланговых нападающих — Гарначо и Маркуса Рашфорда без центрфорварда. Бруну Фернандеш сыграл на позиции "ложной девятки" и на 39-й минуте сделал голевую передачу на Майну.

Намного позже тренер "Юнайтед" выступил на послематчевой пресс-конференции. Он не дал никаких гарантий, что еще будет тренером, когда сезон Премьер-лиги начнется менее чем через три месяца. Тем не менее, он несколько жалобно заявил, что "Юнайтед" находится "именно там, где мы хотели быть". Прогресс Гарначо и Майну? "Все запланировано", — сказал Тен Хаг. "Юнайтед" потерпел неудачу в лиге в этом сезоне, потому что у него просто не хватало игроков из-за травм. По его словам, не хватило прочности.

"Когда мы возглавили 'Юнайтед', там был полный бардак", — сказал он. Тем временем в другой части "Уэмбли" Рэтклифф был заинтригован вопросом, который ему прокричали в спину, и только когда он обернулся, то понял, что речь шла о будущем Тен Хага. Он не ответил, но к тому времени небольшая аудитория уже собралась.

Что касается Пепа Гвардиолы, то он не то чтобы не видел такого сопротивления своей команде раньше. Но на этот раз его игроки задрожали. Позже руководитель "Сити" бормотал о собственных ошибках. "План игры был не очень хорош", — сказал он, отказавшись вдаваться в подробности. Можно ли разглядеть будущие проблемы "Сити" в этом редком поражении? Несмотря на всю драматичность этого дня, трудно поверить в это.

Обладатели четырех титулов подряд в Премьер-лиге уже знают, что летом больших перемен придется принять еще несколько трудных решений. Джеку Грилишу снова не нашлось места, он был неиспользованной заменой. Что на данный момент разрушило эти отношения с тренером, пока не ясно.

Жереми Доку, вышедший на поле вместо Матео Ковачича в перерыве, блистал во втором тайме, наконец добавив остроты и забив гол на 87-й минуте. Кевина Де Брёйне к тому времени заменил Хулиан Альварес. Бернарду Силва также был незаметен и не смог уследить за Фернандешем за несколько мгновений до того, как тот ассистировал Майну».

Будущее полузащиты сборной Англии

Автор Daily Mail Сами Мокбел рассыпается в комплиментах автору победного гола «МЮ» — 19-летнему полузащитнику Кобби Майну.

«Небрежно и по-хозяйски прохаживаясь по священному газону "Уэмбли", Кобби Майну выглядел как дома. Вопрос в том, даст ли Гарет Саутгейт этому невероятно талантливому парню из Стокпорта ключи от своей полузащиты?

Даже не говоря о его голе, ясность ума, которую он так безжалостно продемонстрировал, забив победный для "Манчестер Юнайтед" мяч в триумфальный день, бросает вызов его статусу юнца. Но есть что-то в этом пареньке, что говорит вам, что он не сдастся, его самоуверенность бьет вас прямо в лицо. И тогда вы вспоминаете; ему всего 19.

Мы часто говорим нашей молодежи, чтобы она не торопилась взрослеть — очевидно, что Майну не получил напоминания об этом. Зрелость его намного превосходит его годы. Лучший игрок матча, и все это в среди кучи полузащитников, включающих в себя Родри и Матео Ковачича.

Не смущаясь, он играл в свою собственную игру, более чем выдерживая себя, чтобы выйти из изнуряющей жары битвы с поднятыми руками — его первая медаль победителя красиво спрятана в заднем кармане. Будет и еще кое-что.

"В прошлом году я был на трибунах", — вспоминал Майну во время празднований во время окончания матча. "Все это — самое важное сейчас для нас. Это был тяжелый сезон со взлетами и падениями, и этот трофей мы ждали с нетерпением. Мы знали, что нам нужно объединиться. Подготовка к этой игре была потрясающей. Мы показали, что можем конкурировать и побеждать".

На самой большой сцене "Уэмбли" Maйну продемонстрировал полный репертуар. Какая бы судьба ни ждала Эрика тен Хага, не следует сомневаться в том, что он добился успеха с Майну. Несомненно, это один из триумфов неоднозначной работы голландца. Требуется смелость, чтобы бросить юнца в самую гущу битвы футбольной Премьер-лиги.

Но удача любит смелых, и здесь, на "Уэмбли", Тен Хагу сторицей отплатилось за то, что он проявил жесткость и бросил Майну играть с большими парнями. Он будущее полузащиты "Юнайтед", с Тен Хагом или без него. Несомненно, он также на пути к тому, чтобы стать будущим полузащиты сборной Англии.

До начала поездки Англии на Евро-2024 осталось всего три недели, и существует мнение, что в мозаике Саутгейта не хватает жизненно важного звена. Судя по всему, Майну с каждым дюймом выглядит ответом на загадку полузащиты сборной Англии.

Саутгейт в сопровождении своего помощника Стива Холланда был на этом матче, чтобы воочию убедиться в гениальности Майну. Это выступление обеспечило ему место в самолете, летящем в Германию, когда Саутгейт сократил команду из 33 человек, которую он назвал во вторник, до 26.

Но, более того, обеспечит ли этот результат ему место в стартовом составе, когда Англия встретится с Сербией 16 июня? После этого шумиха по этому поводу зашкалит. Защитные инстинкты Деклана Райса. Атакующий динамизм Джуда Беллингема. Все это дополняется уравновешенностью Майну. Рецепт успеха: Саутгейт наверняка соблазнится».

Тен Хаг нашел победную формулу

Автор Sky Sports Ник Райт считает, что победу «МЮ» в финале Кубка стала тактической тренерской победой Тен Хага.

«В течение сезона голландец изо всех сил старался привлечь внимание к своему списку травм. В этом матче вернулся Маркус Рашфорд, а Рафаэль Варан был достаточно здоров, чтобы стать партнером вернувшегося Лисандро Мартинеса только в шестой раз за сезон в защите. Их вклад был огромен. Мартинес и Варан прекрасно справлялись со всем, что предлагал им "Сити". Тем временем Рашфорд своевременно напомнил о своем огромном таланте после пренебрежительного отношения со стороны сборной Англии, создавая постоянную угрозу сзади.

Но этот триумф "Манчестер Юнайтед" был обусловлен не только возвращением травмированных игроков. Это тоже был тактический успех. Их самой большой проблемой в этом сезоне стала вопиющая открытость полузащиты. Ее компоненты в этом матче — Кобби Майну, Софьян Амрабат, Скотт Мактоминей и Бруну Фернандеш — были доступны и не получали травм большую часть сезона. И все же, на этот раз все эти ранее открытые пространства были перекрыты, и компактность четырех полузащитников "Юнайтед" при поддержке Рашфорда и Алехандро Гарначо оставила "Сити" без пути к воротам.

Варан и Мартинес героически защищались, но, в отличие от предыдущих игр, у центральных защитников "Юнайтед" тоже была поддержка. Резонно задаться вопросом, почему эти теперь закрытые проходы оставались открытыми так долго. Насколько другой могла бы быть кампания "Юнайтед", если бы Тен Хаг придумал эту формулу раньше. Только вылетевший "Шеффилд Юнайтед" дал соперникам сделать больше ударов, чем они в Премьер-лиге в этом сезоне. Но к перерыву, когда команда Тен Хага забила два гола, они позволили своему сопернику — этому самому сопернику — сделать только два удара по своим воротам.

К концу второго тайма это число увеличилось до 19, но этого следовало ожидать, учитывая обстоятельства. Когда "Сити" усилил давление, а "Юнайтед" был прижат спиной к стене, они пробились через полузащиту. Но прорыв "Сити" произошел слишком поздно. Это было первое домашнее поражение чемпионов с начала декабря и первое за 74 игры, в которых стартовал Родри.

Замены Гвардиолы говорили о многом. В перерыве произошла двойная замена: Натана Аке и Матео Ковачича заменили Жереми Доку и Мануэль Аканджи. Еще до часовой отметки вместо Кевина де Брёйне вышел Хулиан Альварес. Бельгиец, которого было не остановить в последние месяцы, был полностью невидим на поле. Амрабат сыграл ключевую роль в этом: марокканец провел сложный сезон и показал, безусловно, свою лучшую игру за "Юнайтед", предвидя опасность, предугадывая передачи и умело используя мяч, допустив ошибку только дважды из 27 передач.

Однако игрок рядом с ним, 19-летний Майну, забивший блестящий второй гол, стал тем, чья игра больше всего удовлетворит Тен Хага. Майну блестяще реализовал свой удар, став игроком матча, но он был выдающимся во всех областях. "Вы посмотрите на его хладнокровие при владении мячом, короткие передачи, стеночки", — сказал наблюдавший за ним Уэйн Руни. "Я думаю, он умеет все".

Тен Хаг давал своим критикам много боеприпасов в течение сезона, но он заслуживает похвалы за ошеломляющее появление Майну, и он продемонстрировал аналогичный уровень доверия к другому их бомбардиру, Гарначо, который урвал первый гол и приложил руку ко второму. Эта пара — первые юниоры, забившие гол в финале Кубка Англии после победного гола Криштиану Роналду в матче с "Миллуоллом" в 2004 году. Это еще один фактор, который укрепляет доводы Тен Хага о том, что ему надо остаться, пока они планируют будущее под руководством сэра Джима Рэтклиффа».

Спасет ли Кубок карьеру тен Хага?

Автор ESPN Марк Огден отмечает, что победа в Кубке Англии ничуть не проясняет судьбу главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Эрик тен Хаг ответил: "Я не знаю", когда его спросили, есть ли у него будущее в "Манчестер Юнайтед" после победы в финале Кубка Англии над "Манчестер Сити" в субботу, но язык его тела, когда он держал трофей перед болельщиками клуба, намекнул на то, что после нескольких месяцев спекуляций он действительно знал, что этим летом его заменят на посту тренера. Это должен был быть его звездный час с тех пор, как он перешел из "Аякса" два года назад, но, похоже, он также станет и последним.

Тен Хаг погладил герб "Юнайтед" на своем клубном пиджаке, как будто трогая свое сердце, а затем помахал болельщикам в нескольких направлениях. Если это не было эмоциональное прощание, то, конечно, это был странный способ отпраздновать завоевание второго трофея за два сезона в качестве тренера.

До этого 54-летний специалист обнимал своих игроков индивидуально во время финального свистка, но это были не праздничные объятия, а скорее выражения благодарности и утешительные похлопывания по спине. Его разговоры с Гарри Магуайром и Люком Шоу, двумя защитниками сборной Англии, пропустившими победу над "Сити" со счетом 2:1 , выглядели как будто он был родитель, говорящий ребенку, что в будущем все будет хорошо.

С сэром Джимом Рэтклиффом, миноритарным владельцем "Юнайтед", было меньше личного тепла, когда Тен Хэг забирал кубок в Королевской ложе. Деловое рукопожатие, пожалуй, лучший способ описать это.

Фоном для послематчевых сцен послужила предматчевая расстановка сил. В одном из сообщений в пятницу говорилось, что Тен Хаг будет уволен из "Юнайтед" независимо от исхода финала Кубка.

Восемь лет назад Луи ван Гала постигла та же участь: бывший тренер "Аякса", "Барселоны" и "Баварии" был уволен в течение 48 часов после победы над "Кристал Пэлас" со счетом 2:1 и заменен Жозе Моуринью. Если то же самое произойдет с Тен Хагом — "Юнайтед" не подтвердил сообщения о его увольнении — это будет выглядеть особенно жестоким завершением двухлетнего срока работы, которое поначалу было многообещающим, но все это испарилось ко второму сезону.

Однако новые миноритарные владельцы "Юнайтед", INEOS Group Рэтклиффа, заказали углубленную проверку всех футбольных вопросов на "Олд Траффорд", и вердикт будет основан на том, что произошло за недели и месяцы, предшествовавшие финалу Кубка. Если Тен Хаг потеряет работу, то это произойдет потому, что чрезвычайно дорогая команда финишировала восьмой в Премьер-лиге, вылетела из Лиги чемпионов на групповом этапе и разозлила болельщиков серией необъяснимо плохих выступлений.

Победа над "Сити" Пепа Гвардиолы, четырехкратным чемпионом Премьер-лиги, в каком-то смысле является самой крупной победой Тен Хага, но реальность такова, что он одержал ее слишком поздно, до такой степени, что это выглядит как аномалия, которой недостаточно, чтобы опровергнуть собранные против него улики. Это запутанная ситуация.

"Юнайтед" не отрицает, что в последние месяцы они оценивали альтернативные кандидатуры тренеров, в том числе тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, Томаса Франка из "Брентфорда" и Кирана Маккенну из "Ипсвича", однако они также заявили, что INEOS планируют следующий сезон с учетом Тен Хэга во главе команды. Через полчаса после того, как он сообщил BBC на "Уэмбли", что не знает, будет ли он в "Юнайтед" в следующем сезоне, он заявил на своей пресс-конференции, что ему сказали, что он входит в эти планы.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

"Сколько раз мне придется вам говорить", — спросил Тен Хаг у представителей СМИ. "Каждый раз один и тот же вопрос: нужно ли мне повторять 10, 15, 20 раз? Им не обязательно говорить мне каждую неделю, если они говорят мне так часто. Я слышал это много раз".

Время покажет, но заявление клуба в течение предстоящих недель, в котором Тен Хага поблагодарят за его работу, не стало бы сюрпризом. Так устроен футбол, и это знает любой, кто зарабатывает им на жизнь».

Неудачники: Форварды-мазилы «Сити»

Редакция Goal.com традиционно называет победителей и неудачников прошедшего матча и во вторую категорию попала линия атаки «Манчестер Сити».

«Команда Гвардиолы также совсем не была похожа на команду, которая завоевала четвертый чемпионский титул подряд. Тренер отказался винить в результате бурное празднование своих игроков на прошлых выходных, но его звезды определенно выглядели так, будто что-то не так.

Эрлинг Холанн сделал всего 12 касаний в первом тайме, хотя он был в нескольких дюймах от того, чтобы забить гол, когда вскоре после перерыва пробил в перекладину. Норвежец сыграл за "Сити" девять полуфиналов и финалов и ни в одном из них не смог забить.

Тем временем Фил Фоден почти не продемонстрировал того волшебства, которое сделало его игроком года Премьер-лиги, а Кевин Де Брёйне был вялым и неряшливым. Вышедший на замену Хулиан Альварес тоже упустил свою долю шансов.

Доку был единственным нападающим "Сити", который мог гордиться своим вкладом, поскольку его крученые удары грозили изменить игру, и именно его гол в конце концов дал "Сити" шанс на победу. Его товарищи по команде будут вспоминать неудачный выходной, хотя они могут заглушить свою печаль в воскресенье во время парада команды, чтобы отпраздновать свою корону АПЛ».