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    Португалкам сразу придётся несладко

    Португалия (ж) — Италия (ж). Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 7 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Португалия (ж) — Италия (ж)
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    Женская сборная Португалии
    7 июля во 2-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Португалия (ж) и Италия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия (ж) — Италия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Португалия (ж)

    Турнирное положение: Португалки намерены побороться за выход из группы. Вот только игра команды вызывает вопросы.

    При этом Португалия (ж) ужасно стартовала на турнире. Команда пропустила целых пять безответных мячей от испанок.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Португалки уступили Испании (ж) (0:5).

    До того команда разошлась миром с Нигерией (ж) (0:0). Да и поединок с бельгийками завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках Португалия (ж) забила всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 21.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Португалки вполне способны прибавить. Вот только команда не знает радости побед уже почти полгода.

    Причем Португалия (ж) традиционно неудачно противостоит итальянкам. Из пяти последних очных поединков команда уступила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Португалки уж точно постараются зацепиться за очки.

    Италия (ж)

    Турнирное положение: Итальянки вполне способны побороться за победу в турнире. Команда весьма крепкая, да и последние результаты радуют.

    Причем Италия (ж) успешно стартовала на женском Евро. В турнирной таблице своей группы команда пока занимает 2 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Итальянки переиграли бельгиек (1:0).

    До того команда нанесла поражение валлийкам (4:1). А вот чуть ранее она расписала мировую со шведками (0:0).

    При этом Италия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Итальянки нынче не блещут стабильностью. Да и матчи с более статусными оппонентами для команды складываются натужно.

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    При этом Италия (ж) имеет весьма качественный подбор игроков. Да и оборона команды выглядит весьма монолитно.

    Команда вполне может прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация досрочно пробиться в плей-офф у нее огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда намерена как можно скорее решить вопрос с выходом в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • Итальянки победили в 2 своих последних поединках

    • Итальянки обыграли португалок во всех 6 очных встречах

    • Португалия (ж) не побеждает уже почти полгода

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Италия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

    Прогноз: Итальянки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Номинальные гости традиционно успешно противостоят португалкам, к тому же ныне находятся в приличных кондициях.

    Ставка: Победа Италии (ж) в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Португалия (ж) — Италия (ж)?

    Матч Португалия (ж) — Италия (ж) состоится 07 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Португалия (ж) — Италия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Португалия (ж) — Италия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия (ж) — Италия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Португалия (ж) — Италия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Италия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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