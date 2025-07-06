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    Луис Энрике («Зенит»)«Зенит» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:03
    • «Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в товарищеском матче
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    «Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в товарищеском матче

    «Спартак» — «Крылья Советов»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Футбол России Товарищеские матчи Спартак Крылья Советов
    «Спартак» и «Крылья Советов» (2:2) не смогли выявить победителя в товарищеском матче.

    Ливай Гарсия — игрок «Спартака»
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    Ливай Гарсия — игрок «Спартака»

    На 62-й минуте полузащитник «Спартака» Наиль Умяров забил гол в свои ворота. На 73-й минуте «Крылья» удвоили свое преимущество благодаря голу Вадима Ракова.

    «Спартак» сумел сравнять счет, отличились Игорь Дмитриев на 75-й минуте и Ливай Гарсия на 77-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Спартак — Крылья Советов 2:2
    Голы: 0:1 (62'), 0:2 (72'), 1:2 (75'), 2:2 Леви Гарсия (76')

    В следующем матче «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо» 19-го июля в рамках 1-го тура РПЛ. «Крылья Советов» встретятся в тот же день с «Акроном».

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