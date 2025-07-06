«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в товарищеском матче

(2:2) не смогли выявить победителя в товарищеском матче.

На 62-й минуте полузащитник «Спартака» Наиль Умяров забил гол в свои ворота. На 73-й минуте «Крылья» удвоили свое преимущество благодаря голу Вадима Ракова.

«Спартак» сумел сравнять счет, отличились Игорь Дмитриев на 75-й минуте и Ливай Гарсия на 77-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Спартак — Крылья Советов 2:2 Голы: 0:1 (62'), 0:2 (72'), 1:2 (75'), 2:2 Леви Гарсия (76')

В следующем матче «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо» 19-го июля в рамках 1-го тура РПЛ. «Крылья Советов» встретятся в тот же день с «Акроном».