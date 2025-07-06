«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в товарищеском матче

Ливай Гарсия — игрок «Спартака» Фото: globallookpress.com
На 62-й минуте полузащитник «Спартака» Наиль Умяров забил гол в свои ворота. На 73-й минуте «Крылья» удвоили свое преимущество благодаря голу Вадима Ракова.
«Спартак» сумел сравнять счет, отличились Игорь Дмитриев на 75-й минуте и Ливай Гарсия на 77-й минуте.
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Спартак — Крылья Советов 2:2
Голы: 0:1 (62'), 0:2 (72'), 1:2 (75'), 2:2 Леви Гарсия (76')
В следующем матче «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо» 19-го июля в рамках 1-го тура РПЛ. «Крылья Советов» встретятся в тот же день с «Акроном».