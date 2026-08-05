Сегодня, 5 августа, «Краснодар» на своем поле примет грозненский «Ахмат» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. За ходом встречи вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

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20:25 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Ассистенты — Михаил Иванов из Костромы и Александр Богданов из Вереи.

20:20 А вот и состав «быков»: Корякин, Хмарин, Коста, Тормена, Вахания, Оздоев, Ленини, Уткин, Кристиан, Пальцев, Мукаилов. Только Вахания и Тормена вышли с первых минут в прошлой игре чемпионата страны против «Факела».

20:15 Стали известны стартовые составы команд и начнем с гостей: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Келиано, Исмаэл, Щетинин, Садулаев, Кенжебек, Максути. Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов сделал семь изменений по сравнению с матчем минувшего тура РПЛ против «Спартака».

20:10 «Краснодар» в прошлом розыгрыше Кубка России дошел до решающей встречи, где только в серии пенальти уступил московскому «Спартаку» — 1:1, 3:4 пенальти. Стоит отметить, что в прошлом сезоне «быки» исключительно были вторыми — в Суперкубке, Кубке и РПЛ. В новый сезон команда вошла без своего лидера последних лет Эдуарда Сперцяна, перешедшего в саудовский «Аль-Ахли», но и без него подопечные Мурада Мусаева начали новую кампаннию успешно с двумя победами в стартовых турах чемпионата России над «Рубином» (3:1) и «Факелом» (3:2).

20:05 «Ахмат» в минувшей кампании не смог преодолеть групповой этап Пути РПЛ Кубка России, заняв последнее место в квартете с «Зенитом», «Оренбургом» и «Рубином». Но, в отличие от своих сегодняшних визави, грозненцы брали кубок страны в далеком 2004-м году, обыграв будучи командой Первого дивизиона в решающей встрече «Крылья Советов». Для подопечных Станислава Черчесова старт нового сезона оказался не самым лучшим — команда билась и боролась с «Локомотивом» и «Спартаком» и если с «железнодорожниками» вышла гостевая ничья, то в домашней встрече против красно-белых последовало обидное поражение со счетом 1:2.

20:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.65.