5 августа в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.
«Краснодар»
Турнирное положение: «Быки» являются действующими финалистами Кубка. В финале команда в серии пенальти уступила «Спартаку».
При этом «Краснодар» весьма неплохо стартовал в РПЛ. Да и честолюбивых целей «быки» явно не скрывают.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Факел» со счетом 3:2.
До того команда уверенно расправилась с «Рубином» (3:1). А вот в 4 летних контрольных матчах подопечные Мурада Мусаева победили 2 раза при двух ничьих.
При этом «Краснодар» ставит перед собой максимальные задачи в обоих турнирах. Вот только как компенсировать потерю лидера Эдуарда Сперцяна?!
Состояние команды: «Краснодар» явно предстанет не в оптимальном составе. Наверняка свой шанс получит хавбек Даниил Уткин.
К тому же «Краснодар» традиционно успешно противостоит «Ахмату». В трех последних очных поединках «быки» переиграли грозненцев, не пропустив двух последних поединках.
«Ахмат»
Турнирное положение: Грозненцы выдали скромный старт в РПЛ. Команда у Станислава Черчесова боевая, но пока сыроватая для реализации высоких задач.
При этом «Ахмат» в 6 летних спаррингах добыл 5 побед при одной ничьей. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно слаженно.
Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться очками, потерпев поражение от «Спартака» (1:2).
До того команда Черчесова не уступила «Локомотиву» (1:1). Да и в двух последних спаррингах чеченцы победили.
К слову, «Ахмат» не изобилует звездами в составе. Зато в минувшем сезоне заметно прибавил опытный форвард Георгий Мелкадзе.
Состояние команды: Грозненцы в Кубке постараются пройти как можно дальше. Да и авторитетов грозненцы не боятся.
Грозненцы явно постараются дать бой вице-чемпиону. При этом последняя победа случилась еще полтора года назад и как раз в рамках Кубка России.
Команда уже больше года не может поразить ворота «Краснодара». Это ли не мотивация в матче со столь крепким соперником?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» фаворитом с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.98, а победа «Ахмата» — в 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.77 и 2.08.
Прогноз: «Быки» намерены снова побороться за Кубок России, к тому же в последнее время успешно противостоят грозненцам.
Ставка: Фора «Краснодара» -1.5 за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.73.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Быки» ставят задачу побороться за Кубок России
- Грозненцы уступили «Краснодару» в 3 последних очных поединках
- «Краснодар» уже больше года не пропускает от «Ахмата»
- Кубанцы в кадровом плане выглядят мощнее соперника
- «Ахмат» имеет сложности с реализацией