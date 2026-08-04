прогноз на матч группового этапа Кубка России, ставка за 2.65

5 августа в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.

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«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» являются действующими финалистами Кубка. В финале команда в серии пенальти уступила «Спартаку».

При этом «Краснодар» весьма неплохо стартовал в РПЛ. Да и честолюбивых целей «быки» явно не скрывают.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Факел» со счетом 3:2.

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До того команда уверенно расправилась с «Рубином» (3:1). А вот в 4 летних контрольных матчах подопечные Мурада Мусаева победили 2 раза при двух ничьих.

При этом «Краснодар» ставит перед собой максимальные задачи в обоих турнирах. Вот только как компенсировать потерю лидера Эдуарда Сперцяна?!

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Состояние команды: «Краснодар» явно предстанет не в оптимальном составе. Наверняка свой шанс получит хавбек Даниил Уткин.

К тому же «Краснодар» традиционно успешно противостоит «Ахмату». В трех последних очных поединках «быки» переиграли грозненцев, не пропустив двух последних поединках.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы выдали скромный старт в РПЛ. Команда у Станислава Черчесова боевая, но пока сыроватая для реализации высоких задач.

При этом «Ахмат» в 6 летних спаррингах добыл 5 побед при одной ничьей. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно слаженно.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться очками, потерпев поражение от «Спартака» (1:2).

До того команда Черчесова не уступила «Локомотиву» (1:1). Да и в двух последних спаррингах чеченцы победили.

К слову, «Ахмат» не изобилует звездами в составе. Зато в минувшем сезоне заметно прибавил опытный форвард Георгий Мелкадзе.

Состояние команды: Грозненцы в Кубке постараются пройти как можно дальше. Да и авторитетов грозненцы не боятся.

Грозненцы явно постараются дать бой вице-чемпиону. При этом последняя победа случилась еще полтора года назад и как раз в рамках Кубка России.

Команда уже больше года не может поразить ворота «Краснодара». Это ли не мотивация в матче со столь крепким соперником?!

На что ставят в матче Краснодар — Ахмат Букмекерские коэффициенты на матч Краснодар — Ахмат: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» фаворитом с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.98, а победа «Ахмата» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.77 и 2.08.

Прогноз: «Быки» намерены снова побороться за Кубок России, к тому же в последнее время успешно противостоят грозненцам.

2.65 Фора «Краснодара» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Краснодар» — «Ахмат» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Фора «Краснодара» -1.5 за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.73 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.73 на матч «Краснодар» — «Ахмат» принесёт прибыль 1730₽, общая выплата — 2730₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.73.

Пять причин, почему ставка зайдет