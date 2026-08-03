прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.98

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Левски» из Болгарии будет принимать «Кайрат» из Казахстана. Игра пройдет в Софии 4 августа. Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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«Левски»

Турнирная таблица: В чемпионате Болгарии «Левски» занимает первое место, после трёх туров команда набрала 9 очков из 9 возможных.

Последние матчи: В третьем туре болгарского первенства «Левски» одержал крупную победу над клубом «Септември София» (3:0).

В Лиге чемпионов «Левски» переиграл боснийский «Борац» (4:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях) и румынский клуб «Университатя Крайова» (1:0 — победа дома, 2:2 — ничья в гостях).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Левски» не проигрывает на протяжении 14 матчей, клуб из Болгарии одержал 9 побед и 5 встреч завершил вничью.

«Кайрат»

Турнирная таблица: «Кайрат» в Премьер-лиге Казахстана занимает второе место, набрав 45 очков.

Последние матчи: В центральном матче 19 тура чемпионата Казахстана «Кайрат» переиграл главного оппонента в чемпионской гонке — команду «Ордабасы» (2:1).

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов казахи переиграли черногорскую «Сутьеску» (2:1 — победа дома, 2:0 — победа в гостях).

Во втором раунде ЛЧ казахи переиграли «Омонию» в серии пенальти (1:0 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях, 6:5 — победа в серии пенальти).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Кайрат» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

На что ставят в матче Левски — Кайрат Букмекерские коэффициенты на матч Левски — Кайрат: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Кайрат» обыграл в Лиге чемпионов черногорскую «Сутьеску» (4:1), кипрскую «Омонию» (1:1, 6:5 — по пенальти)

«Левски» в Лиге чемпионов оказался сильнее боснийского «Бораца» (5:1), румынской

«Левски» и «Кайрат» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Левски» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Кайрата» — 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.72.

Прогноз: «Кайрату» придется нелегко в первой игре против «Левски», учитывая беспроигрышную серию болагров. Чемпион Болгарии не проигрывает на протяжении 14 матчей, а в домашних матчах Лиги чемпионов «Левски» пока только побеждает.

1.98 Фора «Левски» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Левски» — «Кайрат» позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Фора «Левски» (-1) с коэффициентом 1.98.

Прогноз: «Левски» и «Кайрат» в среднем за матч забивают по два мяча. Не исключаем, что и первая встреча 3-го раунда Лиги чемпионов получится результативной.

1.98 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Левски» — «Кайрат» позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.