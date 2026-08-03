В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Левски» из Болгарии будет принимать «Кайрат» из Казахстана. Игра пройдет в Софии 4 августа. Начало встречи — в 20:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
«Левски»
Турнирная таблица: В чемпионате Болгарии «Левски» занимает первое место, после трёх туров команда набрала 9 очков из 9 возможных.
Последние матчи: В третьем туре болгарского первенства «Левски» одержал крупную победу над клубом «Септември София» (3:0).
В Лиге чемпионов «Левски» переиграл боснийский «Борац» (4:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях) и румынский клуб «Университатя Крайова» (1:0 — победа дома, 2:2 — ничья в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Левски» не проигрывает на протяжении 14 матчей, клуб из Болгарии одержал 9 побед и 5 встреч завершил вничью.
«Кайрат»
Турнирная таблица: «Кайрат» в Премьер-лиге Казахстана занимает второе место, набрав 45 очков.
Последние матчи: В центральном матче 19 тура чемпионата Казахстана «Кайрат» переиграл главного оппонента в чемпионской гонке — команду «Ордабасы» (2:1).
В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов казахи переиграли черногорскую «Сутьеску» (2:1 — победа дома, 2:0 — победа в гостях).
Во втором раунде ЛЧ казахи переиграли «Омонию» в серии пенальти (1:0 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях, 6:5 — победа в серии пенальти).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Кайрат» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- «Кайрат» обыграл в Лиге чемпионов черногорскую «Сутьеску» (4:1), кипрскую «Омонию» (1:1, 6:5 — по пенальти)
- «Левски» в Лиге чемпионов оказался сильнее боснийского «Бораца» (5:1), румынской
- «Левски» и «Кайрат» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Левски» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Кайрата» — 5.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.72.
Прогноз: «Кайрату» придется нелегко в первой игре против «Левски», учитывая беспроигрышную серию болагров. Чемпион Болгарии не проигрывает на протяжении 14 матчей, а в домашних матчах Лиги чемпионов «Левски» пока только побеждает.
Ставка: Фора «Левски» (-1) с коэффициентом 1.98.
Прогноз: «Левски» и «Кайрат» в среднем за матч забивают по два мяча. Не исключаем, что и первая встреча 3-го раунда Лиги чемпионов получится результативной.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.