прогноз на схватку за финал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.08

4 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Олимпиакос» и «Неймеген». Начало встречи — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Олимпиакос»

Турнирное положение: «Олимпиакос», как чемпион Греции, только начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов на нынешней стадии турнира.

Команда не смогла стать чемпионом страны в прошлой кампании, заняв только вторую позицию с отставанием в шесть очков от выигравшего титул АЕКа.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на выездном поле проиграл нидерландскому АЗ Алкмару (2:3).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив снова-таки в чужих стенах потерпел разгромное поражение от бельгийского «Антверпена» (0:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были товарищескими, «Олимпиакос» только проигрывал.

Такая форма должна беспокоить фанатов хозяев, тем не менее, преимущество в классе над соперником, а также то, что у них будет поддержка родных трибун, все же говорит в их пользу.

Команда пока что не забивала в отборе Лиги чемпионов текущего сезона.

«Неймеген»

Турнирное положение: «Неймеген» на правах бронзового призеры чемпионата Нидерландов также только стартует в отборе Лиги чемпионов текущего сезона.

Команда финишировала на третьей строчке своего национального первенства с отставанием в 25 очков от ставшего чемпионом ПСВ и в шесть баллов — от выигравшего серебро «Фейеноорда».

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле проиграл испанской «Севилье» (1:2).

Ранее коллектив еще в одном контрольном поединке снова-таки в домашних стенах потерпел минимальное поражение от немецкого «Эльферсберга» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах разного статуса «Неймеген» проиграл четырежды при двух победах.

Эта форма не внушает оптимизма болельщикам гостей, особенно если помнить о преимуществе соперника в классе и факторе чужого поля.

Команда пока что не забивала в отборе Лиги чемпионов текущего сезона.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Олимпиакос» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакос» не выиграл

в четырех из шести последних матчей «Неймегена» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.20, выигрыш «Неймегена» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.15.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали три или больше мячей. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев сыграл такой же расклад.

2.08 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Олимпиакос» — «Неймеген» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку в четырех из шести последних матчей «Неймегена» было именно так.

2.57 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч «Олимпиакос» — «Неймеген» принесёт прибыль 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.57