«Шемрок Роверс» не будет церемониться с албанцами

прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, ставка за 2.20

4 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Шемрок Роверс» и «Эгнатия». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: «Шемрок Роверс» проводит весьма успешный сезон. На данный момент команда находится на 1-м месте в своем чемпионате.

При этом «Шемрок Роверс» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. Забила команда 40 мячей в 26 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела скромно. «Шемрок Роверс» не сумел одолеть «Дроэду Юнайтед» (0:0).

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До того команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов. В первом поединке команда уступила «Арарат-Армении» (0:2), после чего победила со счетом 2:1.

При этом «Шемрок Роверс» в пяти последних матчах победил 2 раза. В них команда забила 11 мячей в ворота соперников при пяти пропущенных.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Шемрок Роверс» находится в приличных кондициях. В двух последних матчах команда пропустила всего один раз.

И уж точно «Шемрок Роверс» будет действовать максимально агрессивно. Ирландцы постараются доказать случайность своего вылета из квалификации главного турнира Старого Света.

«Эгнатия»

Турнирное положение: «Эгнатия» уже успела вылететь из квалификации Лиги чемпионов. Команда прошла один раунд, но затем вылетела от «Целе» в серии пенальти.

К тому же «Эгнатия» является действующим чемпионом Албании. Команда в финальной группе победила во всех трех матчах с общим счетом 8:1.

Последние матчи: вылет от «Целе» получился крайне досадным. Соперник был банально удачливее в серии пенальти.

Несколько ранее команда подписала мировую с теми же словенцами (3:3). До того она учинила разгром «Петрокубу» (6:1).

В 4 своих последних матчах «Эгнатия» добыла всего одну викторию. В этих поединках команда забила 12 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Эгнатия» слишком много пропускает. Да и не стоит переоценивать высокую результативность команды в квалификации. Соперники-то были скромные.

Зато на месте форвард Алессандро Альбанезе. Бельгиец в минувшем чемпионате Албании забил 9 мячей, но пока поразил лишь ворота «Петрокуба».

Наверняка «Эгнатия» отдаст инициативу сопернику. Албанцы вполне способны преуспеть в игре вторым номером.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шемрок Роверс» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.40, а победа соперника — в 5.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.85, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.95.

Прогноз: «Шемрок Роверс» на данном этапе выглядит стабильнее соперника, и явно сразу понесется в атаку.

2.20 Победа «Шемрок Роверс» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Шемрок Роверс» — «Эгнатия» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Шемрок Роверс» в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

3.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Шемрок Роверс» — «Эгнатия» принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдет