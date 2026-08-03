прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.20

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы «Ларн» из Северной Ирландии будет принимать грузинскую «Иберию». Игра пройдет в Ларне 4 августа. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Ларн»

Турнирная таблица: Новый сезон в Премьершип Северной Ирландии стартует 7 августа, однако «Ларн» игру первого тура будет пропускать. Участник Лиги Европы начнёт выступление в чемпионате своей страны с 15 августа выездной встречей против клуба «Колрейн».

Последние матчи: В Лиге чемпионов «Ларн» сначала переиграл «Тре Фиори» из Сан-Марино (2:1 — победа дома, 1:0 — победа в гостях), а затем проиграл сербской «Црвене Звезде» (0:4 — поражение дома, 0:5 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: В последних пяти матчах «Ларн» одержал три победы и потерпел два поражения.

«Иберия»

Турнирная таблица: Чемпион Грузии сохраняет лидерство на внутренней арене. После 19 туров «Иберия» набрала 34 очка и на два пункта опережает ближайшего преследователя «Рустави 2015».

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Иберия» переиграла эстонскую «Флору» (2:2 — ничья дома и 3:2 — победа в гостях).

Во втором раунде ЛЧ грузинский чемпион уступил лучшей команде Словакии — «Словану» (0:2 — поражение дома, 1:1 — ничья в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах чемпион Грузии одержал две победы, две игры завершил вничью и в одной встрече потерпел поражение.

На что ставят в матче Ларн — Иберия Букмекерские коэффициенты на матч Ларн — Иберия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ларн» в Лиге чемпионов выиграл у «Тре Фиори» из Сан-Марино (3:1) и проиграл «Црвене Звезде» из Сербии (0:9)

«Иберия» в Лиге чемпионов обыграла «Флору» из Эстонии (5:4) и проиграла «Словану» из Словакии (1:3)

«Иберия» и «Ларн» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Иберии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.15. На победу «Ларна» — 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.68.

Прогноз: «Иберия» в гостях крайне сильна, в среднем грузины забивают по 2 мяча на выезде. Считаем, что чемпион Грузии без своего гола в битве с «Ларном» с поля не уйдёт.

2.20 Индивидуальный тотал «Иберии» больше 1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Ларн» — «Иберия» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Иберии» больше 1.5 с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Обе команды могут не только сыграть результативно, но и забить друг другу не один мяч.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Ларн» — «Иберия» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.