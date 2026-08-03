В первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы «Ларн» из Северной Ирландии будет принимать грузинскую «Иберию». Игра пройдет в Ларне 4 августа. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Ларн»
Турнирная таблица: Новый сезон в Премьершип Северной Ирландии стартует 7 августа, однако «Ларн» игру первого тура будет пропускать. Участник Лиги Европы начнёт выступление в чемпионате своей страны с 15 августа выездной встречей против клуба «Колрейн».
Последние матчи: В Лиге чемпионов «Ларн» сначала переиграл «Тре Фиори» из Сан-Марино (2:1 — победа дома, 1:0 — победа в гостях), а затем проиграл сербской «Црвене Звезде» (0:4 — поражение дома, 0:5 — поражение в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: В последних пяти матчах «Ларн» одержал три победы и потерпел два поражения.
«Иберия»
Турнирная таблица: Чемпион Грузии сохраняет лидерство на внутренней арене. После 19 туров «Иберия» набрала 34 очка и на два пункта опережает ближайшего преследователя «Рустави 2015».
Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Иберия» переиграла эстонскую «Флору» (2:2 — ничья дома и 3:2 — победа в гостях).
Во втором раунде ЛЧ грузинский чемпион уступил лучшей команде Словакии — «Словану» (0:2 — поражение дома, 1:1 — ничья в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах чемпион Грузии одержал две победы, две игры завершил вничью и в одной встрече потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Ларн» в Лиге чемпионов выиграл у «Тре Фиори» из Сан-Марино (3:1) и проиграл «Црвене Звезде» из Сербии (0:9)
- «Иберия» в Лиге чемпионов обыграла «Флору» из Эстонии (5:4) и проиграла «Словану» из Словакии (1:3)
- «Иберия» и «Ларн» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Иберии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.15. На победу «Ларна» — 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.68.
Прогноз: «Иберия» в гостях крайне сильна, в среднем грузины забивают по 2 мяча на выезде. Считаем, что чемпион Грузии без своего гола в битве с «Ларном» с поля не уйдёт.
Ставка: Индивидуальный тотал «Иберии» больше 1.5 с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Обе команды могут не только сыграть результативно, но и забить друг другу не один мяч.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.