В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов загребское «Динамо» будет принимать «Кауно Жальгирис» из Литвы. Игра пройдет в Загребе 4 августа. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Динамо» Загреб
Турнирная таблица: «Динамо» стартовало с победы в новом сезоне чемпионата Хорватии, переиграв в домашнем матче клуб «Славен» (2:0).
Последние матчи: Во втором раунде Лиги чемпионов загребское «Динамо» переиграло швейцарский «Тун» (3:2 — победа дома после дополнительного времени, 1:1 — ничья в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: Загребское «Динамо» не проигрывает на протяжении 25 матчей подряд: 20 побед и 5 ничьих.
«Кауно Жальгирис»
Турнирная таблица: «Кауно Жальгирис» лидирует в чемпионате Литвы, в 20 матчах чемпион набрал 34 очка.
Последние матчи: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» дома разгромил клуб ФА «Шяуляй» (4:0).
В Лиге чемпионов литовцы переиграли «Дриту» из Косово (1:1 — дома, 3:2 — победа в гостях).
В рамках второго квалификационного раунда ЛЧ «Кауно Жальгирис» добился успеха против «Клаксвика» (1:0 — дома, ничья — 0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд: 6 побед и 3 ничьи.
Статистика для ставок
- «Кауно Жальгирис» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл «Дриту» из Косово (4:3), а во втором — фарерский «Клаксвик» (4:3)
- «Динамо» Загреб во втором раунде Лиги чемпионов переиграл «Тун» из Швейцарии (4:3)
- «Кауно Жальгирис» и «Динамо» Загреб ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Загреб ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.15. Ничья оценивается в 6.80. На победу «Кауно Жальгирис» — 16.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.30.
Прогноз: Обе команды долгое время не проигрывают, однако зная, как играют хорваты дома, можно рискнуть в пользу победу загребского «Динамо».
Ставка: Фора «Динамо» Загреб (-2) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можо сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.