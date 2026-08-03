прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.85

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов загребское «Динамо» будет принимать «Кауно Жальгирис» из Литвы. Игра пройдет в Загребе 4 августа. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Динамо» Загреб

Турнирная таблица: «Динамо» стартовало с победы в новом сезоне чемпионата Хорватии, переиграв в домашнем матче клуб «Славен» (2:0).

Последние матчи: Во втором раунде Лиги чемпионов загребское «Динамо» переиграло швейцарский «Тун» (3:2 — победа дома после дополнительного времени, 1:1 — ничья в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Загребское «Динамо» не проигрывает на протяжении 25 матчей подряд: 20 побед и 5 ничьих.

«Кауно Жальгирис»

Турнирная таблица: «Кауно Жальгирис» лидирует в чемпионате Литвы, в 20 матчах чемпион набрал 34 очка.

Последние матчи: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» дома разгромил клуб ФА «Шяуляй» (4:0).

В Лиге чемпионов литовцы переиграли «Дриту» из Косово (1:1 — дома, 3:2 — победа в гостях).

В рамках второго квалификационного раунда ЛЧ «Кауно Жальгирис» добился успеха против «Клаксвика» (1:0 — дома, ничья — 0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд: 6 побед и 3 ничьи.

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл «Дриту» из Косово (4:3), а во втором — фарерский «Клаксвик» (4:3)

«Динамо» Загреб во втором раунде Лиги чемпионов переиграл «Тун» из Швейцарии (4:3)

«Кауно Жальгирис» и «Динамо» Загреб ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Загреб ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.15. Ничья оценивается в 6.80. На победу «Кауно Жальгирис» — 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.30.

Прогноз: Обе команды долгое время не проигрывают, однако зная, как играют хорваты дома, можно рискнуть в пользу победу загребского «Динамо».

1.85 Фора «Динамо» Загреб (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Динамо» Загреб — «Кауно Жальгирис» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Динамо» Загреб (-2) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можо сыграть на результативности матча.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Динамо» Загреб — «Кауно Жальгирис» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.