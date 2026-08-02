29 июля официально подтвердилась информация, что Евгений Латышонок ближайший сезон проведет в составе «Балтики». Почему вратарь спустя два года выступлений за «Зенит» вернулся в Калининград и что теперь ждать от некогда голкипера сборной России — в материале LiveSport.Ru.

Два перехода за один день

29 июля 2026 г. останется в памяти Евгения Латышонка как один из самых событийных и одновременно нестандартных дней в его карьере. В полдень «Нижний Новгород» объявил о трансфере 28-летнего вратаря из «Зенита». По информации СМИ, сумма компенсации составила 100 млн рублей, что, с одной стороны, не покрыло все связанные с ним затраты петербуржцев (10 млн рублей за выкуп у «Балтики» и 180 млн рублей зарплаты за два года), но с другой стороны, позволило им полюбовно расстаться с высокооплачиваемым запасным вратарем.

Волжане заключили с Латышонком контракт на срок до лета 2029 года. Для команды, которая только вылетела в Первую лигу, приобретение у действующего чемпиона страны голкипера в праймовом возрасте и с недавним опытом игры за сборную России можно назвать существенным усилением. Поэтому пресс-служба «Нижнего Новгорода», представляя новичка, естественно пожелала ему успешной игры и как можно больше побед в составе нового клуба.

Однако уже через 9 часов тем же самым SMM-специалистам пришлось сообщить, что Латышонок сезон 2026/27 проведет в «Балтике». Стороны договорились о бесплатной аренде без права выкупа. При этом калининградцы возьмут на себя выплату всей зарплаты (около 3,5-4 млн рублей в месяц).

С первого взгляда эта схема выглядит странной. Однако если разобраться чуть подробнее, то все проясняется. Интересы Евгения Латышонка представляет агент Павел Андреев. А он нынешним летом в паре с бизнесменом Алексеем Репиком взял под свое шефство клуб из Нижнего Новгорода. Благодаря этому партнерству на берега Волги уже перебрались другие клиенты Андреева — Роман Евгеньев, Владислав Сарвели, Артем Тимофеев и молодые игроки из «Чертаново» и «Чайки».

Владислав Сарвели vk.ru/fcnnovgorod

Новые кураторы «Нижнего Новгорода» смотрят на перспективу и рассчитывают на возвращение в РПЛ уже в этом сезоне. Понятно, что не все футболисты готовы променять Премьер-Лигу на ФНЛ, поэтому в ход пошла следующая схема: клуб приобретает игроков, сразу же отдает их в аренду командам РПЛ и через год (при решении задачи на сезон) возвращает в свой состав.

Помимо Латышонка, инсайды о подобном продолжении карьеры в отношении еще одного клиента Павла Андреева Данила Пруцева. Хавбек «Спартака» прошлый сезон провел в аренде в «Локомотиве» и был не против остаться, но у «железнодорожников» нет денег на выкуп. В отличие от нижегородцев, которые были готовы приобрести футболиста и отдать в аренду красно-зеленым. Пока эта история поставлена на паузу.

В гостях хорошо, а дома лучше

Несмотря на очевидные планы «Нижнего Новгорода», сам Латышонок после трансфера в «Балтику» признался, что очень хотел играть за калининградский клуб и сравнил переход с возвращением домой. Отчасти это правда, ведь голкипер защищал ворота балтийцев на протяжении пяти лет (в 2019-2024 гг.), вместе с ними вышел в Премьер-Лигу и добрался до финала Кубка России. Хотя команда Сергея Игнашевича по итогам сезона 2023/24 в элите не задержалась.

Сергей Игнашевич vk.ru/fcbaltika

В то межсезонье на одного из лучших голкиперов сезона (РФС включил его в «список 33-х») положил глаз «Зенит». В составе петербуржцев уже были Денис Адамов и Михаил Кержаков, но они решили, что дополнительный спортсмен во вратарскую бригаду не помешает, и выплатили «Балтике» предусмотренную контрактом компенсацию в 10 млн рублей.

«Балтика» и «Зенит» — это команды совершенно разного уровня и стиля игры (вместо регулярного давления вратарям в Петербурге чаще приходится справляться с тем, чтобы «не замерзнуть»). Тем не менее, Латышонок приходил с надеждой стать первым номером сине-бело-голубых на долгие годы (на что пятилетний контракт позволял рассчитывать). И в первом сезоне ему это удалось: за 27 туров РПЛ оформил 16 «сухарей» и предотвратил 5,4 голов (по статистике xG).

Столь уверенная игра за клуб позволила Евгению впервые попасть в сборную России и вновь получить признание как один из трех лучших вратарей сезона. Однако продолжить столь успешное выступление он не смог. За четыре первых матча сезона в РПЛ Латышонок отразил лишь семь ударов в створ, а пропустил 5 голов, часть из которых точно осталась на его совести. Этого хватило тренерскому штабу «Зенита» для того, чтобы произвести рокировку на последнем рубеже и выпустить на поле Дениса Адамова.

Денис Адамов fc-zenit.ru

Неудачное начало сезона Латышонок объяснил пропуском предсезонных сборов, что было связано с полученной еще в заключительном матче предыдущего сезона мышечной травмой (она же тогда не дала ему сыграть за сборную против Нигерии и Беларуси). Так что к началу чемпионата вратарь подошел разобранным, а дальше просто не попал в свою игру.

После потери места в старте на матчи РПЛ Латышонку оставалось выходить на игры Кубка страны. Там он оформил 6 «сухарей», но это не помогло вернуть статус первого номера команды, что так важно для Евгения.

На лавке сидеть вообще не могу. Меня просто ломает. Категорически не умею быть вторым или третьим. И делаю всё, чтобы быть первым. Мне вообще неважно, какие там личные условия, зарплата. Допустим, если буду знать, что шансов стать первым нет, то не пойду ни за какие деньги. Евгений Латышонок вратарь ФК «Балтика»

В этой черте Латышонка и кроется главная причина его ухода из «Зенита». Петербуржцы, как сказал Сергей Семак, были не против оставить у себя такого хорошего вратаря. Тем более, завершил карьеру Михаил Кержаков. Но Евгений сделал свой выбор.

Что принесет будущее

Теперь «Зенит» остается, на первый взгляд с безальтернативным первым номером — Адамовым. Богдан Москвичев и Даниил Одоевский, если до закрытия трансферного окна не уйдут в очередную аренду, будут получать шансы проявить себя в кубковых встречах.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сравнивал продажу Максима Бориско с выстрелом в голову. Но стоит отметить, что калининградцы, взяв Латышонка, смогли оперативно найти качественную замену.

Евгений в последнее время проблем со здоровьем не имел, поэтому его физическая форма должна быть в порядке. Да и психологическое состояние после перехода в почти родной клуб на позицию основного вратаря должно нормализоваться. Немаловажным также является тот факт, что за два года «Балтика» не сменила тренера по вратарям — им по-прежнему остается Глеб Пресняков, который, по сути, и вывел Латышонка на столь высокий уровень.

28-летний вратарь, отыграв в «Зените» два сезона, добился важных для любого футболиста целей — выиграл чемпионат и суперкубок страны, сыграл за сборную. Но это вряд ли негативно отразится на его мотивации. Наоборот, Евгений сможет передать этот победный опыт своим партнерам по новой команде.

При этом интригует ситуация, которая сложится через год. «Нижний Новгород» как главный фаворит нынешнего сезона Первой лиги наверняка вернется в РПЛ. Срок контракта текущего вратаря волжан — Никиты Медведева — истекает как раз следующим летом. Для нижегородцев его замена на более молодого и успешного Латышонка — неплохой вариант. Но как к очередному расставанию с «Балтикой» отнесется сам Евгений? Продолжение следует.