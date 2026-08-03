В этом экспрессе рассмотрим матчи в квалификации Лиги чемпионов, а также встречу в Кубке России. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.90.

«Мьельбю» — «Слован» Братислава

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Прошлый сезон стал триумфальным для «Мьёльбю», который впервые завоевал чемпионский титул в Аллсвенскан. Однако нынешний чемпионат складывается куда менее успешно. После 14 туров команда располагается лишь на 11-м месте, оказавшись значительно ближе к зоне вылета, чем к борьбе за еврокубки. Вероятно, сказались как психологический фактор после исторического успеха, так и сложности с поддержанием прежнего уровня.

В отличие от соперника, «Слован» давно является флагманом словацкого футбола. Клуб из Братиславы в прошлом сезоне в восьмой раз подряд стал чемпионом страны и уже обладает солидным опытом выступлений в квалификации Лиги чемпионов. Более того, два сезона назад словаки пробились в основной этап турнира, где получили ценный международный опыт и серьёзную финансовую поддержку.

Букмекеры считают небольшим фаворитом первой встречи хозяев поля. Во втором квалификационном раунде шведы уверенно разобрались с «Линкольн Ред Импс», выиграв дома со счётом 3:0, а затем удержав преимущество после нулевой ничьей на выезде.

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«Слован» находится в хорошей форме. Во втором квалификационном раунде словацкий чемпион прошёл сильнейшую команду Грузии, победив в гостях со счётом 2:0, а затем завершив домашний матч вничью — 1:1. Национальное первенство команда также начала впечатляюще, отпраздновав две крупные виктории с общим счётом 7:0.

Ставка: «Слован» Братислава не проиграет за 1.76.

«Левски» — «Кайрат»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Левски» уверенно начал новый сезон. Команда Хулио Веласкеса выиграла все три стартовых матча чемпионата Болгарии и с максимальным результатом возглавляет турнирную таблицу. Не менее успешно софийцы выступают и в еврокубках. Сначала они уверенно прошли боснийский «Борац» (5:1 по сумме двух встреч), а затем оказались сильнее румынской «Университати» из Крайовы (3:2).

Перед важной игрой с «Кайратом» тренерский штаб дал отдохнуть ряду ключевых футболистов. Благодаря ротации лидеры должны подойти к еврокубковой встрече в оптимальном физическом состоянии. Главным козырем болгарского клуба остаётся домашний стадион. В нынешнем сезоне «Левски» выиграл все четыре матча в Софии, а в предыдущих раундах квалификации именно дома были добыты победы над «Борацем» (4:0) и «Университатей» (1:0). На этот раз также ожидается аншлаг, который должен обеспечить хозяевам мощную поддержку.

«Кайрат» также проводит впечатляющий сезон. Алматинцы успешно преодолели сопротивление кипрской «Омонии»: после поражения 0:1 в гостях они выиграли дома с тем же счётом, а затем оказались сильнее в серии пенальти. В чемпионате Казахстана команда Рафаэля Уразбахтина продолжает борьбу за золотые медали, отставая от лидера всего на одно очко и одержав девять побед в десяти последних матчах.

Главной проблемой гостей остаётся отсутствие лучшего бомбардира Жоржиньо, который выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена. Уже в противостоянии с «Омонией» было заметно, что без португальского форварда команде стало сложнее реализовывать созданные моменты.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.70.

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. Групповой этап

«Динамо» Махачкала в прошлом сезоне сумело сохранить место в РПЛ, выиграв переходные матчи у «Урала». В Кубке России команда вышла в плей-офф со второго места в группе, но затем уступила «Зениту» в Пути регионов. Новый чемпионат коллектив начал максимально успешно: сначала одержал волевую победу над «Факелом» в гостях (2:1), а затем дома с тем же счётом переиграл московский «Локомотив». После двух туров южане имеют шесть очков и идут в числе лидеров чемпионата.

«Крылья Советов» в прошлом сезоне добрались до полуфинала Пути регионов Кубка России, где уступили ЦСКА, а в чемпионате финишировали на 11-й позиции. Подготовка к новому сезону получилась неудачной — самарцы не выиграли ни одного из пяти товарищеских матчей. Тем не менее старт чемпионата внушает оптимизм: команда сумела отобрать очки у двух московских грандов, сыграв вничью с «Динамо» (0:0) и ЦСКА (1:1).

Стоит отметить, что обе ничьи были добыты в гостях, что говорит о хорошей организации игры самарцев в обороне. Однако в атаке команда пока не отличается высокой результативностью, предпочитая действовать максимально осторожно против сильных соперников.

Махачкалинское «Динамо», напротив, демонстрирует уверенную игру впереди, забивая по два мяча в каждом из стартовых матчей сезона. Кроме того, команда будет иметь преимущество своего поля, где уже смогла обыграть «Локомотив».

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.64.

4.90 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.90.