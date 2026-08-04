Кубковое дерби «Локомотива» и ЦСКА получилось нервным, жёстким и очень драматичным. Армейцы почти весь матч выглядели конкретнее, забили после стандарта и могли спокойно закрывать игру. «Локо» долго выглядел разобранным, потерял Руденко из-за травмы, затем остался без полноценных замен, но всё-таки дотерпел до безумной концовки и сравнял на 90+2-й минуте усилиями Сильянова. А в серии пенальти всё перевернулось — именно Сильянов стал единственным, кто не реализовал свой удар, а Максим Бориско принёс ЦСКА победу в первом матче за клуб.

Для обеих команд Кубок начинался на фоне не самого спокойного старта сезона. ЦСКА в РПЛ победил «Балтику», но затем потерял очки с «Крыльями Советов». «Локомотив» начал ничьей с «Ахматом» и поражением от махачкалинского «Динамо», а вокруг клуба пошли разговоры о кадровых проблемах, травмах и возможных продажах. В чемпионате всё уже напряжённо, а Кубок вроде бы давал шанс немного переключиться, но дерби есть дерби — даже со смешанными составами оно быстро превратилось не в тренировочную ротацию, а в полноценную битву.

ЦСКА был острее, Рейс затолкал единственный гол

Обе команды выпустили не полностью основные составы. У «Локомотива» с первых минут были Лантратов, Джикия, Ненахов, Коваленко, Вера и Щетинин, но рядом с ними — Морозов, Сильянов, Батраков, Раков и Руденко. У ЦСКА дебютировал Максим Бориско, впервые в старте появились Матеус Рейс, Милан Гаич и Дмитрий Баринов, а в атаке вышел Тамерлан Мусаев. Первый тайм быстро показал, кому ротация далась легче: «Локомотив» вроде бы начал активно, Батраков искал Руденко забросами, но до ударов дело не доходило. А у ЦСКА конкретики было больше, Мусаев дважды получил мяч в штрафной и оба раза не нашёл дальний угол ворот.

При этом чистого футбола было не особенно много, игра постоянно срывалась в жёсткие стыки. Руденко влетел локтем в Абдулкадырова, сам неудачно приземлился, потом снова получил повреждение после эпизода с Глебовым. Чуть позже Морозов и Алвес столкнулись головами, и буквально каждый спорный мяч заканчивался контактом, но, кстати, не фолом, их было минимум. Судья Андрей Прокопов долго позволял командам бороться и поддерживал дух дерби. На 31-й минуте Галактионов всё-таки снял Руденко, тот не смог продолжить игру, вышел Бакаев. У «Локо» в линии атаки и так хватает проблем, а теперь добавилась ещё одна — неизвестно, насколько серьёзная.

После ухода Руденко ЦСКА сильнее поддавил, армейцы чаще били и подбирали мяч, а «Локомотив» к 35-й минуте и вовсе не нанёс ни одного удара. Бориско почти не вступал в игру, кроме выходов на забросы. На 40-й минуте давление ЦСКА наконец превратилось в гол: Кисляк подал штрафной, Мусаев выиграл борьбу и сбросил мяч в штрафную, Баринов не смог пробить Лантратова, Алвес в падении пытался протолкнуть мяч в ворота, защитники «Локо» бросались под удары, мяч ударился о штангу, а Рейс оказался первым на ленточке и буквально занёс его в сетку. ВАР долго проверял эпизод, но гол в итоге засчитали. Максимально сумбурный мяч получился у Рейса, в общем-то в духе плотной кубковой борьбы.

Матеус Рейс https://t.me/pfccskamoscow

ЦСКА мог забивать второй почти сразу же. Глебов получил мяч в штрафной и крутил в дальний угол — Лантратов уже был отыгран, но Сильянов в прыжке спас «Локомотив», вынеся мяч практически из ворот. В тот момент Александр удержал команду в матче и ещё не знал, что главные его моменты впереди. Первый удар «Локо» нанёс только в компенсированное время — Ненахов не попал в створ из перспективной позиции в штрафной. Для команды, играющей дома в дерби, это был максимально тревожный тайм.

Пиняев оживил «Локомотив», а Сильянов спас в добавленное время

В перерыве оба тренера обновили составы: у «Локомотива» вышли Карпукас и Еремеев вместо Веры и Щетинина, а в составе ЦСКА появились Обляков и Попович вместо Кисляка и Глебова. Второй тайм хозяева начали смелее, почти сразу Бакаев получил шанс справа и пробил рядом с дальней штангой, Раков после аута пытался развернуться в штрафной, а Батраков стал чаще и увереннее брать мяч между линиями.

Алексей Батраков https://t.me/fclokomotiv

Но ЦСКА всё равно оставался опаснее. Фиров получил убойный момент после паса Мусаева, но пробил на гостевой сектор за воротами. Рейс мог оформить дубль — защитник вошёл в штрафную и бил в дальний угол с нерабочей правой, но Лантратов вытянулся и спас у самой штанги. К 60-й минуте у ЦСКА было огромное преимущество по ударам, а «Локо», казалось, вот-вот посыпется. Галактионов выпустил Пиняева и Голубева, и эта замена стала ключевой для хозяев. Пиняев моментально стал просить мяч, простреливал, бил в дальний и ближний углы, заставлял Бориско работать. «Локомотив» всё ещё не выглядел цельно, но на поле наконец-то стали появляться свежие идеи, пусть и создавал их всего один человек.

Как только игра вроде бы выровнялась, у «Локомотива» случилась новая беда — Максим Ненахов сел на газон, дёрнув мышцу. Замен у Галактионова уже не оставалось, и какое-то время хозяева вынужденно играли вдесятером. Карпукас опустился в центр обороны, Морозов ушёл на правый фланг, а «Локо» пытался не развалиться. Что странно, именно в этот период красно-зелёные заиграли активнее. А после заброса Карпукаса Батраков подработал сложный мяч и головой пробил с линии вратарской, но прямо в руки вратарю ЦСКА.

Максим Бориско https://t.me/pfccskamoscow

Врачи, тем временем, поколдовали над Ненаховым у бровки и вернули защитника «Локо» на поле. Вот такой сюжет о преодолении внутри многогранного дерби — команда Галактионова даже с хромающим футболистом продолжала лезть вперёд. ЦСКА всё это понимал и мог закрывать игру контратаками. Лантратов дважды спасал после ударов Кармо, Попович цеплял на себе фолы, но всё-таки армейцы скорее играли на удержание и постепенно отдавали концовку сопернику.

В добавленное время «Локомотив» заработал штрафной в 24 метрах от ворот, лучший шанс в матче. Пиняев пробил с 24 метров над стенкой — перекладина. Мяч остался в игре, начался двухминутный хаос у ворот Бориско, который закончился угловым. На угловом мяч отскочил на дугу под удар Пиняеву, после удара Сергея попал в Еремеева, отскочил в штангу, а на подборе первым оказался Сильянов. У Александра было полсекунды, чтобы прицелиться, и он блестяще в касание уложил мяч в угол. Ничья на 92-й минуте, ну просто сказочная развязка основного времени! Александр Сильянов, казалось, уже точно станет лучшим игроком матча, если бы не пенальти.

Александр Сильянов https://t.me/fclokomotiv

Драма в серии пенальти и лёгкие итоги

Первая серия пенальти в кубковом сезоне началась без промахов. Морозов пробил точно, Обляков ответил не менее уверенно. Бакаев уложил Бориско паузой и забил, Круговой сравнял. Голубев мощно отправил мяч под штангу, Козлов реализовал свою попытку. Батраков рискнул, пробил под Бориско, но мяч всё-таки прошёл, Попович тоже был точен. А затем к мячу подошёл Сильянов, безусловный герой «Локомотива» в этот вечер. Он пробил вправо от себя, Бориско угадал направление и отбил — единственный промах в серии. Тамерлан Мусаев подошёл к мячу последним и не дрогнул, уверенно пробив верхом.

Фанатский сектор «Локомотива» в дерби https://t.me/fclokomotiv

Отметим и шикарный дебют Максима Бориско за новый клуб. Да, в основное время вратарь не всегда был под серьёзным давлением, но в концовке сделал несколько важных сейвов, а в серии взял решающий удар. Дерби, Кубок, пенальти и победный сейв — лучшего старта и придумать нельзя.

ЦСКА был лучше большую часть матча, в первом тайме особенно. Команда Игдисамова нанесла 15 ударов до перерыва, а «Локомотив» долго вообще не мог ответить. Но есть и очевидный минус — армейцы не закрыли матч. При таком количестве подходов и таком слабом первом тайме соперника счёт 1:0 был слишком хрупким. В концовке ЦСКА просел, стал реже выходить в атаки и позволил «Локомотиву» дожать на эмоциях. Кстати, в РПЛ ровно такой же паттерн уже стоил команде очков с «Крыльями».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» проиграл, но это, пожалуй, первый матч сезона, после которого можно говорить не только о проблемах, но и о характере. Первый тайм был очень слабым, ещё и Руденко вылетел, но после перерыва команда серьёзно преобразилась. Главная проблема всё та же — состав и его глубина. Галактионову приходится латать атаку, использовать молодых, перестраивать игроков по ходу матча, а новые травмы только усиливают ощущение, что «Локомотив» входит в сезон недоукомплектованным.

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