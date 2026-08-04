На шестой день хаос в мировом футболе перешёл в юридическую плоскость: УЕФА направил в ФИФА письмо, где сообщил о подготовке иска и потребовал сохранить все документы о продаже прав на ЧМ. Одновременно The Times описала план, который выглядит опаснее любого бойкота турниров: три конфедерации готовы просто перестать участвовать в управлении ФИФА, лишив её работоспособности. А на дальнем горизонте появилась и угроза собственного чемпионата мира.

Юристы вступили в дело

Формулировки письма от УЕФА сухие, и от этого только весомее: европейские юристы уведомили ФИФА, что организация «активно рассматривает судебный иск в связи с планом, предложенным ФИФА, и всеми связанными обстоятельствами». Юрист УЕФА Эндрю Левандер написал, что судебное производство «обоснованно ожидается».

Самая показательная часть — требование о сохранности доказательств. Как первым сообщил The Telegraph, письмо, с которым ознакомилось агентство Press Association, предписывает Инфантино и ФИФА «предпринять немедленные шаги по выявлению, локализации и сохранению всех документов и электронно хранимой информации», находящихся в их распоряжении, ведении или под контролем. УЕФА отдельно подчеркнул, что никакие возможные доказательства не должны быть уничтожены.

Такие уведомления в юридической практике направляют, когда сторона всерьёз готовится к разбирательству и хочет заранее закрыть возможность потери переписки. То есть Европа перешла от политического давления к сбору материала для судебного преследования.

Бойкот и паралич

Второй сюжет дня, похоже, важнее первого. Бойкот чемпионатов мира бил бы и по самой Европе — а вот схема, описанная The Times, не стоит европейцам почти ничего.

Джанни Инфантино, президент ФИФА. 7 декабря 2025 года globallookpress.com

По сообщению газеты, если Инфантино откажется уйти или продолжит добиваться переизбрания на четвёртый срок перед мартом 2027 года, три конфедерации намерены воздерживаться от любого участия в управленческой жизни ФИФА — заседаниях Совета, голосованиях и работе комитетов.

Вместе AFC, Concacaf и УЕФА располагают 136 федерациями из 211 , поэтому коллективное воздержание не позволит остальным, поддержавшим Инфантино, набрать какое-либо большинство.

Смысл простой: организация формально продолжает существовать, но не может принять ни одного решения. ФИФА остаётся, но работать сможет.

Рядом появился и конкретный порог для внутреннего свержения: экстренный конгресс ФИФА с коллективным вотумом недоверия можно созвать, если письма подадут 43 федерации — а у одного УЕФА их 55.

Угроза альтернативного ЧМ

Самая громкая часть публикации The Times: УЕФА объединился с другими континентальными конфедерациями и пригрозил организовать собственную версию чемпионата мира, если Инфантино откажется уйти ; по данным газеты, сформировался альянс с целью отстранить его и «парализовать ФИФА».

Здесь стоит быть аккуратным: речь о варианте, который альянс рассматривает как крайнюю меру, а не о принятом решении. Но сам факт, что такая формулировка попала в оборот, показывает глубину кофликта.

Трамп

Сюжет с участием американской администрацией получил продолжение. По сообщению корреспондента BBC Sport Саймона Стоуна, Инфантино, как предполагалось, планировал поговорить с членами кабинета Дональда Трампа в понедельник — после получения от УЕФА угрозы судебного иска. Отдельные утверждения о том, что будет контакт и с госсекретарём Марко Рубио, опроверг помощник госсекретаря по глобальным общественным вопросам Дилан Джонсон. Состоялись ли переговоры между Инфантино и Трампом, неясно.

Дональд Трамп, президент США. 21 июля 2026 года, Белый дом globallookpress.com

Напомним: основателем Thrive Eternal — фонда, который ФИФА называла ведущим инвестором в схеме на 4,2 миллиарда, — является Джошуа Кушнер, брат зятя президента США.

Козырь Инфантино: выборы пройдут в Марокко

Крайний срок выдвижения кандидатов на посте президента ФИФА — 18 ноября, а выборы ровно четыре месяца спустя пройдут в Марокко — одном из сильнейших союзников Инфантино и соорганизаторе чемпионата мира 2030 года вместе с Испанией и Португалией.

Есть и второй повод для настороженности противников — последний абзац его субботнего заявления. Обещание собрать все заинтересованные стороны вместе в ближайшие дни и недели многие сочли тонко замаскированным предупреждением: Инфантино всё равно найдёт способ выдать федерациям те деньги, которые обещал план приватизации, а это обнуляет смысл отказа от схемы.

Разворот Инфантино

В этой истории есть цитата, которую ESPN припомнил Инфантино. В апреле 2021 года, когда отделением от УЕФА грозили клубы Суперлиги, президент ФИФА Инфантино рубил с трибуны конгресса УЕФА в Монтрё:

Мы можем лишь решительно осудить Суперлигу — закрытую лавочку, отделяющуюся от действующих институтов… Если кто-то решит идти своим путём, они должны жить с последствиями своего выбора. Они отвечают за свой выбор. Конкретно это означает: либо ты внутри, либо снаружи. Нельзя быть наполовину внутри и наполовину снаружи. Джанни Инфантино (апрель 2021 года)

А ещё раньше Инфантино объяснял, зачем расширяет клубный чемпионат мира: это «ответ на любой соблазн отделения», ведь Суперлига принесёт выгоду только клубам, а турнир ФИФА — клубам и всем 211 футбольным ассоциациям.

Через пять лет угроза отделения адресована ему самому — и исходит от тех самых 211 ассоциаций, точнее от 136 из них.

Что дальше

Расклад на конец шестого дня выглядит так. У Европы теперь три инструмента вместо одного: юридический (иск и сохранение доказательств), процедурный (43 письма для экстренного конгресса ФИФА) и парализующий (воздержание от управления). У Инфантино — поддержка Африки, Азии и Персидского залива, устав, позволяющий ещё один срок, выборы в дружественной стране и, судя по всему, надежда на международные связи, прежде всего в американском Белом доме.

За чем следим дальше: подаст ли УЕФА иск фактически, наберётся ли 43 письма, ответит ли ФИФА на юридическое уведомление, продолжится ли цепочка отзывов поддержки в Европе и объявит ли альянс единого кандидата.