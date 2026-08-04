На шестой день хаос в мировом футболе перешёл в юридическую плоскость: УЕФА направил в ФИФА письмо, где сообщил о подготовке иска и потребовал сохранить все документы о продаже прав на ЧМ. Одновременно The Times описала план, который выглядит опаснее любого бойкота турниров: три конфедерации готовы просто перестать участвовать в управлении ФИФА, лишив её работоспособности. А на дальнем горизонте появилась и угроза собственного чемпионата мира.
Юристы вступили в дело
Формулировки письма от УЕФА сухие, и от этого только весомее: европейские юристы уведомили ФИФА, что организация «активно рассматривает судебный иск в связи с планом, предложенным ФИФА, и всеми связанными обстоятельствами». Юрист УЕФА Эндрю Левандер написал, что судебное производство «обоснованно ожидается».
Самая показательная часть — требование о сохранности доказательств. Как первым сообщил The Telegraph, письмо, с которым ознакомилось агентство Press Association, предписывает Инфантино и ФИФА «предпринять немедленные шаги по выявлению, локализации и сохранению всех документов и электронно хранимой информации», находящихся в их распоряжении, ведении или под контролем. УЕФА отдельно подчеркнул, что никакие возможные доказательства не должны быть уничтожены.
Такие уведомления в юридической практике направляют, когда сторона всерьёз готовится к разбирательству и хочет заранее закрыть возможность потери переписки. То есть Европа перешла от политического давления к сбору материала для судебного преследования.
Бойкот и паралич
Второй сюжет дня, похоже, важнее первого. Бойкот чемпионатов мира бил бы и по самой Европе — а вот схема, описанная The Times, не стоит европейцам почти ничего.
По сообщению газеты, если Инфантино откажется уйти или продолжит добиваться переизбрания на четвёртый срок перед мартом 2027 года, три конфедерации намерены воздерживаться от любого участия в управленческой жизни ФИФА — заседаниях Совета, голосованиях и работе комитетов.
Вместе AFC, Concacaf и УЕФА располагают 136 федерациями из 211, поэтому коллективное воздержание не позволит остальным, поддержавшим Инфантино, набрать какое-либо большинство.
Смысл простой: организация формально продолжает существовать, но не может принять ни одного решения. ФИФА остаётся, но работать сможет.
Рядом появился и конкретный порог для внутреннего свержения: экстренный конгресс ФИФА с коллективным вотумом недоверия можно созвать, если письма подадут 43 федерации — а у одного УЕФА их 55.
Угроза альтернативного ЧМ
Самая громкая часть публикации The Times: УЕФА объединился с другими континентальными конфедерациями и пригрозил организовать собственную версию чемпионата мира, если Инфантино откажется уйти; по данным газеты, сформировался альянс с целью отстранить его и «парализовать ФИФА».
Здесь стоит быть аккуратным: речь о варианте, который альянс рассматривает как крайнюю меру, а не о принятом решении. Но сам факт, что такая формулировка попала в оборот, показывает глубину кофликта.
Трамп
Сюжет с участием американской администрацией получил продолжение. По сообщению корреспондента BBC Sport Саймона Стоуна, Инфантино, как предполагалось, планировал поговорить с членами кабинета Дональда Трампа в понедельник — после получения от УЕФА угрозы судебного иска. Отдельные утверждения о том, что будет контакт и с госсекретарём Марко Рубио, опроверг помощник госсекретаря по глобальным общественным вопросам Дилан Джонсон. Состоялись ли переговоры между Инфантино и Трампом, неясно.
Напомним: основателем Thrive Eternal — фонда, который ФИФА называла ведущим инвестором в схеме на 4,2 миллиарда, — является Джошуа Кушнер, брат зятя президента США.
Козырь Инфантино: выборы пройдут в Марокко
Крайний срок выдвижения кандидатов на посте президента ФИФА — 18 ноября, а выборы ровно четыре месяца спустя пройдут в Марокко — одном из сильнейших союзников Инфантино и соорганизаторе чемпионата мира 2030 года вместе с Испанией и Португалией.
Есть и второй повод для настороженности противников — последний абзац его субботнего заявления. Обещание собрать все заинтересованные стороны вместе в ближайшие дни и недели многие сочли тонко замаскированным предупреждением: Инфантино всё равно найдёт способ выдать федерациям те деньги, которые обещал план приватизации, а это обнуляет смысл отказа от схемы.
Разворот Инфантино
В этой истории есть цитата, которую ESPN припомнил Инфантино. В апреле 2021 года, когда отделением от УЕФА грозили клубы Суперлиги, президент ФИФА Инфантино рубил с трибуны конгресса УЕФА в Монтрё:
Мы можем лишь решительно осудить Суперлигу — закрытую лавочку, отделяющуюся от действующих институтов… Если кто-то решит идти своим путём, они должны жить с последствиями своего выбора. Они отвечают за свой выбор. Конкретно это означает: либо ты внутри, либо снаружи. Нельзя быть наполовину внутри и наполовину снаружи.Джанни Инфантино(апрель 2021 года)
А ещё раньше Инфантино объяснял, зачем расширяет клубный чемпионат мира: это «ответ на любой соблазн отделения», ведь Суперлига принесёт выгоду только клубам, а турнир ФИФА — клубам и всем 211 футбольным ассоциациям.
Через пять лет угроза отделения адресована ему самому — и исходит от тех самых 211 ассоциаций, точнее от 136 из них.
Что дальше
Расклад на конец шестого дня выглядит так. У Европы теперь три инструмента вместо одного: юридический (иск и сохранение доказательств), процедурный (43 письма для экстренного конгресса ФИФА) и парализующий (воздержание от управления). У Инфантино — поддержка Африки, Азии и Персидского залива, устав, позволяющий ещё один срок, выборы в дружественной стране и, судя по всему, надежда на международные связи, прежде всего в американском Белом доме.
За чем следим дальше: подаст ли УЕФА иск фактически, наберётся ли 43 письма, ответит ли ФИФА на юридическое уведомление, продолжится ли цепочка отзывов поддержки в Европе и объявит ли альянс единого кандидата.