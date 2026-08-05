«Спартак» и «Оренбург» встречаются на «Лукойл Арене» в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые начинают защиту титула в группе, где по статусу и глубине состава являются явными фаворитами. Поэтому любой результат ниже первого места даже в условиях ротации для «Спартака» будет недостаточным.

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18:05 Выход «Оренбурга» из-под прессинга. «Спартак» дома наверняка попробует агрессивно возвращать мяч сразу после потерь. Команда Ахметзянова старается начинать атаки через короткие передачи, но матч с «Зенитом» показал, что под быстрым и организованным давлением центральные защитники вынуждены торопиться, а полузащита садится слишком низко. Если «Спартак» будет регулярно перехватывать мяч на чужой половине, гости будут вынуждены играть на отбой.

«Лукойл Арена» перед матчем LiveSport.Ru

17:55 А это стартовый состав «Оренбурга»: Рудаков, Поройков, Савельев, Назаренко, Васильев, Бош, Ценов, Голыбин, Касимов, Иващенко, Дударин.

Разминка игроков «Оренбурга» LiveSport.Ru

17:50 «Спартак» начнёт кубковый сезон в таком составе: Помазун, Джику, Ву, Парада, Саусь, Литвинов, Пруцев, Дмитриев, Мартинс, Солари, Угальде.

Разминка игроков «Спартака» LiveSport.Ru

17:45 Ротация почти неизбежна: матч с «Оренбургом» проходит всего через три дня после выезда в Грозный, а впереди у «Спартака» домашняя игра РПЛ с «Краснодаром». Больше времени могут получить Игорь Дмитриев, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Владислав Саусь, Никита Массалыга, Александер Джику и Манфред Угальде. Есть вопросы по Жедсону Фернандешу, который не тренировался перед матчем с «Ахматом», а Ливай Гарсия уехал в Грецию. И всё равно, даже с перестановками у «Спартака» набирается состав, который должен быть достаточно сильным для домашнего матча с «Оренбургом».

17:40 При этом две победы не снимают всех вопросов. В матче с «Ахматом» «Спартак» много владел мячом, но не всегда превращал контроль в качественные моменты. Команда может долго давить, расставляться на чужой половине и перегружать зоны, а качество последнего паса и количество чистых моментов пока зависят от состояния лидеров. Кубок как раз даст Карседо возможность проверить, насколько глубина состава способна поддерживать этот уровень без постоянной опоры на Барко, Маркиньоса или Солари.

17:35 Команда Хуана Карлоса Карседо начала чемпионат с двух побед, но матчи получились разными. С «Родиной» красно-белые доминировали почти весь вечер, нанесли 25 ударов и в концовке довели счёт до уверенных 3:0. В Грозном было сложнее: «Спартак» быстро пропустил с пенальти после ошибки у своих ворот, но постепенно забрал игру, воспользовался удалением у «Ахмата» и вырвал победу благодаря штрафному Эсекьеля Барко в компенсированное время.

17:30 Перед кубковым матчем у гостей тоже ожидается ротация. Не сыграют травмированные Богдан Овсянников и Данила Хотулев. Хорди Томпсон вернулся в расположение клуба, но занимается индивидуально и в Москве не поможет. В старте могут появиться Максим Савельев, Егор Назаренко, Алешандре Жезус и Артём Касимов. Также клуб подписал Дмитрия Васильева, но его участие зависит от регистрации и планов тренерского штаба.

17:25 А встреча с «Зенитом» вернула команду к более суровой реальности. Против чемпиона «Оренбург» действовал похожим образом, но спасителя на этот раз не нашлось. Хозяева почти не могли закрепиться на чужой половине, слишком быстро возвращали мяч сопернику и проиграли 0:3. «Зенит» накрыл их прессингом, не дал разогнать переходные атаки и показал, что при организованном давлении у команды Ахметзянова возникают серьёзные проблемы с первым пасом.

17:20 «Оренбург» начал сезон очень эмоционально. В первом туре команда Ахметзянова обыграла «Ростов» 2:1, хотя уступала в счёте и с 49-й минуты играла в меньшинстве. Руслан Куль сравнял на 85-й минуте, а Андрей Касаджиков забил победный мяч уже в компенсированное время. Этот матч ещё раз показал главное качество «Оренбурга» — команда не перестаёт бороться и способна сохранять интенсивность до последних минут.

17:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.80.