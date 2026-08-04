5 августа в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Оренбург». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» являются действующими обладателями Кубка. Вот только в финале Суперкубка страны команда в серии пенальти уступила «Зениту».
При этом «Спартак» весьма неплохо стартовал в РПЛ. Да и потенциал команды Хуана Карседо виден невооруженным глазом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Ахмат» со счетом 2:1.
До того команда уверенно расправилась с «Родиной» (3:0). А вот в 4 летних контрольных матчах «красно-белые» победили 2 раза при одной коллизии.
При этом «Спартак» ставит перед собой максимальные задачи в обоих турнирах. Плюс команда весьма симпатично смотрится в атаке.
Состояние команды: «Спартак» явно предстанет не в самом оптимальном составе. Впрочем, и на скамейке москвичей в кадровом плане полный порядок.
К тому же «Спартак» традиционно успешно противостоит «Оренбургу». В трех последних очных поединках «красно-белые» переиграли «пуховых», не пропустив ни одного мяча.
«Оренбург»
Турнирное положение: «Пуховые» выдали довольно приличный старт в РПЛ. Команда Ильдара Ахметзянова добыла 3 очка в двух матчах.
При этом «Оренбург» в 5 летних спаррингах добыл 2 победы. Да и в кадровом плане команда выглядит слаженно.
Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться очками, потерпев поражение от «Зенита» (0:3).
До того команда добыла волевую победу над «Ростовом» (2:1). Да и спарринг с ЦСКА «пуховые» провели продуктивно, не дав себя обыграть «армейцам» (2:2).
К слову, «Оренбург» не изобилует звездами в составе. Зато уже успел блеснуть 18-летний Андрей Касаджиков.
Состояние команды: «Пуховые» вряд ли будут надрываться в Кубке. Главной целью остается сохранение прописки в элите.
«Пуховые» в этом поединке явно предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка с первых минут появятся некоторые резервисты.
Команда уже 2 года не может поразить ворота «Спартака». Да и в нынешней диспозиции подопечные Ахметзянова явно отдадут инициативу сопернику.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спартак» фаворитом с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.50, а победа «Оренбурга» — в 9.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.44 и 2.56.
Прогноз: «Красно-белые» намерены снова побороться за Кубок, к тому же в последнее время успешно противостоят «Оренбургу».
Ставка: Фора «Спартака» -2.5 за 2.80.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.16.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Красно-белые» намерены побороться за Кубок России
- «Пуховые» уступили «Спартаку» в 3 последних очных поединках
- «Спартак» уже 2 года не пропускает от «Оренбурга»
- Москвичи в кадровом плане выглядят в разы предпочтительнее оппонента
- «Оренбург» имеет сложности с реализацией