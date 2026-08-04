прогноз на матч группового этапа Кубка России, ставка за 2.80

5 августа в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Оренбург». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.

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«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» являются действующими обладателями Кубка. Вот только в финале Суперкубка страны команда в серии пенальти уступила «Зениту».

При этом «Спартак» весьма неплохо стартовал в РПЛ. Да и потенциал команды Хуана Карседо виден невооруженным глазом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Ахмат» со счетом 2:1.

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До того команда уверенно расправилась с «Родиной» (3:0). А вот в 4 летних контрольных матчах «красно-белые» победили 2 раза при одной коллизии.

При этом «Спартак» ставит перед собой максимальные задачи в обоих турнирах. Плюс команда весьма симпатично смотрится в атаке.

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Состояние команды: «Спартак» явно предстанет не в самом оптимальном составе. Впрочем, и на скамейке москвичей в кадровом плане полный порядок.

К тому же «Спартак» традиционно успешно противостоит «Оренбургу». В трех последних очных поединках «красно-белые» переиграли «пуховых», не пропустив ни одного мяча.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Пуховые» выдали довольно приличный старт в РПЛ. Команда Ильдара Ахметзянова добыла 3 очка в двух матчах.

При этом «Оренбург» в 5 летних спаррингах добыл 2 победы. Да и в кадровом плане команда выглядит слаженно.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться очками, потерпев поражение от «Зенита» (0:3).

До того команда добыла волевую победу над «Ростовом» (2:1). Да и спарринг с ЦСКА «пуховые» провели продуктивно, не дав себя обыграть «армейцам» (2:2).

К слову, «Оренбург» не изобилует звездами в составе. Зато уже успел блеснуть 18-летний Андрей Касаджиков.

Состояние команды: «Пуховые» вряд ли будут надрываться в Кубке. Главной целью остается сохранение прописки в элите.

«Пуховые» в этом поединке явно предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка с первых минут появятся некоторые резервисты.

Команда уже 2 года не может поразить ворота «Спартака». Да и в нынешней диспозиции подопечные Ахметзянова явно отдадут инициативу сопернику.

На что ставят в матче Спартак — Оренбург Букмекерские коэффициенты на матч Спартак — Оренбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спартак» фаворитом с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.50, а победа «Оренбурга» — в 9.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.44 и 2.56.

Прогноз: «Красно-белые» намерены снова побороться за Кубок, к тому же в последнее время успешно противостоят «Оренбургу».

2.80 Фора «Спартака» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Спартак» — «Оренбург» принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Фора «Спартака» -2.5 за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.16 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Спартак» — «Оренбург» принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.16.

Пять причин, почему ставка зайдет