4 августа в матче группы D Кубка России по футболу сыграют «Акрон» и «Ростов». Начало игры — в 16:15 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинский коллектив ставит задачу закрепиться в элите российского футбола и успешно проявить себя в кубковых баталиях. Стартовый отрезок в чемпионате складывается тяжело — команда пока не набрала очков в Премьер-лиге и располагается в подвале таблицы

Последние матчи: Минувший тур РПЛ принес волжанам домашнее поражение от казанского «Рубина» со счетом 1:2. Забитым мячом в составе тольяттинцев отметился Арсений Дмитриев.

Ранее на самом старте первенства «Акрон» в результативной игре уступил санкт-петербургскому «Зенитом» (0:5). На финише прошлого сезона тольяттинцы также пересекались с «Ростовом» на своем поле, уступив со счетом 1:3.

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Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Тренерский штаб активно ищет баланс в оборонительных порядках, которые в первых встречах допускали слишком много результативных сбоев. Вся атакующая игра строится через активность Арсения Дмитриева и креативный центр поля.

«Ростов»

Турнирное положение: Подопечные Джонатана Альбы традиционно нацелены на борьбу за высокие места в чемпионате и глубокий проход по кубковой сетке. На текущий момент южане занимают 7-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.

Последние матчи: Предыдущий поединок регулярного чемпионата принес ростовчанам яркую выездную победу над московской «Родиной» со счетом 4:2. В той встрече точными ударами отметились Иван Комаров, Андрей Лангович и Даниил Шанталий.

До этого в самом первом туре желто-синие обидно уступили в гостях «Оренбургу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах компенсированного времени в большинстве. Если вспомнить последнюю официальную очную дуэль против «Акрона» в мае, то тогда южане уверенно забрали три очка на выезде (3:1).

Состояние команды: Ростовчане постепенно нащупывают игровой тонус и демонстрируют высокую результативность на старте, забив четыре гола в Химках. Креативная линия во главе с разыгравшимся Иваном Комаровым и Андреем Ланговичем исправно создает и реализует моменты.

На что ставят в матче Акрон — Ростов Букмекерские коэффициенты на матч Акрон — Ростов: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ростов» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценивается в 3.65, тогда как победа оппонента — в 2.80.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.76, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.99.

Прогноз: Сыграем на победе «Ростова» в матче за счет более сыгранного состава и прагматичного футбола, который может помочь в кубковых играх.

2.38 Победа «Ростова» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Акрон» — «Ростов» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа «Ростова» в матче за 2.38.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от каждой из команд в первой половине матча.

3.95 Обе забьют в первом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.95 на матч «Акрон» — «Ростов» принесёт прибыль 2950₽, общая выплата — 3950₽

Ставка: Обе команды смогут забить в первой половине матча за 3.95.