В Санкт-Петербурге встретятся соперники, предпочитающие совершенно разные способы достижения результата. Хозяева будут стремиться к тотальному контролю мяча и длительным позиционным атакам, тогда как гости постараются сократить свободное пространство у своей штрафной, навязать борьбу за подборы и использовать каждую возможность для контрвыпада. Немаловажную роль сыграет и кадровый фактор: плотный календарь практически вынуждает оба тренерских штаба прибегнуть к ротации, поэтому развитие событий во многом будет зависеть от того, насколько быстро резервисты смогут встроиться в игру

До матча 20 сек. 20 секунд

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20:20 Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия); Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир, Россия); Ассистент: Денис Петров (Астрахань, Россия); Резервный: Ефим Рубцов (Санкт-Петербург, Россия).

20:10 Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия), вместимостью 68 134 зрителей.

20:00 История последних противостояний показывает, что калининградцы умеют осложнять жизнь действующему чемпиону. В трех предыдущих официальных матчах «Балтика» так и не смогла распечатать ворота петербуржцев, а два из них завершились победами «Зенита» с минимальным преимуществом — 1:0. Всего же команды провели девять официальных встреч: семь раз сильнее оказывались сине-бело-голубые, однажды победила «Балтика», еще один матч завершился ничьей.

19:50 Калининградцы проводят старт чемпионата по привычному для Андрея Талалаева сценарию — команда не стремится доминировать по владению, но максимально эффективно использует свои моменты. После неудачи в Москве против ЦСКА «Балтика» быстро реабилитировалась, переиграв столичное «Динамо» со счетом 2:1. В обоих турах гости уверенно выглядели по качеству созданных моментов: против армейцев показатель ожидаемых голов составил около 1,7 xG, а в игре с динамовцами калининградцы даже превзошли соперника по этому параметру, имея лишь 28% владения мячом. Возвращение Брайана Хиля усилило атакующий потенциал, а Евгений Латышонок добавил уверенности обороне. Главными козырями команды остаются дисциплина, плотный защитный блок и быстрые вертикальные атаки после перехватов.

19:40 Петербургский клуб начал сезон практически безупречно. Сначала команда Сергея Семака завоевала Суперкубок России, а затем одержала две уверенные победы в чемпионате, отправив в ворота «Акрона» и «Оренбурга» восемь безответных мячей. На старте РПЛ сине-бело-голубые остаются единственной командой, не пропустившей ни одного гола. При этом опасность исходит сразу от нескольких исполнителей: Максим Глушенков уже записал на свой счет четыре мяча, Александр Соболев регулярно выигрывает борьбу в штрафной, а Педро, Джон Джон и Мантуан создают ширину и скорость в атакующих действиях. Кубковый матч пройдет спустя всего несколько дней после тяжелого выезда в Оренбург, поэтому Семак, вероятнее всего, прибегнет к изменениям в составе, однако глубина обоймы позволяет хозяевам сохранять высокий уровень даже при ротации.

19:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.07.