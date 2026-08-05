«Спартак» начал защиту Кубка России с разгрома, который получился громче обычной победы в групповом этапе. Хуан Карлос Карседо выпустил смешанный состав, дал минуты резерву и молодым, но качество игры от этого почти не просело. Красно-белые спокойно разобрали «Оренбург» со счётом 5:1, Манфред Угальде оформил дубль на глазах Мирлинда Даку, а 16-летний Павел Полех стал самым молодым автором гола в официальных матчах в истории «Спартака».

«Спартак» подходил к Кубку в отличном настроении. В РПЛ — две победы в двух турах, тяжёлый камбэк в Грозном и качественно работающие механизмы Карседо. Но впереди матч с «Краснодаром», поэтому состав против «Оренбурга» был обречён на ротацию. Так и вышло: в старте появились Парада, Саусь, Джику, Пруцев, Дмитриев, Помазун, Угальде. Из тех, кто начинал в Грозном, остались Ву, Литвинов, Мартинс и Солари. При этом Мартинс вернулся в центр поля, а не играл ложную девятку, как в чемпионате. У «Оренбурга» ротация была ещё масштабнее — десять изменений после матча с «Зенитом», место в воротах сохранил Рудаков. В составе появился и Дмитрий Васильев, недавний трансфер как раз из «Зенита».

Предматчевый перфоманс фанатов «Спартака» LiveSport.Ru

Солари забил первым, Угальде добавил

Вокруг атаки «Спартака» сейчас, пожалуй, больше всего слухов и разговоров. Ливай Гарсия ушёл в аренду, трансфер Мирлинда Даку ждут со дня на день, а сам албанец уже сидел на трибуне рядом со спортивным директором Франсисом Кахигао. На этом фоне Угальде вышел в старте и явно хотел доказать, что не отдаст место в составе без борьбы. С первых минут Манфред был очень нацелен на ворота. Уже в начале матча он откликнулся на заброс в штрафную и пробил во внешнюю сторону сетки, потом бил из пределов штрафной — мимо, затем замыкал подачу в падении — снова рядом. «Спартак» давил, быстро возвращал мяч после потерь и вообще не выпускал «Оренбург» из обороны.

Неназначенный пенальти в моменте контакта Назаренко и Угальде красно-белые вообще не заметили и продолжили вскрывать плотную оборону. «Оренбург» пытался играть очень низко, временами выстраивая почти шесть человек в линии обороны. Но проблема гостей была не только в глубине блока, а в том, что при перестроениях они оставляли слишком много пространства. У «Спартака» даже в резервном составе достаточно класса, чтобы этим пользоваться. На 26-й минуте давление наконец-то превратилось в гол, причём не обошлось без привоза. Васильев серьёзно ошибся при передаче назад, Солари убежал от Касимова, вышел 1 на 1 с вратарём и спокойно пробил низом в угол.

Пабло Солари https://t.me/fcsmtg

Как-то так получается, что именно в Кубке у Пабло Солари особенно идёт игра — он забивал в майском Суперфинале, а против «Оренбурга» сразу после гола заработал пенальти. Бош опоздал к мячу в своей штрафной и по инерции ударил Солари по ноге — на этот раз арбитр Заика указал на точку. Манфреду Угальде гол был нужнее всех, поэтому форвард решил бить и уверенно развёл Рудакова и мяч по разным углам. Угальде давно не забивал, а Мирлинд Даку уже смотрит матчи «Спартака» с трибуны. В такой ситуации у нападающего просто нет другого выбора, кроме как отвечать голами. Ну, или принимать роль запасного игрока.

Манфред Угальде https://t.me/fcsmtg

После второго гола «Оренбург» выглядел настолько тяжело, что Ахметзянов сделал двойную замену ещё до перерыва: Касимова и Савельева сменили Сыщенко и Жезус. По игре, правда, это мало что изменило. «Спартак» контролировал матч и уходил на перерыв с ощущением, что разгром — исключительно вопрос времени и желания красно-белых.

Весёлый второй тайм

Карседо в перерыве тоже освежил состав: вместо Литвинова и Солари вышли Умяров и Массалыга. «Спартак» не сбавил темп — и более того, очень быстро пришёл третий гол. Угальде сам отобрал мяч у Назаренко на половине «Оренбурга», Мартинс подхватил и отдал Дмитриеву, тот прострелил слева в штрафную, а Манфред в этот момент отклеился от защитников и в касание отправил мяч в сетку. С точки зрения КПД этот мяч, наверное, куда более важен для Угальде в перспективе. Манфред запустил эпизод прессингом, а потом успел закончить его как центральный нападающий. Карседо такое любит и регулярно признаётся в этом на пресс-конференциях.

Манфред Угальде празднует гол https://t.me/fcsmtg

После 3:0 домашние фанаты уже не переживали за результат и праздновали старт сезона без паспорта болельщика, «Спартак» продолжал создавать. Угальде мог забивать третий, но Рудаков выиграл дуэль, потом Пруцев после подачи Полеха пробил головой в штангу. Сам Полех чуть позже накрутил соперника и опасно бил в дальний, но мяч прошёл рядом со штангой после рикошета. «Оренбург» тоже стал появляться впереди после выходов Касаджикова и Пуэблы. Касаджиков, герой первого тура РПЛ против «Ростова», отметился плотным ударом — Помазун справился. А общий рисунок оставался прежним, «Спартак» по-прежнему был намного качественнее и понятнее.

На 78-й минуте красно-белые забили четвёртый. Полех со скамейки активно включился в игру и заработал штрафной справа, Дмитриев не стал навешивать в толпу, а покатил на Умярова — Наиль на опыте мощно пробил с левой и не оставил шансов вратарю. Ещё один плюсик в общую картину игры «Спартака» — даже при крупном счёте и экспериментальном составе команда продолжала искать интересные решения, а не просто доигрывать.

Наиль Умяров https://t.me/fcsmtg

Правда, после замен оборона хозяев тоже стала совсем экспериментальной. На поле уже были Сорокин и Полех, Джику сменил Хлусевич, Саусь ушёл в центр защиты, Парада тоже играл в центре — и «Оренбург» наконец-то соорудил опасную атаку. Касаджиков прошёл слева, прострелил, Саусь махнул мимо мяча, Голыбин пробил, а рикошет от Парады помог мячу залететь в ворота. 4:1, гол престижа гости всё-таки нашли, а Помазун остался без «сухаря» в одностороннем матче.

Полех — в истории, «Спартак» выглядит очень мощно на старте

Ну а дальше произошло эпохальное событие, без преувеличений. На 84-й минуте Массалыга прошёл к лицевой линии и подал на дальнюю штангу, а Павел Полех открылся за спинами защитников и головой отправил мяч в ворота. 5:1 и ещё более убедительный разгром, но важнее, что Полеху 16 лет, и этим мячом он стал самым молодым автором гола в официальных матчах в истории «Спартака». Рекорд Жано Ананидзе, державшийся с 2009 (именно тогда родился Полех!) года, пал. Для игрока академии важность такого момента трудно переоценить, теперь Павел Полех — в клубной истории.

Павел Полех https://t.me/fcsmtg

Весь кубковый матч — один большой успешный эксперимент Карседо. Да, соперник был с ротацией и выглядел слабее, но «Спартак» тоже играл не основой. И всё равно структура не надломилась, а рисунок остался привычно интенсивным даже после комфортного преимущества. Ещё важно, что тренер убедился в глубине собственного состава. Впереди матч с «Краснодаром», и перед ним Хуан Карседо проверил вообще всех, кто в теории может пригодиться на поле.

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбургу» в Москве было очень тяжело, и это ожидаемо. Команда Ахметзянова сильно обновила состав, попыталась закрыться низким блоком, но почти сразу стала допускать ошибки. Позитив у «Оренбурга» появился только во втором тайме, когда вышли основные игроки, но к тому моменту матч уже был проигран. В Кубке, как ни крути, ротация неизбежна, и Ахметзянову остаётся лишь надеяться на её эффективность в чемпионате.