Испания (ж) — Бельгия (ж). Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 7 июля 2025 года

7 июля во 2-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Испания (ж) и Бельгия (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (ж) — Бельгия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Испания (ж)

Турнирное положение: Испанки твердо намерены побороться за выход из группы. Да и по составу команда выглядит прилично.

При этом Испания (ж) шикарно стартовала на турнире. Команда отгрузила целых пять безответных мячей в ворота португалок.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Испанки учинили разгром португалкам (5:0).

До того команда нанесла поражение японкам (3:1). Да и поединок с англичанками завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Испания (ж) забила 22 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Испанки сильны, к тому же еще способны прибавить. Команда не знает горечи поражений уже почти полгода.

Причем Испания (ж) традиционно удачно противостоит бельгийкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Испанки могут досрочно квалифицироваться в плей-офф.

Бельгия (ж)

Турнирное положение: Бельгийки уж точно поборются за победу в турнире. Команда весьма крепкая, вот только последние результаты не особенно впечатляют.

Причем Бельгия (ж) не столь успешно стартовала на женском Евро. В турнирной таблице своей группы команда пока занимает 3 место.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бельгийки уступили итальянкам (0:1).

До того команда нанесла поражение гречанкам (2:0). А вот чуть ранее она разгромно уступила мощным француженкам (0:5).

При этом Бельгия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бельгийки нынче не блещут стабильностью. Да и матчи с более статусными оппонентами для команды складываются не столь успешно.

При этом Бельгия (ж) имеет весьма качественный подбор игроков. Вот только оборона команды частенько допускает тривиальные сбои.

Команда вполне способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация пробиться в плей-офф у нее огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена дать бой одному из фаворитов турнира.

Статистика для ставок

Испанки победили в 6 своих последних поединках

Бельгийки еще ни разу в истории не обыгрывали испанок

Испания (ж) не проигрывает уже почти полгода

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 15.00, а победа оппонента — в скромные 34.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.20 и 4.33.

Прогноз: Испанки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева традиционно успешно противостоят бельгийкам, к тому же ныне находятся в шикарных кондициях.

Ставка: Фора Испании (ж) -3.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.63