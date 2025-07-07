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    Испанки унизят бельгиек

    Испания (ж) — Бельгия (ж). Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 7 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Испания (ж) — Бельгия (ж)
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    Женская сборная Испании
    7 июля во 2-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Испания (ж) и Бельгия (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (ж) — Бельгия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Испания (ж)

    Турнирное положение: Испанки твердо намерены побороться за выход из группы. Да и по составу команда выглядит прилично.

    При этом Испания (ж) шикарно стартовала на турнире. Команда отгрузила целых пять безответных мячей в ворота португалок.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Испанки учинили разгром португалкам (5:0).

    До того команда нанесла поражение японкам (3:1). Да и поединок с англичанками завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Испания (ж) забила 22 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Испанки сильны, к тому же еще способны прибавить. Команда не знает горечи поражений уже почти полгода.

    Причем Испания (ж) традиционно удачно противостоит бельгийкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Испанки могут досрочно квалифицироваться в плей-офф.

    Бельгия (ж)

    Турнирное положение: Бельгийки уж точно поборются за победу в турнире. Команда весьма крепкая, вот только последние результаты не особенно впечатляют.

    Причем Бельгия (ж) не столь успешно стартовала на женском Евро. В турнирной таблице своей группы команда пока занимает 3 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бельгийки уступили итальянкам (0:1).

    До того команда нанесла поражение гречанкам (2:0). А вот чуть ранее она разгромно уступила мощным француженкам (0:5).

    При этом Бельгия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бельгийки нынче не блещут стабильностью. Да и матчи с более статусными оппонентами для команды складываются не столь успешно.

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    При этом Бельгия (ж) имеет весьма качественный подбор игроков. Вот только оборона команды частенько допускает тривиальные сбои.

    Команда вполне способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация пробиться в плей-офф у нее огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена дать бой одному из фаворитов турнира.

    Статистика для ставок

    • Испанки победили в 6 своих последних поединках

    • Бельгийки еще ни разу в истории не обыгрывали испанок

    • Испания (ж) не проигрывает уже почти полгода

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 15.00, а победа оппонента — в скромные 34.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.20 и 4.33.

    Прогноз: Испанки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    Номинальные хозяева традиционно успешно противостоят бельгийкам, к тому же ныне находятся в шикарных кондициях.

    Ставка: Фора Испании (ж) -3.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Испания (ж) — Бельгия (ж)?

    Матч Испания (ж) — Бельгия (ж) состоится 07 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Испания (ж) — Бельгия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Испании (ж) -3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Испания (ж) — Бельгия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Испании (ж) -3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания (ж) — Бельгия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Испания (ж) — Бельгия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 15.00, а победа оппонента — в скромные 34.00.

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    Испания (ж) — Бельгия (ж): прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 07.07.202519:00. Испанки унизят бельгиек
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