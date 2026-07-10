прогноз на матч 1/4 ЧМ‑2026, ставка за 1.85

10 июля в матче 1/4 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Испания и Бельгия. Начало встречи — 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Испания: за вторым золотом в истории

Турнирное положение: Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте проводит мощный турнир. Команда вышла в 1/4 финала и нацелена на повторение успеха 2010 года. Победитель этой встречи сразится в полуфинале с лучшим в паре Франция — Марокко.

Последние матчи: Испанцы идут по турнирной сетке без потерь. На групповом этапе они победили Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0).

В первом раунде плей-офф (1/16) «Красная фурия» разгромила Австрию (3:0), а в 1/8 финала минимально одолела Португалию со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино на 91-й минуте.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Под вопросом участие Нико Уильямса.

Состояние команды: Испания показывает лучший футбол на мундиале. Команда владеет мячом, постоянно прессингует и создает много моментов. Лидеры центра поля Родри и Педри находятся в отличной форме. Коллектив де ла Фуэнте повторил свою рекордную победную серию шестнадцатилетней давности.

Бельгия: новый шанс для «Красных дьяволов»

Турнирное положение: Сборная Бельгии уверенно пробилась в четвертьфинал, обыграв хозяев турнира. Бельгийцы считаются андердогами, но обладают огромным потенциалом для очередной сенсации.

Последние матчи: В групповой стадии бельгийцы разошлись миром с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), после чего разгромили Новую Зеландию (5:1).

В 1/16 финала «Красные дьяволы» в дополнительное время вырвали победу у Сенегала (3:2). А на прошлой стадии 1/8 финала Бельгия уверенно переиграла сборную США со счетом 4:1.

Не сыграют: Главная потеря — полузащитник Амаду Онана.

Состояние команды: Бельгия демонстрирует высокую результативность. Шарль де Кетеларе набрал невероятную форму: он оформил дубль в ворота США и получил высшую оценку за матч. Руди Гарсия наладил игру в защите, а опытнейший Ромелу Лукаку эффективно выходит на замену и продолжает забивать.

На что ставят в матче Испания — Бельгия Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Бельгия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Испания выиграла 7 из 10 последних очных встреч против Бельгии

Бельгия забила 9 голов в двух последних матчах плей-офф этого турнира

Испания не пропускает на этом чемпионате мира уже в шести матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 1.61 а на Бельгию — 5.60, ничью букмекеры оценивают в 4.20.

Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из сборных. Это основная ставка.

1.85 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Испания — Бельгия принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на победе Испании в первом тайме.

2.11 Испания выиграет первый тайм Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Испания — Бельгия позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Испания выиграет первый тайм в матче за 2.11.

Ещё прогнозы

LiveSport.Ru подготовил ещё два прогноза на матч: