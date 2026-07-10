10 июля в матче 1/4 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Испания и Бельгия. Начало встречи — 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
Испания: за вторым золотом в истории
Турнирное положение: Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте проводит мощный турнир. Команда вышла в 1/4 финала и нацелена на повторение успеха 2010 года. Победитель этой встречи сразится в полуфинале с лучшим в паре Франция — Марокко.
Последние матчи: Испанцы идут по турнирной сетке без потерь. На групповом этапе они победили Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0).
В первом раунде плей-офф (1/16) «Красная фурия» разгромила Австрию (3:0), а в 1/8 финала минимально одолела Португалию со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино на 91-й минуте.
Не сыграют: Под вопросом участие Нико Уильямса.
Состояние команды: Испания показывает лучший футбол на мундиале. Команда владеет мячом, постоянно прессингует и создает много моментов. Лидеры центра поля Родри и Педри находятся в отличной форме. Коллектив де ла Фуэнте повторил свою рекордную победную серию шестнадцатилетней давности.
Бельгия: новый шанс для «Красных дьяволов»
Турнирное положение: Сборная Бельгии уверенно пробилась в четвертьфинал, обыграв хозяев турнира. Бельгийцы считаются андердогами, но обладают огромным потенциалом для очередной сенсации.
Последние матчи: В групповой стадии бельгийцы разошлись миром с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), после чего разгромили Новую Зеландию (5:1).
В 1/16 финала «Красные дьяволы» в дополнительное время вырвали победу у Сенегала (3:2). А на прошлой стадии 1/8 финала Бельгия уверенно переиграла сборную США со счетом 4:1.
Не сыграют: Главная потеря — полузащитник Амаду Онана.
Состояние команды: Бельгия демонстрирует высокую результативность. Шарль де Кетеларе набрал невероятную форму: он оформил дубль в ворота США и получил высшую оценку за матч. Руди Гарсия наладил игру в защите, а опытнейший Ромелу Лукаку эффективно выходит на замену и продолжает забивать.
Статистика для ставок:
- Испания выиграла 7 из 10 последних очных встреч против Бельгии
- Бельгия забила 9 голов в двух последних матчах плей-офф этого турнира
- Испания не пропускает на этом чемпионате мира уже в шести матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 1.61 а на Бельгию — 5.60, ничью букмекеры оценивают в 4.20.
Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из сборных. Это основная ставка.
Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на победе Испании в первом тайме.
Ставка: Испания выиграет первый тайм в матче за 2.11.
Ещё прогнозы
LiveSport.Ru подготовил ещё два прогноза на матч:
- Прогноз на тотал за 1.98.
- Дерзкая ставка за 5.25.