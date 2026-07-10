дерзкая ставка за 5.25 на матч 1/4 финала ЧМ-2026

10 июля в 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Испания и Бельгия. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.25.

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Испания

Турнирное положение: Испанцы еще не пропускали на Мундиале. Команда финишировала на 1-м месте в своем квартете, набрав 7 очков.

При этом Испания в пяти матчах турнира забила 9 мячей. Четыре из них записал на свой лицевой счет Микель Оярсабаль.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда добыла непростую победу. Испанцы с огромной натугой сломили сопротивление Португалии (1:0).

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До того «Фурия Роха» изящно расправилась с Австрией (3:0). А вот чуть ранее команда переиграла сборную Уругвая (1:0).

После ничьей с Кабо-Верде (0:0) Испания победила четыре раза подряд. Команда имеет прекрасный подбор игроков во всех линиях, и вполне резонно считается одним из главных фаворитов турнира.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Испанцы довольно неплохо атакуют, к тому же способны прибавлять. Да, с португальцами пришлось изрядно повозиться, но результат все же был добыт.

Нет сомнений, что испанцы видят себя в финале и даже с кубком мира в руках. Эффективен в плане креатива Ламин Ямаль, да и остальные под стать!

Бельгия

Турнирное положение: Бельгийцы на турнире выглядят весьма симпатично. Команда в турнирной таблице своей группы заняла вторую строчку, набрав 5 зачетных баллов.

Причем Бельгия в пяти своих матчах на турнире забила 13 мячей в ворота соперников. Вот только пропустила команда уже 5 мячей. Тем не менее, в плей-офф бельгийцы заметно раскочегарились.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда уверенно прошла американцев. «Штатникам» не помогла даже скандальная отмена дисквалификации Балогана. Бельгия была просто сильнее — 4:1.

До того команда в дополнительное время дожала Сенегал (3:2). Притом, что несколько ранее Бельгийцы учинили разгром Новой Зеландии (5:1).

В пяти матчах в рамках Мундиаля Бельгия добыла 3 победы. Что говорить, если опытнейший Ромелу Лукаку, выходящий со скамейки, уже успел отличиться трижды?!

Состояние команды: Бельгийцы по ходу турнира набирают обороты. Подбор игроков по именам у команды приличный, вот только надежность тылов оставляет желать лучшего.

Наверняка Бельгия будет действовать вторым номером. В составе команды имеются быстроногие исполнители, способные эффективно выбежать в контратаку.

Опытнейшим бельгийцам уже может быть не стыдно за свое выступление. Между тем, аппетит приходит во время еды, и команда явно постарается преподнести сюрпризы «Фурии Рохе».

На что ставят в матче Испания — Бельгия Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Бельгия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.90, а победа Бельгии — в 5.25.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.80, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.00.

Прогноз: Бельгийцы преуспевают в плане реализации, к тому же вполне способны эффективно сыграть вторым номером.

5.25 Победа Бельгии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.25 на матч Испания — Бельгия принесёт чистый выигрыш 4250₽, общая выплата — 5250₽

Ставка: Победа Бельгии за 5.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

5.50 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч Испания — Бельгия позволит вывести на карту выигрыш 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.50.

Пять причин, почему ставка зайдет

Испанцы слишком много сил отдали победе над Португалией

Бельгийцы в пяти матчах Мундиаля забили 13 мячей

В составе сборной Бельгии имеется ряд опытных атакующих исполнителей

Бельгийцы уже 46 лет не могут одолеть «Фурию Роху», и явно намерены прервать столь неудачную для себя серию

Испанцы могут банально недооценить соперника

Прогноз на тоталы

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