10 июля в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Озгон». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.90.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» всеми силами пытается отдалиться от опасной зоны. Команда ныне пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» всего на 5 очков опережает зону вылета. Вот только забила команда 15 мячей в 14 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илбирс» по всем статьям уступил «Барсу» (1:4).

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До того команда была разгромлена «Алдиером» (1:5). А вот поединок с «Талантом» принес лишь сухой паритет. Плюс ко всему, команда не может победить уже без малого 4 месяца.

В 5 своих последних матчах «Илбирс» добыл лишь три ничьи. В этих поединках команда забила 4 мяча при одиннадцати пропущенных в свои ворота. Ну а два последних матча вообще стали провальными.

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Состояние команды: «Илбирс» находится в состоянии грогги. Два последних разгромных поражения получились чересчур болезненными.

При этом «Илбирс» традиционно безуспешно противостоит «Озгону». В двух очных поединках команда по разу сыграла вничью и уступила. Да и в нынешней диспозиции она вполне будет рада заработанному баллу.

«Озгон»

Турнирное положение: Эта команда пытается попасть в тройку. «Озгон» находится на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Озгон» лишь на 5 очков отстает от лидера. Команда настреляла 26 мячей в 14 поединках чемпионата, пропустив в свои ворота 14.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Озгон» сумел одолеть «Алай» (1:0).

До того команда с минимальным счетом уступила «Таланту». При этом чуть ранее она уверенно разделалась с «Токтогулом» (2:0).

Зато «Озгон» в пяти своих последних матчах добыл 4 виктории. В них команда забила 9 мячей при трех пропущенных. Как ни крути, путь наверх!

Состояние команды: «Озгон» явно способен подняться как минимум в топ-3. Правда, для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Вне родных стен «Озгон» выглядит относительно неплохо. В семи выездных поединках команда разжилась 15 очками, что на данный момент является третьим результатом в лиге.

Нет сомнений, что команда постарается подтянуться к лидирующей группе. А уж взломать не самые крепкие тылы «Илбирса» ей вполне по силам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Озгон» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа «Илбирса» — в 4.32.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.91, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.83.

Прогноз: «Озгон» относительно успешно выступает на полях соперников, к тому же «Илбирс» имеет серьёзные проблемы с надежностью тылов.

2.90 Фора «Озгона» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Илбирс» — «Озгон» принесёт чистый выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Фора «Озгона» -1.5 за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.

3.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Илбирс» — «Озгон» принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.30.

Пять причин, почему ставка зайдет