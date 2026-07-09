10 июля в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Азиягол» и «Барс» Каракол. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Азиягол»

Турнирное положение: «Азиягол» не блещет в плане результатов. Ну вот можно ли считать успехом нынешнее одиннадцатое место? Вряд ли.

При этом «Азиягол» на шесть зачетных баллов опережает зону вылета. Да и забила команда 14 мячей в 14 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела довольно продуктивно. «Азиягол» не уступил «Мурас Юнайтед» (1:1).

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До того команда уступила скромному «Бишкек Сити» (0:1). Зато поединок с «Токтогулом» принес три очка в копилку (2:0). Так что чего-чего, а стабильности результатов команде точно недостает.

В своих пяти последних матчах «Азиягол» добыл лишь одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей при семи пропущенных в свои ворота. Плюс в двух последних матчах она отличилась лишь однажды.

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Состояние команды: «Азиягол» все никак не укоренится хотя бы в группе середняков. Плюс команда пропустила 19 мячей в 14 поединках нынешнего чемпионата.

При этом «Азиягол» неудачно противостоит «барсам». В двух очных поединках команда по разу сыграла вничью и уступила сопернику. Да и сейчас тягаться с одним из лидеров будет крайне сложно.

«Барс» Каракол

Турнирное положение: «Барс» Каракол сражается за чемпионский титул. Вот только ныне команда находится на четвертом месте турнирной таблицы.

При этом «Барс» Каракол лишь на 5 очков отстает от лидера. И это при имеющемся матче в запасе! Команда забила 34 мяча в 13 поединках чемпионата Кыргызстана, пропустив в свои ворота 16.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла очередные три очка. «Барс» уверенно одолел «Илбирс» (4:1).

До того команда сломила сопротивление «Азии» Талас (3:2). При этом чуть ранее она потерпела досадное поражение от ершистой «Алги» (1:3).

Тем не менее, «Барс» Каракол в пяти своих последних матчах добыл три победы. В этих поединках команда отличилась 16 забитыми мячами при семи пропущенных.

Состояние команды: «Барс» Каракол потенциально еще способен прибавить. Кадровый ресурс у команды по местным меркам шикарный, да и с реализацией полный порядок. Ну вот как с таким счастьем не биться за чемпионство?!

«Барсы» в девяти выездных поединках набрали 17 зачетных пунктов. Да и забивает вне родных стен команда в среднем 2 мяча за матч.

Безусловно, команда постарается как можно плотнее подтянуться к лидеру. Терять очки на ровном месте «барсам» нельзя, да и оппонент вполне удобоваримый.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барс» Каракол считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.65, а победа «Азиягол» — в 5.42.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.69, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.10.

Прогноз: «Барсы» сражаются за чемпионство, к тому же достаточно результативны на чужих полях.

2.10 Фора «Барса» Каракол -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Азиягол» — «Барс» Каракол позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Барса» Каракол -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники подпишут мировую.

2.20 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Азиягол» — «Барс» Каракол позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет