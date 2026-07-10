прогноз на поединок за полуфинал ЧМ-2026, ставка за 1.80

10 июля в рамках четвертьфинала чемпионата мира 2026 года сыграют Испания и Бельгия. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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Испания

Турнирное положение: Испания выиграла свою группу, где на четыре очка обошла Кабо-Верде, а нижестоящие Уругвай и Саудовская Аравия набрали на пять баллов меньше.

Команда затем прошла еще две стадии финальной части чемпионата мира, в которых никаких контраргументов против нее не нашлось у Австрии и Португалии.

Последние матчи: в предыдущем раунде «Фурия Роха» провела напряженный поединок против Португалии (1:0), которую обыграла лишь за счет гола в компенсированное время.

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Перед этим в 1/16 финала североамериканского мундиаля «Селексьон» уже одержали более уверенную победу над Австрией, которую разгромили со счетом 3:0.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих встречах, где только одна была товарищеской, Испания одержала пять побед и один раз сыграла вничью.

Кроме такой формы в пользу европейской сборной также говорит и ее более высокий класс, тем не менее, разыгравшийся в плей-офф соперник может сделать ей подножку.

Микель Оярсабаль — лучший снайпер команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами в активе.

Бельгия

Турнирное положение: Бельгия также выиграла свою группу, в которой на два балла оторвалась от Австралии и Парагвая, а также на три пункта — от аутсайдера Турции.

Команда набрала уже в поединках на вылет, в которых сперва драматично разобралась с Сенегалом, после чего разгромила Соединенные Штаты.

Последние матчи: в рамках 1/8 финала «Красные Дьяволы» попросту разгромили США, которым не помогла и скандальная отмена дисквалификации Фоларина Болагуна.

На предыдущей стадии (она же — первая в плей-офф) сборная по ходу игры уступала со счетом 1:2, но в итоге забила два мяча на 86-й и 89-й минутах, благодаря чему и вырвала победу.

Не сыграют: травмирован — Онана, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 18-ти последних матчах — как товарищеских, так и официальных — Бельгия ни разу не проиграла при 12-ти победах, включая неосновное время, и шести ничьих.

С такой формой сборная способна на продолжение своего успешного выступления на чемпионате мира, тем не менее, сделать это против столь сильного соперника будет явно непросто.

Ромелу Лукаку — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

На что ставят в матче Испания — Бельгия Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Бельгия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти последних матчах Испания не пропустила

в четырех последних матчах Испании забивала только она

в трех последних матчах Бельгии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.66. Ничья — в 4.00, успех Бельгии — в 5.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 2.00.

Прогноз: в трех последних матчах «Красных Дьяволов» забивали оба соперника. Сборная и сама помногу забивает, и оппонентам позволяет.

И хотя в пяти последних поединках «Фурии Роха» по крайней мере один из соперников не забивал, результативность соперника обещает стать определяющей в характере игры.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Испания — Бельгия позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет Микель Оярсабаль, поскольку он — лучший бомбардир фаворита игры на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

2.25 Оярсабаль забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Испания — Бельгия позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Оярсабаль забьет за 2.25

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