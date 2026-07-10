прогноз на матч 17-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.94

11 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Каспий» и «Ордабасы». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Каспий»

Турнирное положение: «Каспий» после 16-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 14 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает 14-е место с отрывом лишь в один балл от зоны понижения в классе (15-16-я строчки), а также с отставанием только в один балл от вышестоящего «Тобола».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 16-го тура национального первенства коллектив на чужом поле одолел «Атырау» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах сумел одержать победу над «Кайсаром» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в двух последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге, «Кайсар» выиграл после пяти матчей без побед.

Данные результаты говорят о прогрессе хозяев поля вслед за недавней безвыигрышной серией, однако есть сомнения, что это поможет им по крайней мере не проиграть лидеру чемпионата.

Ноа Ндомбаси — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» после 16-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) набрал 40 очков и борется за чемпионский титул.

Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя — «Кайрат», а также на 12 пунктов опережает третий в таблице — «Окжетпес».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле обыграл «Улытау» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив также набрал максимум баллов, когда теперь в чужих стенах одержал победу над тем же «Улытау» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ордабасы» не знал другого результата, кроме выигрышей.

Очевидно, что такая форма делает гостей явным фаворитом грядущего поединка, где даже недавнее улучшение результатов их соперника вряд ли ему поможет.

Жасулан Амир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Премьер-лиги с шестью голами.

Статистика для ставок

в двух последних матчах «Каспий» выиграл

в четырех из семи последних матчей «Ордабасы» забивали больше двух голов

в трех из четырех последних матчей «Ордабасы» выиграл 1-й тайм и матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 3.60, выигрыш «Каспия» — в 7.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли 1-й тайм и в основное время. Такой же сценарий был реализован и в их двух последних выездных поединках.

Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли первую половину матча и саму встречу.

1.94 «Ордабасы» выиграет 1-й тайм и матч Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Каспий» — «Ордабасы» принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: «Ордабасы» выиграет 1-й тайм и матч за 1.94.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку такой расклад сыграл в трех из шести последних матчей «Каспия».

2.20 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Каспий» — «Ордабасы» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: обе команды забьют за 2.20