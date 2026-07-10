11 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Кайсар». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.03.

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«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» логично ходит в середняках чемпионата. Команда ныне окопалась на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Улытау» всего на 4 очка отстает от медальной зоны. Вот только забила команда лишь 13 мячей в 16 поединках чемпионата Казахстана.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Улытау» уступил «Ордабасы» (0:1).

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До того команда с таким же счетом уступила тому же сопернику. Да и поединок с «Кайсаром» принес лишь сухой паритет. Так что безвыигрышный сериал затянулся уже на 3 матча.

В пяти своих последних матчах «Улытау» победил всего один раз. В этих поединках игроки команды сумели отличиться тремя забитыми мячами при четырех пропущенных.

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Состояние команды: «Улытау» не забивал в трех последних матчах. Да и вообще, проблемы с реализацией решить никак не выходит.

При этом «Улытау» традиционно сложно противостоит «Кайсару». В трех очных поединках соперники расписали три паритета. Да и голов в этих матчах забивалось не больше двух.

«Кайсар»

Турнирное положение: Эта команда пытается оторваться от группы аутсайдеров. «Кайсар» находится на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Кайсар» лишь на 5 очков опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила 19 мячей в 17 матчах. Вот только забила она всего 13 раз.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась лишь ничьей. «Кайсар» не сумел одолеть павлодарский «Иртыш» (0:0).

До того команда переиграла тех же скромных павлодарцев (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Улытау» (0:0).

Зато «Кайсар» не проигрывает уже в четырех матчах кряду. В них команда добыла две победы при двух ничьих, а в свои ворота пропустила всего 2 гола.

Состояние команды: «Кайсар» явно способен подняться как минимум в топ-6. Правда, победила команда всего три раза в текущем чемпионате.

Вне родных стен «Кайсар» выглядит относительно неплохо. В семи выездных поединках команда разжилась 8 очками, что является седьмым результатом в лиге.

В любом случае, кызылординцы едут в гости за пополнением очкового багажа. Да и пора бы уже наконец прервать ничейный сериал в очных битвах с «Улытау»!

На что ставят в матче Улытау — Кайсар Букмекерские коэффициенты на матч Улытау — Кайсар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Улытау» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценивается в 3.13, тогда как победа соперника — в 3.03.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 2.24 и 1.62.

Прогноз: «Кайсар» относительно успешно выступает на полях соперников, к тому же «Улытау» имеет серьёзные проблемы с реализацией.

3.03 Победа «Кайсара» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.03 на матч «Улытау» — «Кайсар» принесёт чистый выигрыш 2030₽, общая выплата — 3030₽

Ставка: Победа «Кайсара» за 3.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более двух раз.

2.24 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Улытау» — «Кайсар» принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.24.

Пять причин, почему ставка зайдет