Поднимется ли «Иртыш» со дна?

прогноз на матч 17-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.80

11 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Иртыш» Павлодар и «Женис». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Иртыш» Павлодар

Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар после 16-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 11 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает последнее, 16-е место с отставанием в три пункта от спасительной 14-й строчки, а также в семь баллов от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 16-го тура национального первенства коллектив на чужом поле сыграл вничью с «Кайсаром» (0:0).

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Перед этим коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от все того же «Кайсара» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в семи последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лигу, «Иртыш» Павлодар проиграл лишь дважды, а в 13-ти последних матчах ни разу не выиграл.

Хозяевам поля трудно рассчитывать на три очка с учетом такой формы, даже несмотря на домашнее поле, правда, соперник также не блещет, а значит шансы на три очка немалы.

Жан По — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» после 16-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию с отрывом в пять баллов от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в девять пунктов от зоны еврокубков (топ-3).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Астане» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал только один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с той же «Астаной» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Женис» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, которым остается только рассчитывать на перевес в классе над соперником, но и тот дома может их обыграть.

Адилио — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

На что ставят в матче Иртыш Павлодар — Женис Букмекерские коэффициенты на матч Иртыш Павлодар — Женис: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Иртыш» сыграл вничью

в трех из четырех последних матчей «Иртыша» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из семи последних матчей «Жениса» забивали больше двух мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.57. Ничья — в 2.90, выигрыш «Иртыша» — в 2.66.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев поля хотя бы одна команда не забивала. При этом в предыдущем поединке этих соперников 20 июня была нулевая ничья.

Тем временем, в трех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

1.80 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Иртыш» Павлодар — «Женис» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет зафиксирован мировой исход, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Иртыша».

2.90 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Иртыш» Павлодар — «Женис» позволит вывести на карту выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ничья за 2.90