Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — очередной матч 1/4 финала.

Испания — Бельгия

22:00 мск, Инглвуд

Фаворит — «красная фурия», нет сомнений. Подопечные Луиса де ла Фуэнте еще не пропускали на мундиале и почти не позволяли соперникам доводить атаки до ударов из голевых позиций. Бельгия уступает в стабильности, но про их путь к четвертьфиналу можно снимать фильм в жанре фантастики, ведь в это довольно сложно поверить. Сенсацией победу бельгийцев назвать можно, но не такой, после которой придётся хвататься за голову.

Как ни странно, но сборная Бельгии сейчас чуть ли не в центре внимания. На групповом этапе команда Руди Гарсии сыграла вничью с Египтом и Ираном, после чего разгромила Новую Зеландию 5:1 и заняла первое место в группе G. По игре осталось ощущение нестабильности. Бельгийцы могли доминировать через фланги, но слишком часто оставляли сопернику пространство для контратак.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В 1/16 финала против Сенегала Бельгия вообще оказалась на грани вылета. Национальная команда уступала со счетом 0:2 к концовке основного времени, однако голы Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса перевели встречу в дополнительное время. Там Тилеманс реализовал пенальти и принёс победу — 3:2. Уже в 1/8 финала бельгийцы сыграли заметно мощнее и выбили США со счётом 4:1. После такого результата говорить о случайном четвертьфиналисте уже нельзя. А танец бельгийских футболистов в стиле Дональда Трампа — это как вишенка на торте после победы над американцами.

У «красной фурии» все гораздо спокойнее. Хоть сборная Испании и начала свой путь на мундиале с ничьей в матче против Кабо-Верде (0:0), дальше все пошло куда лучше. Испанцы обыграли Саудовскую Аравию и Уругвай, заняли первое место в группе H и вышли в плей-офф с нулём в графе пропущенных мячей. В 1/16 финала Испания спокойно разобралась с Австрией со счетом 3:0. Микель Оярсабаль оформил дубль, Педро Порро добавил еще один гол, а соперник не нанёс ни одного удара в створ.

В 1/8 финала Испания получила более серьёзную проверку против Португалии. Матч получился закрытым, но подопечные де ла Фуэнте снова дожали соперника без пропущенных мячей. Победный гол Микеля Мерино на 90+1-й минуте стал примером того, как испанцы умеют сохранять терпение.

Перспективы сборной Испании в борьбе за титул ЧМ очень серьезные. Не стоит недооценивать тот факт, что национальная команда не пропустила ни одного гола на этом мундиале, это довольно серьезный результат. Бельгия, в свою очередь, опасна своим взрывным характером. Кто знает, может и Лукаку снова включит режим зверя и уничтожит Испанию, Доку взорвет фланг, а Тилеманс подключится в решающий момент. А почему бы и нет? Испании стоит опасаться такого сценария.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Никита Головахин считает, что игра не будет взрывной и результативной, сделав ставку на тотал голов 2.5 меньше за 1.98.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰⏰⏰ — пять будильников из пяти. Принял решение сломать все правила нашей рубрики, ведь обычно мы ставим максимум 3 будильника. Здесь даже пяти мало. Нас ожидает матч, где все может перевернуться за одну минуту и это не преувеличение.

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