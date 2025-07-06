Сила есть, ума не надо. Смолов устроил драку в московском кафе

Утро, кафе, драка
Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов оказался в центре скандала. В ночь с 4 на 5 июля по Интернету разлетелась видеозапись, на которой видно, как футболист ударил двух человек.
Инцидент произошёл ещё 28 мая в 7 утра в «Кофемании» в центре Москвы. Сначала между мужчинами случилась словесная перепалка, после чего Смолов подошёл к двум мужчинам и каждому нанес по удару.
СМИ называют несколько немного различающихся причин конфликта. Согласно одной из версий, футболист со знакомыми отмечал завоеванное пару дней назад чемпионство «Краснодара».
Посетители кафе сделали им замечание за то, что «было слишком громко». Компания принесла извинения, но их послали подальше, что и стало началом конфронтации. Эту версию отчасти подтвердил и сам игрок.
По другой версии, громко разговаривали мужчины, в итоге ставшие пострадавшими. Помимо прочего, они обсуждали форварда, в том числе с оскорблениями. Смолов, услышав нелицеприятные высказывания в свой адрес, пошёл разбираться. В любом случае, эти данные дали некоторым журналистам повод заявить, что футболист был спровоцирован на применение физического насилия.
Стоит отметить, что Смолов после драки подошёл к другим посетителям заведения, которые сидели за соседними столиками, и извинился за конфликт. Только после этого друзья увели его из кафе.
Теперь потерпевший — Смолов: у него вымогали миллионы
Пострадавшие после случившегося обратились в больницу, из которой соответствующий сигнал поступил в полицию. Однако пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о принятом решении отказать в возбуждении уголовного дела — по словам представителей правопорядка, якобы не все необходимые медицинские документы оказались в распоряжении правоохранительных органов.
Тем не менее, это решение еще не окончательное, проверка продолжается, и Смолов еще может стать подозреваемым по уголовному делу.
По информации некоторых СМИ, у одного из пострадавших перелом орбитальной кости и челюсти. Подтвержденный диагноз может стать основанием для возбуждения уголовного дела по умышленному причинению вреда здоровью.
Конкретная статья УК РФ и, соответственно, возможное наказание для Смолова будут зависеть от степени тяжести этого вреда. Если же он так и не будет документально зафиксирован, то действия 35-летнего футболиста могут классифицировать лишь как административное правонарушение.
Позднее сам Фёдор заявил, что вышел на связь с потерпевшей стороной с целью мирно урегулировать конфликт без обращения в полицию (это допустимо при среднем и легком вреде здоровью). Он принес извинения и предложил компенсацию (предварительно, в размере одного миллиона рублей).
Сумма, которую шантажисты пытались стребовать с футболиста достигла 20 миллионов рублей. Смолов, естественно, на это не пошёл, после чего общественность и узнала о произошедшем в «Кофемании».
Но и сам форвард бездействовать не стал. 5 июля он подал заявление о вымогательстве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Виновным в этом преступлении грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Один из пострадавших, бизнесмен Андрей Попелуха отрицает факт вымогательства, и говорит, что Смолов извинился далеко не сразу, и не лично — передал извинения через адвокатов.
Вспоминаем героев кулачных боев
Удивительным совпадением является тот факт, что конфликт с участием Смолова случился в той же «Кофемании», где в октябре 2018 года подрались его друзья и бывшие партнеры по сборной России, а также «Краснодару» и «Динамо» — Павел Мамаев и Александр Кокорин. Напомним, тогда футболисты вместе с младшим братом Александра и еще одним знакомым отмечали 10-летие своей дружбы.
К утру их празднование переместилось в «Кофеманию», где с одним из посетителей кафе возник конфликт, который перерос в драку. Компания была в численном большинстве, поэтому исход потасовки был предсказуем. Тем более, когда Кокорин воспользовался дополнительной помощью в виде стула.
К несчастью для игроков, пострадавшим оказался федеральный чиновник Денис Пак. Более того, оказалось, что несколькими часами ранее футболисты нанесли черепно-мозговую травму и перелом носа водителю ведущей Первого канала. По итогам следствия и судебного процесса всех фигурантов дела приговорили к полутра годам лишения свободы.
Впоследствии, Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено. Окончательно из-под стражи их освобождили в сентябре 2019 года.
Вообще футболисты, к сожалению, часто попадают в истории с потасовками. Так, спустя полгода после истории с Мамаевым и Кокориным в центре скандала оказался на тот момент полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев. Тогда футболист, находясь за рулем автомобиля, не затормозил вовремя на красный сигнал светофора перед «зеброй» и задел пешехода Майкла Коу Джона Эли.
Затем между сторонами произошла потасовка. Со слов Гулиева, его спровоцировали на конфликт, поскольку Эли нанес удар по машине. «Победителем» из драки скорее вышел игрок «Спартака»: у пешехода диагностировали перелом костей носа. Но футболист в отделении полиции извинился и предложил оплатить лечение. Пострадавший принял извинения и предложения Аяза и написал заявление об отсутствии претензий к футболисту.
Другой известный драчун — Роман Широков. В августе 2020 года бывший капитан сборной России принимал участие в матче любительского турнира. В одном из эпизодов Широков остался не доволен решением арбитра Никиты Данченкова не назначать пенальти в пользу его команды. Высказав судье свое недовольство, экс-футболист увидел перед собой красную карточку, на что он ответил ударом кулаком в лицо и попыткой добить ногами.
На следующий день после случившегося Широков принес извинения, после чего не раз пытался договориться с пострадавшим в досудебном порядке. Но рефери оказался принципиальным, и дело завершилось в суде. В итоге экс-игрока «Зенита», «Спартака» и ЦСКА приговорили к 100 часам обязательных работ и штрафу в размере 100 тысяч рублей.