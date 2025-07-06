Сила есть, ума не надо. Смолов устроил драку в московском кафе

В конце мая нападающий Фёдор Смолов, спустя несколько дней после завоевания чемпионства с «Краснодаром», подрался в одном из столичных кафе. О подробностях случившегося, а также о других футболистах, попадавших раньше в подобные ситуации — в материале LiveSport.Ru.

Утро, кафе, драка

Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов оказался в центре скандала. В ночь с 4 на 5 июля по Интернету разлетелась видеозапись, на которой видно, как футболист ударил двух человек.

Инцидент произошёл ещё 28 мая в 7 утра в «Кофемании» в центре Москвы. Сначала между мужчинами случилась словесная перепалка, после чего Смолов подошёл к двум мужчинам и каждому нанес по удару.

Смолов атакует посетителей «Кофемании» Запись с камер наблюдения

СМИ называют несколько немного различающихся причин конфликта. Согласно одной из версий, футболист со знакомыми отмечал завоеванное пару дней назад чемпионство «Краснодара».

Посетители кафе сделали им замечание за то, что «было слишком громко». Компания принесла извинения, но их послали подальше, что и стало началом конфронтации. Эту версию отчасти подтвердил и сам игрок.

Настало время высказать свой комментарий по поводу произошедшего. В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем, что, собственно, запечатлено на этом видео, которое выложили в сеть. Федор Смолов

По другой версии, громко разговаривали мужчины, в итоге ставшие пострадавшими. Помимо прочего, они обсуждали форварда, в том числе с оскорблениями. Смолов, услышав нелицеприятные высказывания в свой адрес, пошёл разбираться. В любом случае, эти данные дали некоторым журналистам повод заявить, что футболист был спровоцирован на применение физического насилия.

Стоит отметить, что Смолов после драки подошёл к другим посетителям заведения, которые сидели за соседними столиками, и извинился за конфликт. Только после этого друзья увели его из кафе.

Теперь потерпевший — Смолов: у него вымогали миллионы

Пострадавшие после случившегося обратились в больницу, из которой соответствующий сигнал поступил в полицию. Однако пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о принятом решении отказать в возбуждении уголовного дела — по словам представителей правопорядка, якобы не все необходимые медицинские документы оказались в распоряжении правоохранительных органов.

Тем не менее, это решение еще не окончательное, проверка продолжается, и Смолов еще может стать подозреваемым по уголовному делу.

По информации некоторых СМИ, у одного из пострадавших перелом орбитальной кости и челюсти. Подтвержденный диагноз может стать основанием для возбуждения уголовного дела по умышленному причинению вреда здоровью.

Было установлено, что между посетителями кафе произошел конфликт, в ходе которого одному из граждан потребовалась медицинская помощь. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 35-летний футболист, который на тот момент выехал за пределы Российской Федерации, в связи с чем опросить его не представилось возможным. В настоящее время проведение проверки продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом. Кроме того, проводится проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта. Пресс-служба МВД РФ

Конкретная статья УК РФ и, соответственно, возможное наказание для Смолова будут зависеть от степени тяжести этого вреда. Если же он так и не будет документально зафиксирован, то действия 35-летнего футболиста могут классифицировать лишь как административное правонарушение.

Фёдор Смолов fckrasnodar.ru

Позднее сам Фёдор заявил, что вышел на связь с потерпевшей стороной с целью мирно урегулировать конфликт без обращения в полицию (это допустимо при среднем и легком вреде здоровью). Он принес извинения и предложил компенсацию (предварительно, в размере одного миллиона рублей).

С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим непосредственно и компенсировать ему возможный причиненный мною вред здоровью и моральный ущерб. Но, к сожалению, это не предоставилось возможным, потому что начали появляться какие-то люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео. И они не имеют отношения к этой ситуации. Они начали со своей стороны мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривает Закон Российской Федерации. Я подчеркиваю, со своей стороны с самого первого дня хотел и готов был примириться непосредственно с потерпевшим. И идти по букве закона во всем остальном. В связи с этим мною было принято решение написать заявление в полицию. Федор Смолов

Сумма, которую шантажисты пытались стребовать с футболиста достигла 20 миллионов рублей. Смолов, естественно, на это не пошёл, после чего общественность и узнала о произошедшем в «Кофемании».

Карина Истомина Жена футболиста В течение месяца мы вели переговоры с потерпевшей стороной. Пишу «мы», потому что все решения мы с мужем принимали вместе. Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий. Они шантажировали нас на протяжении месяца. Это была череда звонков от людей, не имевших отношения к делу, но которые обещали во всем разобраться. Когда мы говорили, что будем действовать в рамках закона, они начинали угрожать. Мне было очень страшно. Когда мы отказались платить, видео «слили» в интернет.

Но и сам форвард бездействовать не стал. 5 июля он подал заявление о вымогательстве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Виновным в этом преступлении грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Один из пострадавших, бизнесмен Андрей Попелуха отрицает факт вымогательства, и говорит, что Смолов извинился далеко не сразу, и не лично — передал извинения через адвокатов.

СМИ пытаются поднять тему, что кто-то что-то вымогает. Но я сразу сказал: «Федь, у меня претензий нет». Все мы выросли в 90-х, все мы это понимаем. У него дети. Уголовное дело? Это происходит автоматически после обращения в больницу. Не знаю, насколько Федор богат, кто и что у него вымогал — но для нашего коллектива 2-3 миллиона небольшая сумма. Не те деньги, ради которых стоит подставляться. Побуянили, он извинился — все хорошо. У потерпевшего тоже конфликта нет. Извинитесь, вылечите человека, компенсируйте — денег никто не просит. Федор извинился не сразу, а через адвокатов. Он звонил коллегам, пытался выйти с нами на связь. Но у нас есть юристы, они этим занимаются. Моральная компенсация? Пока не оплачивалась, был разговор об этом через адвоката. Андрей Попелуха

Вспоминаем героев кулачных боев

Удивительным совпадением является тот факт, что конфликт с участием Смолова случился в той же «Кофемании», где в октябре 2018 года подрались его друзья и бывшие партнеры по сборной России, а также «Краснодару» и «Динамо» — Павел Мамаев и Александр Кокорин. Напомним, тогда футболисты вместе с младшим братом Александра и еще одним знакомым отмечали 10-летие своей дружбы.

Павел Мамаев и Александр Кокорин globallookpress.com

К утру их празднование переместилось в «Кофеманию», где с одним из посетителей кафе возник конфликт, который перерос в драку. Компания была в численном большинстве, поэтому исход потасовки был предсказуем. Тем более, когда Кокорин воспользовался дополнительной помощью в виде стула.

К несчастью для игроков, пострадавшим оказался федеральный чиновник Денис Пак. Более того, оказалось, что несколькими часами ранее футболисты нанесли черепно-мозговую травму и перелом носа водителю ведущей Первого канала. По итогам следствия и судебного процесса всех фигурантов дела приговорили к полутра годам лишения свободы.

Впоследствии, Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено. Окончательно из-под стражи их освобождили в сентябре 2019 года.

Аяз Гулиев spartak.com

Вообще футболисты, к сожалению, часто попадают в истории с потасовками. Так, спустя полгода после истории с Мамаевым и Кокориным в центре скандала оказался на тот момент полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев. Тогда футболист, находясь за рулем автомобиля, не затормозил вовремя на красный сигнал светофора перед «зеброй» и задел пешехода Майкла Коу Джона Эли.

Затем между сторонами произошла потасовка. Со слов Гулиева, его спровоцировали на конфликт, поскольку Эли нанес удар по машине. «Победителем» из драки скорее вышел игрок «Спартака»: у пешехода диагностировали перелом костей носа. Но футболист в отделении полиции извинился и предложил оплатить лечение. Пострадавший принял извинения и предложения Аяза и написал заявление об отсутствии претензий к футболисту.

Роман Широков globallookpress.com

Другой известный драчун — Роман Широков. В августе 2020 года бывший капитан сборной России принимал участие в матче любительского турнира. В одном из эпизодов Широков остался не доволен решением арбитра Никиты Данченкова не назначать пенальти в пользу его команды. Высказав судье свое недовольство, экс-футболист увидел перед собой красную карточку, на что он ответил ударом кулаком в лицо и попыткой добить ногами.

На следующий день после случившегося Широков принес извинения, после чего не раз пытался договориться с пострадавшим в досудебном порядке. Но рефери оказался принципиальным, и дело завершилось в суде. В итоге экс-игрока «Зенита», «Спартака» и ЦСКА приговорили к 100 часам обязательных работ и штрафу в размере 100 тысяч рублей.