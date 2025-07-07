Паневежис — Судува. Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 7 июля 2025 года

7 июля в 19-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Паневежис» и «Судува». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Паневежис» — «Судува», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Паневежис»

Турнирное положение: «Паневежис» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Паневежис» на 8 очков оторвался от опасной зоны. А вот отличились игроки команды 25 результативными ударами в 18 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Паневежис» уступил «Жальгирису» (2:4).

До того команда проиграла еще и «Кауно Жальгирису» (0:3). А вот поединок с «Дайнавой» принес три очка в копилку (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Паневежис» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Паневежис» в плане результатов крайне нестабилен. Да и уступила команда в 2 своих последних поединках.

Причем «Паневежис» традиционно успешно противостоит «Судуве». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена побороться за попадание в пятерку.

«Судува»

Турнирное положение: «Судува» борется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Судува» на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Судува» одолела «Хегельман Литауэн» (2:0).

До того команда расписала паритет с «Шяуляем» (2:2). Да и чуть ранее она поделила очки с «Жальгирисом» (2:2).

При этом «Судува» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Судува» не столь преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 27 мячей в 18 поединках чемпионата.

При этом «Судува» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот не проигрывает команда еще с середины апреля.

Команда уступила всего в двух поединках нынешнего чемпионата. При этом «Паневежис» команда не может одолеть уже больше года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается плотнее подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

«Судува» не проигрывает без малого 3 месяца

«Судува» в среднем пропускает реже гола за матч

«Паневежис» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Паневежис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.72.

Прогноз: «Судува» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости сражаются за чемпионство, да и «Паневежис» уступил в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Судувы» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.04