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    «Судува» наконец-то одолеет «Паневежис»

    Паневежис — Судува. Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 7 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Паневежис
    Прогноз и ставки на «Паневежис» — «Судува»
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    «Судува»
    7 июля в 19-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Паневежис» и «Судува». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Паневежис» — «Судува», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Литва. Лига А 07 Июля 2025 года

    Паневежис

  • Паневежис
    •  Паневежис 19:00 Судува

    Судува

  • Литва. Лига А
    •

    «Паневежис»

    Турнирное положение: «Паневежис» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Паневежис» на 8 очков оторвался от опасной зоны. А вот отличились игроки команды 25 результативными ударами в 18 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Паневежис» уступил «Жальгирису» (2:4).

    До того команда проиграла еще и «Кауно Жальгирису» (0:3). А вот поединок с «Дайнавой» принес три очка в копилку (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Паневежис» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Паневежис» в плане результатов крайне нестабилен. Да и уступила команда в 2 своих последних поединках.

    Причем «Паневежис» традиционно успешно противостоит «Судуве». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена побороться за попадание в пятерку.

    «Судува»

    Турнирное положение: «Судува» борется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Судува» на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Судува» одолела «Хегельман Литауэн» (2:0).

    До того команда расписала паритет с «Шяуляем» (2:2). Да и чуть ранее она поделила очки с «Жальгирисом» (2:2).

    При этом «Судува» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Судува» не столь преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 27 мячей в 18 поединках чемпионата.

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    При этом «Судува» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот не проигрывает команда еще с середины апреля.

    Команда уступила всего в двух поединках нынешнего чемпионата. При этом «Паневежис» команда не может одолеть уже больше года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается плотнее подтянуться к лидеру.

    Статистика для ставок

    • «Судува» не проигрывает без малого 3 месяца

    • «Судува» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Паневежис» уступил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Паневежис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 2.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.72.

    Прогноз: «Судува» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные гости сражаются за чемпионство, да и «Паневежис» уступил в двух своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Судувы» за 2.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.04

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Паневежис — Судува?

    Матч Паневежис — Судува состоится 07 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Паневежис — Судува?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Паневежис — Судува?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.66.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Паневежис — Судува?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Паневежис — Судува?

    Коэффициенты букмекеров: «Паневежис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 2.66.

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    Паневежис — Судува: прогноз и ставка за 2.66, статистика, коэффициенты матча 07.07.202519:00. «Судува» наконец-то одолеет «Паневежис»
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