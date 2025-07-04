Данил Глебов: У «Динамо» есть всё, чтобы бороться за самые высокие места

Корреспондент LiveSport.Ru Сергей Тисленко поговорил с полузащитником московского «Динамо» и сборной России Данилом Глебовым. Вспомнили дебют в махачкалинском «Анжи», обсудили ростовский этап карьеры и настрой на следующий сезон.

«Махачкала стала для меня трамплином в большой футбол»

— Как детство в Томске и первые тренировки под руководством Ильдара Ханафеева повлияли на твой характер и стиль игры?

— У меня было прекрасное детство. Хоть Томск и находится в Сибири, любовь к футболу у меня была с ранних лет. Я благодарен Ильдару Габдулхаевичу и Эдуарду Викторовичу Барышеву за всё, что они сделали для меня. Что касается стиля игры, то, наверное, он у меня формировался уже по ходу профессиональной карьеры во взрослых командах.

— Ты участвовал в турнире «Кожаный мяч» в Сочи, где тебя заметили селекционеры. Если бы не этот турнир, как думаешь, где бы ты сейчас был?

— Хороший вопрос! Возможно, и не играл бы в футбол, не оказался бы в сборной и «Динамо». Поэтому могу выразить слова благодарности этому турниру, который открывает дорогу в большой футбол молодым игрокам.

— В академии «Локомотива» ты столкнулся с серьёзными трудностями в учебе и даже покинул интернат. Был ли момент, когда хотелось всё бросить? Если да, то что тебя удержало?

— Никогда не посещали мысли бросить футбол. Трудности и сложные периоды жизни, как мне кажется, закаляют. Даже та ситуация в «Локо» мне чем-то помогла.

— Махачкала — непростой город, особенно для молодого парня из Томска. Какие самые яркие воспоминания связаны с твоим переездом туда в 16 лет?

— Махачкала стала для меня трамплином в премьер-лигу. Хотя, сейчас в 16 лет многие игроки уже выступают на высочайшем уровне — посмотрите на пример Ямаля из «Барселоны». В Дагестане я быстро адаптировался. Наверное, помогло окружение. Ребята и тренеры ко мне относились с теплом.

— Твой дебют за «Анжи» пришёлся на стыковой матч с «Енисеем» — настоящий бой за выживание. Не переживал из-за важности матча? (даже если учесть то, что на поле в итоге вышел на 90’)

— Я не знаю игрока, который не переживает перед дебютом. Это нормальное чувство, с которым справляешься уже спустя секунды после появления на поле.

Данил Глебов «Анжи»

— Вам в Махачкале месяцами не платили зарплату, но при уходе ты не стал требовать выплаты, даже наоборот, поблагодарил клуб. Что сподвигло тебя на такое решение?

— Не хочу говорить о финансовой составляющей, давайте её оставим на дальний план. Повторюсь, Махачкала стала для меня трамплином в большой футбол, я безмерно благодарен людям за всё, что они для меня сделали, поэтому говорить о деньгах не приходится.

— Если бы ты мог вернуться в то время и дать совет себе 18-летнему, что бы сказал?

— Сложно. Наверное, чтобы делал все так, как делаю. Ничего не боялся и шел своим путем.

«Осинов даже сейчас может многим положить со штрафного»

— ⁠В 21 год ты стал капитаном «Ростова» — это большой груз ответственности. Был ли момент, когда хотелось снять повязку и просто играть?

— Повязка мне досталась в сложный момент сезона. Лично для меня капитанство — большая ответственность и гордость. Как можно отказаться от этого?

— ⁠Поначалу ты испытывал проблемы с дисциплиной на поле, а в 2020 году получил удаление в еврокубковом матче с «Маккаби». Что тогда произошло в твоей голове и как этот эпизод повлиял на игру в дальнейшем? Как работал над дисциплиной?

— Это правда, раньше играл более грубо. Не могу сказать, почему именно тогда получил красную. Но было, конечно, обидно, учитывая то, что команда проиграла. Помню, что потом немного успокоился, пересмотрел свою игру и стал действовать более чисто. После этого даже стало полегче.

Данил Глебов globallookpress.com

— Правда ли, что во время твоих индивидуальных занятий с Михаилом Осиновым на первых порах он не верил, что сможет существенно повлиять на твое развитие? Если можешь, расскажи побольше про эти персональные занятия.

— Святославович — легенда «Ростова». У меня с ним прекрасные отношения. Это человек, с которым можно поговорить обо всем, не только о футболе. Что касается тренировок, то в целом, я просто наблюдал за его передачами, за тем, как он умеет наносить удары. Для своего возраста он в полном порядке. Кажется, что даже сейчас может многим положить со штрафного.

— В какой момент ты почувствовал, что действительно вносишь серьезный вклад в игру команды?

— Сложно сказать. Наверное, когда почувствовал это от партнеров по команде. Но опять же: мою значимость должны оценивать тренеры, а не я.

— Ты успел поиграть под руководством Юрия Семина. Что можешь о нем сказать и почему в «Ростове» у него не получилось?

— Приятно поработать с легендой нашего футбола. Конечно, многое для себя от него перенял. Почему не получилось? Это футбол, так бывает…

— Карпин называл тебя «ответственным за ошибки больше других». Почему?

— Наверное из-за позиции или капитанской повязки. Но это лучше уточнить у Георгиевича.

— В «Ростове» ты очень быстро вырос как игрок и закономерно получил вызов в сборную. Как тебя встретили и что ощущал в тот момент?

— Незабываемые эмоции, когда впервые приезжаешь в расположение сборной. Даже сейчас каждый вызов туда — событие. Чувствуешь ответственность, что вся страна смотрит на тебя.

Данил Глебов globallookpress.com

— В 2022 году ты впервые вышел с капитанской повязкой. Как к этому отнеслись ветераны национальной команды?

— Нормально отнеслись, ничего такого особенного с чьей-то стороны не могу припомнить.

— У тебя сложились прекрасные отношения с ростовскими фанатами, о тебе прекрасно отзывались и отзываются по сей день даже после перехода. Как считаешь, какие действия с твоей стороны к этому привели?

— Всегда старался быть открытым и искренним перед ними. Было и такое, что мы проводили совместные мероприятия.

«Уход Карпина из "Ростова" стал для меня неожиданностью»

— В чем секрет таких хороших отношений с Валерием Карпиным? Повлиял ли его уход на твой, особенно на фоне его назначения в «Динамо» в конечном итоге?

— Я ушел из «Ростова» раньше, чем он. Его уход после сборов стал для меня неожиданностью. Что касается отношений, то я стараюсь соблюдать субординацию, его требования на поле, проявляю к нему уважение как к тренеру и человеку, вот и всё.

— Ты неоднократно отказывал столичным клубам, в т.ч. «Спартаку» и «ЦСКА». Почему именно «Динамо»?

— Не вижу смысла воротить прошлое. Могу лишь сказать, что счастлив оказаться именно в «Динамо». Мне здесь всё очень нравится.

— Были ли какие-то варианты за границей? Есть ли у тебя ещё желание попробовать себя в Европе?

— Мне кажется, что любой футболист в детстве мечтает о мировых топ-клубах. Но в данный момент я сфокусирован на новом сезоне со своей командой, даже мысли сейчас нет о том, что вы говорите.

— Символично, что первый гол за бело-голубых ты забил в ворота «Спартака». Значит ли это что-то для тебя?

— Было очень приятно, тогда на стадион пришло много людей, очень много внимания было приковано к той игре! Я, кстати, и за «Ростов» забивал «Спартаку».

— Насколько ты доволен результатами сезона со своей новой командой? Какие планы на следующий год?

— Я в команде всего полгода. Конечно, все мы хотим и будем бороться за самые высокие места. Думаю, у «Динамо» есть все возможности для этого.

Данил Глебов globallookpress.com

— Какие принципиальные различия между «Ростовом» и «Динамо» ты увидел?

— В Ростове более спокойная и размеренная жизнь. Москва — это мегаполис, столица. Что касается футбола, то различия на поле, разумеется, есть. Это и тактические нюансы, и стиль игры партнеров по команде, и многое другое. Но это нормально, везде есть разница.

«Как не может быть мотивации, когда тебя включают в список лучших игроков страны?»

— Сборная уже несколько лет не играет с достойными соперниками — Нигерия, наверное, первый за долгое время конкурентный оппонент. Не падает ли мотивация и как с этим бороться?

— Не люблю, когда поднимают эту тему. Как не может быть мотивации, когда тебя включают в список лучших игроков страны, когда ты поешь гимн со всем стадионом? Я просто не понимаю.

— ⁠Ты, к счастью, избежал больших травм. Работаешь над профилактикой? Какие методы используешь?

— У меня была небольшая травма в «Ростове». Очень непростой период в карьере, который мне помогли преодолеть близкие. У Валерия Георгиевича в штабе всегда большое внимание к физическому здоровью футболистов. Много восстановительных процедур, очень серьезный подход к этому.

— Вернулся бы завершать карьеру в «Ростов» или возродившуюся «Томь»?

— Поживем — увидим.

— Какие у тебя есть хобби? Чем интересуешься вне поля?

— Конечно, на первом месте моя семья. Супруга, дети. Стараюсь уделять им время и свою любовь. Ну а так, конечно, могу и поиграть в компьютерные игры.

— Ты действительно часто слушаешь Круга и Любэ? Что тебя так привлекает в этой музыке?

— А почему это должно вызвать удивление? Я слушаю разную музыку, главное, чтобы она была хорошей.

— ⁠Прозвище «мини-мужик» — что оно на самом деле значит и как ты к нему относишься?

— Меня еще позабавило, когда физиотерапевт «Ростова» Рауль прозвал меня бульдогом. Нормально отношусь, в этом нет ничего такого.

— ⁠Как реагируешь на критику со стороны болельщиков? Тренера?

— С возрастом гораздо спокойнее и рассудительнее. Критика тренера — это то, что помогает становиться лучше на поле. Главное — правильно её усваивать и исправлять свои ошибки.