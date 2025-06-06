Чужой среди своих: Валерий Карпин близок к назначению в московское «Динамо»

Последние несколько месяцев не прекращается поток слухов и инсайдов о будущем назначении главным тренером московского «Динамо» Валерия Карпина.

На этом фоне в РФС уже не могли отрицать: наставник национальной команды получил разрешение на ведение переговоров с клубом — он может совмещать должности, пока сборная России отстранена от участия в официальных турнирах.

Да и сам 56-летний специалист прямо подтвердил наличие «разговоров» с бело-голубыми. По последней информации, «Динамо» объявит о подписании с Карпиным трёхлетнего контракта в период с 11 по 15 июня, а первая тренировка под его руководством пройдёт 16 июня.

Подождите, но в «Динамо» работал Марцел Личка

Работал, но до 1 мая, когда бело-голубые объявили о расставании с главным тренером. Однако о том, что «Динамо» и специалисту больше не по пути, стало понятно намного раньше.

Во-первых, после упущенного чемпионства сезона-2023/24 руководство оставило прежнюю задачу — попасть в топ-3 РПЛ или выиграть Кубок России. Для команды с третьим в лиге по стоимости составом эти пожелания звучат вполне обоснованно. Но «Динамо» вылетело из Кубка и за 4 тура на 4 очка отстала от третьего места.

Во-вторых, Личка еще перед назначением в 2023 году не был тренером, который бы показал, что может выстраивать эффективную оборонительную систему. Поэтому два сезона с чехом во главе защита бело-голубых пребывала в состоянии от «сумбур» до «бардак».

В-третьих, чешский специалист, по крайней мере, по публичным заявлениям не слишком дорожил своим постом. После вылета из Кубка он заявил: «Если бы сегодня или завтра приняли решение убрать меня из клуба, поеду домой. В Праге — 22 градуса, солнце. Здесь холодно!».

Марцел Личка globallookpress.com

Суммируя эти факторы, в «Динамо» не стали дожидаться завершения сезона и досрочно расстались с Личкой. Сразу же в СМИ появилось несколько имен потенциальных наставников столичного клуба:

чемпион Казахстана и Кипра Алексей Шпилевский,

чемпион Польши и Венгрии Станислав Черчесов,

чемпионат Боснии и Хорватии Сергей Якирович и др.

Видно, что круг возможных кандидатов ограничен титулованными специалистами (даже Личка был чемпионом Белоруссии, а Йоканович — чемпионом Сербии и Таиланда).

Очевидно, что для клуба, который не выигрывал Кубок страны 30 лет, а чемпионат — почти полвека, принципиально важно сформировать у команды психологию победителей. Тем удивительнее, что самым вероятным претендентом на протяжении нескольких месяцев был Валерий Карпин — тренер, который не выиграл ни одного трофея.

Хотя на самом деле у москвичей был вариант с оставлением на посту главного тренера Ролана Гусева — легенды клуба, который 2 года трудился в штабе Лички, а после его ухода был назначен исполняющим обязанности. Из 4 матчей под его руководством «Динамо» выиграло трижды.

Неизвестно, оставила бы его четвертая победа (над «Краснодаром» в последнем туре), но до бронзы бело-голубые все равно бы не дотянулись. Да и лицензии Pro, необходимой для официального оформления, у Гусева ближайшие полгода не будет.

Почему в Петровском парке выбрали именно Карпина?

Тем не менее, боссы москвичей приняли решение пригласить Карпина. По последним данным, в его штаб войдут Гусев и еще один ассистент бывшего наставника Сергей Паршивлюк.

Логика данного решения просматривается. Из клуба уйдут / могут уйти много игроков (Фабиан Бальбуэна, Эли Даса, Луис Чавес, Диего Лаксальт, Денис Макаров и др.). Однако костяк команды останется. И для коммуникации с ней (прежде всего, с легионерами) новому тренеру должны помочь члены предыдущего штаба.

Ролан Гусев globallookpress.com

По всей видимости, «Ростов» выбран как один из источников восполнения пробелов в составе бело-голубых: по информации СМИ, «Динамо» этим летом собирается подписать защитников Осипенко и Ваханию. А с учётом того, что зимой в столицу из Ростова-на-Дону уже перебрался Глебов, приход Карпина, возглавлявшего южан 7 лет, выглядит естественным дополнением в этот ростово-динамовский проект.

Еще одним немаловажным аргументом в пользу назначения Карпина стал его подход по активному использованию молодых игроков, которые демонстрировали хороший прогресс. В качестве примеров можно назвать того же Глебова, Голенкова, Щетинина, Ланговича, Мелехина, Комарова.

Динамовская Академия известна как «кузница талантов». В текущем составе бело-голубых уже есть Тюкавин, Гладышев, Окишор, а ещё целый ряд на подходе. С Карпиным больше шансов, что юные динамовцы дорастят до уровня основной команды и помогут клубу окупить вложения в их обучение.

«Динамо» в последние годы уделяет много внимания медиа, используя различные способы для продвижения клуба. Например, амбассадорами бело-голубых являются такие знаменитости, как актер Павел Деревянко, фигуристка Евгения Медведева, блогер Влад Бумага и др.

И подписание контракта с Карпиным идеально вписывается в подобную стратегию клуба. По результатам исследования «СЭ» и «Медиалогии» Валерий Георгиевич занял второе место в списке самых медийных лиц российского спорта 2024 года, уступив лишь Александру Овечкину (тоже, кстати, болельщику «Динамо»). Так что назначение главного тренера сборной России еще больше расширит аудиторию москвичей.

Валерий Карпин globallookpress.com

Кстати о сборной. У нее, как и у «Динамо», один и тот же беттинговый партнер. Карпин, будучи амбассадором букмекерской компании, уже стал на регулярной основе принимать участие в игре «Что? Где? Когда?». Так что еще более глубокая коллаборация всех названных сторон посредством прихода тренера в столичный клуб выглядит более чем логично.

«Динамо» Карпина: оно будет каким?

Одним из главных факторов при решении руководителей «Динамо» пригласить Карпина на тренерский мостик команды было, конечно, соответствие его тренерского стиля их желаниям и возможностями команды. 56-летний специалист вряд ли серьезно отойдет от тех принципов, которым следовал в «Ростове».

Команда из Ростова-на-Дону в последние годы, в основном, играла по схеме 4-3-3 с максимально мобильной тройкой нападения. Много внимания уделялось прессингу соперника (по показателю его интенсивности жёлто-синие в сезоне-2024/25 стали третьими в РПЛ, а год назад — первыми). При необходимости «Ростов» мог переходить на силовой футбол с забросами к штрафной. Обороняясь, южане расставлялись по схеме 4-5-1, которая могла перестроиться в чуть ли не «автобусные» 5-4-1: подопечные Карпина не чурались ставить низкий блок.

«Динамо» тоже провело много игр по расстановке 4-3-3. Но бело-голубые не были такими прессингующими, как «Ростов», что, впрочем, поправимо. А про то, чтобы команда Личка играла в низкий блок, даже речи не было (поэтому и покупают защитников «Ростова»).

Еще одна тактическая особенность Карпина — требование к голкиперам активно играть ногами, участвуя, тем самым, в построении атак команды. Так что Луневу, которому в «Байере» показали важность игры ногами, стоит приготовиться.

В чем для «Динамо» риски приглашения Карпина?

«Хорошее сочетание — "Динамо" без трофеев и Карпин, тренер без трофеев. Думаю, они так без трофеев и останутся», — саркастически прокомментировал возможное назначение Карпина в столичный клуб экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев.

И в самом деле, приглашение тренера, который не выиграл ни одного трофея, в команду, которая сама десятилетиями не одерживала побед, как минимум, вызывает сомнения. Хотя, если разобраться, у Карпина в карьере по сути была лишь одна команда, способная взять титул — московский «Спартак». И с ней он вообще-то был близок: два серебра чемпионата России и полуфинал Кубка России.

Ни «Мальорка», ни армавирское «Торпедо», ни «Ростов» не требовали от тренера в обязательном порядке выигрывать турниры, да и фаворитами эти команды не считались. И вот здесь может вылезти другая проблема: не разучился ли Карпин работать под давлением?

Валерий Карпин после матча со «Спартаком» globallookpress.com

Последний раз подобный этап в его работе был осенью 2021 года — во время отбора сборной России на чемпионат мира 2022 г. В итоге россияне, пропустив на последних минутах последнего матча с Хорватией, вместо прямой путёвки все же упали в стыки, но сыграть в них не пришлось — отстранение и бесконечные товарищеские матчи против далеко не самых сильных сборных. В «Ростове» же особо результата не требовали — главное не вылететь («набрать 33 очка»). Имеющийся состав позволял решать эту задачу с лихвой.

Другая угроза, которую таит в себе назначение главного тренера сборной России, заключается в сохранении у него по ходу всего сезона концентрации на клубных делах. Всё-таки в современном футболе, где количество матчей стремится к увеличению, перерывы на матчи сборных — это возможность немного передохнуть и натренировать определенные комбинации. В «Динамо», получается эта функция будет передана помощникам, а сам Карпин может снова прийти к состоянию выгорания.

Ну и наконец, бело-голубые заведомо ставят себя в зависимое положение — никто не знает, когда Россию вернут на международную арену. А когда это произойдет, согласно контракту с РФС, Карпину придётся вплоть до ближайшего трансферного окна расторгнуть соглашение с «Динамо», которое будет вынуждено начать поиски нового наставника.

Вечный вопрос: совмещение — добро или зло?

После публикации в СМИ инсайдов, которые утверждают, что назначение Карпина в «Динамо» — это решенное дело, появилось сразу несколько критиков этого трудоустройства 56-летнего специалиста.

Генсек РФС Митрофанов беспокоится о национальной команде, экс-партнеры по сборной Мостовой и Канчельскис уповают на общемировой опыт, а агент Селюк вообще назвал совмещение конфликтом интересов.

Валерий Карпин globallookpress.com

Тем не менее, последние 3 года Карпин вполне благополучно проработал и в «Ростове», и в сборной. Национальная команда все это время проводит товарищеские матчи, в основном, либо со второсортными сборными (Бруней, Сирия, Гранада и др.), либо второсортными составами сильных сборных, и смогла установить рекордную победную серию. Какой тогда смысл в освобождении тренера?

Более того, как уже выше упоминалось, обязанность Карпина покинуть «Динамо» в случае возвращения нашей страны на турниры ФИФА и УЕФА закреплена документально. Так что проблем в совмещении здесь быть не должно.

А как «Ростов»: поматросил и бросил?

Возможно некрасивой может показаться история ухода Валерия Георгиевича из «Ростова». Напомним, он сразу после сборов зимой 2025 г. по обоюдному согласию покинул клуб.

Свое решение Карпин аргументировал необходимостью полностью посвятить себя сборной России. Позднее он дополнительно сообщил об уровне стресса за 90%, о накопленной усталости и о потребности в паузе.

В недавних же интервью Карпин уже рассказал, что сейчас чувствует себя лучше, и есть возможность работать ежедневно. Получается, трех месяцев хватило, чтобы отдохнуть? И можно вернуться к работе в клубе из города с работающим аэропортом?

И все же понять Карпина, как человека, можно. Четыре года постоянных переездов на автобусах и поездах с непрекращающейся воздушной угрозой при знергозатратной работе не пожелаешь никому. Да и «Динамо» — клуб, располагающий большими возможностями для борьбы за трофеи.

Тренер спартаковец во главе «Динамо» — это нормально?

Еще одной темой для обсуждения стало спартаковское прошлой Валерия Карпина. Напомним, он, будучи футболистам, играл за красно-белых в 1990-1994 гг., а позже занимал должности генерального менеджера (2008-2012 гг.) и главного тренера (2009-2012, 2012-2014 гг.).

Однако, как в последние годы говорят, футбол — это бизнес, принципы и убеждения отодвигаются на второй планы. На самом деле и раньше подобное имело место.

Валерий Карпин globallookpress.com

Самым свежим примером спартаковца во главе «Динамо» является Станислав Черчесов: в сезоне-2014/15 он привел бело-голубых к четвертому месту в чемпионате России и до 1/8 Лиги Европы.

А еще раньше в «Динамо» после «Спартака» приходили Ярцев и Романцев. Да и Константин Бесков, запомнившийся по игре, прежде всего, за бело-голубых, 11 лет тренировал спартаковцев, что потом не помешало ему вернуться в Петровский парк.