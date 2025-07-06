И «Зенит» не помеха. «Динамо» для Карпина выкупило Сергеева из «Крыльев Советов»

4 июля московское «Динамо» объявило о переходе нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Форвард, перезагрузив карьеру в Самаре, возвращается в топ-клуб РПЛ, а бело-голубые, усиливаясь игроками сборной России, подтверждает свои чемпионские амбиции.

Русификация «Динамо»

Московское «Динамо» свой последний трофей (Кубок России) завоевывал 30 лет назад. Чемпионат страны выигрывался бело-голубыми еще раньше — в 1976 году. Понятное дело, что при поддержке крупного спонсора (банк ВТБ), который обеспечивает клуб финансами и инфраструктурой, взять титул является обязательной задачей.

Последние годы, когда на пост главного тренера «Динамо» приглашались иностранные специалисты (Шварц, Йоканович, Личка), это не удавалось. Сейчас, видимо, принято решение сделать ставку на отечественного специалиста, да ещё какого! Москвичи договорились с наставником сборной России Валерием Карпиным.

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Под нового тренера столичный клуб стал закупаться знакомыми для него футболистами. Еще зимой «Динамо» купило опорного полузащитника «Ростова» Данила Глебова, а летом тот же путь проделал защитник Максим Осипенко. Сейчас же наступило время для укрепления линии атаки. С этой целью бело-голубые приобрели нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Иван Сергеев — топ-форвард по меркам РПЛ

Сергеев, вероятно, является самым недооцененным российским нападающих последних лет. После установления бомбардирского рекорда в ФНЛ в сезоне-2020/21 (40 голов в 39 матчах) форвард в Премьер-Лиге на протяжении 4 сезонов совершал, как минимум, 10 результативных действий.

При этом игроком основы Иван был только 1,5 года, выступая за «Крылья Советов» (осенью 2021 года и в сезоне-2024/25). В «Зените» тренерский штаб Семака доверил Сергееву роль сменщика Кассьерры. В то же время это превратило его в своеобразного джокера для. За 2,5 года (с января 2022 до сентября 2024 гг.) в составе сине-бело-голубых нападающий забил 10 голов после выхода на замену, что за рассматриваемый период стало лучшим результатом в РПЛ.

Иван Сергеев (слева) fcdynamo.ru

Сергеева выгодно выделяет способность быстро и эффективно приспосабливаться к новым требованиям и условиям игры. Так, за время пребывания в «Зените» форвард играл как один, так и в паре с Кассьеррой. Кроме того, он занимался не только завершением атак, но и их успешным развитием путём опускания в глубину и совершения диагональных передач.

2024 год прошёл для Сергеева неудачно. За 17 матчей в «Зените» по системе «гол+пас» он сумел набрать только 1+2. В свою очередь, главный тренер Сергей Семак желал подписать в команду Александра Соболева. Эти два фактора в конечном итоге привели к обратной продаже Сергеева в «Крылья Советов». Там начальный период у Ивана тоже не задался (1 гол за 11 матчей).

Однако нападающий перед уходом на зимний перерыв оформил дубль в ворота «Зенита». Это будто окрылило Сергеева, который весенний отрезок провёл как в старые добрые времена: 6 голов и 2 передачи в 12 матчах.

Сергеев в «Динамо» — взаимовыгодная история

Вернувшаяся на прежний уровень результативность заставила топ-клубы РПЛ обратить свое внимание на Сергеева. Опытный, но еще не возрастной и забивной нападающий с российским паспортом точно не помешает. По началу возникали разговоры об интересе со стороны ЦСКА и «Локомотива». Но предметный интерес к футболисту проявило московское «Динамо».

Заинтересованность бело-голубых в услугах Сергеева объяснима. Константин Тюкавин продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок, и его возвращение к тренировкам в общей группе ожидается ближе к октябрю. Зажёгший весной Ярослав Гладышев скорее склоняется к игре правым вингером. Высока вероятность, что команду этим летом покинет Хорхе Карраскаль, которому в ряде матчах поручалось играть ложную «девятку». Получается, что у «Динамо» остается единственный форвард — Эль-Мехди Маухуб.

Сергеев же стоит относительно недорого, в отличие от потенциальных иностранцев адаптирован к условиям РПЛ и облегчает соблюдение лимита на легионеров. К тому же форвард по играм за сборную России знаком с требованиями Карпина, а тренеру известны возможности нападающего. Да и после возвращения Тюкавина Сергеев с его способностью эффективно выходить на замены точно лишним не будет.

Константин Тюкавин fcdynamo.ru

Для самого футболиста, которому в мае исполнилось 30 лет, «Динамо», скорее всего, является последним в карьере шансом подписать большой контракт. При этом снова предоставляется возможность выступать за команду, которая претендует на самые высокие места, что настоящему спортсмену безусловно важно, даже несмотря на полученные в «Зените» три чемпионских титула.

Не стоит забывать и про третью сторону в этом трансфере. «Крылья Советов» имеют финансовые проблемы — с самарского клуба в судебном порядке требуют погашения долга, которые превышает 800 млн рублей. Из-за этого волжане с трудом получили лицензию для выступления в новом сезоне — пришлось принять со стороны РФС ограничение по трансферам. Клубу разрешено лишь брать игроков в аренду и подписывать свободных агентов.

В этих условиях «Крыльям Советов» выгодно продать один из своих главных активов. Этого, например, зимой не сделали «Химки», и в итоге подмосковный клуб обанкротился. К тому же, Сергеев — клиент агента Павла Андреева, у которого возникла конфронтация с губернатором Самарской области. Многие его другие футболисты этим летом уже покинули Самару. При наличии предложений форварду оставаться смысла нет.

«Зенит» и «Спартак» получили отказ

Тем не менее, несмотря на взаимовыгодный со всех точек зрения переход, переговорный процесс проходил с затруднениями. Прежде всего, палки в колеса вставлял петербургский «Зенит», который не хотел усиления своих соперников по борьбе за чемпионство.

Сине-бело-голубые имели приоритетное право на отправку «Крыльям Советов» предложения по трансферу Сергеева, чем они и воспользовались. В дальнейшем с форвардом могли поступить по-разному: оставить в Санкт-Петербурге или отдать в аренду тем же «Крыльям» или «Сочи». Но Иван сам отказался от всех этих вариантов: в «Зените» ему пришлось бы конкурировать с Кассьеррой, Лусиано и Соболевым, а «Сочи» — это команда уровня «Крыльев».

Затем в борьбу за Сергеева вступил «Спартак». Красно-белые прорабатывают различные варианты усиления глубины состава. Поскольку в сборной травму получил Тео Бонгонда, Ливай Гарсия скорее всего будет чаще использоваться справа, где, впрочем, уже есть Пабло Солари. На острие атаки на сегодняшний день остаются Манфред Угальде, которым интересуются европейские клубы, и только что подписанный Антон Заболотный.

Так что и у «Спартака» в атаке тоже высокая конкуренция за место в составе. Да и в целом «Динамо» сейчас выглядит более понятным проектом, поэтому Сергеев сделал выбор в пользу бело-голубых.

Валерий Карпин и Павел Пивоваров fcdynamo.ru

В итоге «Динамо» выкупило Сергеева у «Крыльев Советов» за 350 млн рублей. Контракт между столичным клубом и нападающим подписан на срок до 2028 года с возможностью его продления на ещё один сезон. Зарплата Сергеева составит 1,2 млн евро в год. При этом красно-белые предлагали форварду 1,5 млн евро за сезон на тот же срок, но по нефинансовым причинам Сергеев выбрал для продолжения карьеры Петровский парк, а не Тушино.

Таким образом, «Динамо» продолжает медленно, но верно готовиться к новому сезону: решило проблему в линии атаки и не дало усилиться конкурентам.