Лето «Зенита»: попытки вернуться на трон

«Сине-бело-голубые» остались у разбитого корыта по итогам минувшей кампании российского футбола и жаждут взять реванш. Удастся ли подопечным Сергея Семака вновь почувствовать вкус золотых наград либо их доминированию в РПЛ подошел конец?

Выход из отпуска

Финиш розыгрыша 2024/2025 обернулся для «Зенита» разочарованием — сперва ЦСКА в двухматчевом противостоянии преградил путь в суперфинал Кубка России, затем «Краснодар» впервые за шесть лет лишил питерцев короны РПЛ. Домашний триумф над «Ахматом» в 30-м туре российского первенства со счетом 3:0 превратился в пиррову победу, оставив дружину Семака на второй строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.

Однако торжество, приуроченное к 100-летнему юбилею «сине-бело-голубых» все равно состоялось, несмотря на неудовлетворительный итог сезона, и включило праздничные мероприятия в городе и матч легенд, как кульминацию дня.

27 мая игроки, тренерский штаб и персонал «Зенита», раздосадованные бестрофейной кампанией, отправились на летние каникулы. Часть футболистов клуба с берегов Невы получила приглашение в расположение национальных команд: Евгений Латышонок, Юрий Горшков, Андрей Мостовой, Максим Глушенков в сборную России, Ваня Дркушич в сборную Словении, Нуралы Алип в сборную Казахстана и Страхиня Эракович в сборную Сербии.

Подготовка к следующему сезону для санкт-петербургского клуба стартовала 18 июня, когда первая группа игроков прибыла в клинику высоких технологий «Белоостров» для прохождения традиционного медосмотра, после чего провела тренировочное занятие на базе в Удельном парке. Вторая группа прошла медицинские тесты днем позже, 19 июня.

Медосмотр «Зенита»

Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра отметил, что прибывшие футбольные исполнители находятся в хорошем функциональном состоянии и готовятся к предстоящему тяжелому тесту, связанному с беговой работой.

Правда, к работе «сине-бело-голубые» приступили не в полной обойме — в числе отсутствующих Вендел, чье будущее в команде покрыто туманом, и даже после срыва перехода в «Ботафого» он продолжает поиски новой гавани. При этом председатель правления питерцев Александр Медведев заверил, что единственной причиной отсрочившегося возвращения бразильца является его реабилитация после мышечной травмы.

В среду, 25 июня на базе в Удельном парке прошел двухсторонний спарринг между основой и дублем клуба из Северной столицы, завершившийся викторией первых со счетом 4:2. За главную команду двумя забитыми мячами отметился полузащитник Александр Ерохин, один автограф оставил 17-летний нападающий Вадим Шилов и автогол на свой счет записал защитник «Зенита-2» Евгений Лукиных.

Сборы «Зенита»

Более серьезным испытанием для подопечных Сергея Богдановича станет поединок Суперсерии с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой», который 29 июня примет сочинская арена «Фишт». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени, в прямом эфире противостояние можно будет увидеть на телеканале «Матч ТВ».

Также в летний график «сине-бело-голубых» включена товарищеская игра против махачкалинского «Динамо», которая пройдет 3 июля на стадионе «Смена». Прямая трансляция поединка стартует в 19:00 на «Зенит-ТВ».

Штиль «на вход» и ликвидация балласта

«Зенит» весьма скромно ведет себя на трансферном рынке, пока только присматриваясь к кандидатам на пополнение обоймы. Акцент руководство клуба сделало на продлении контрактов с действующими игрока: вратарь Михаил Кержаков и полузащитник Александр Ерохин остаются в Санкт-Петербурге до конца сезона 2025/2026.

Александр Ерохин fc-zenit.ru

При этом далеко не всем посчастливилось увидеть новые трудовые соглашения на столе и ряд футболистов покинул стан «сине-бело-голубых».

Правый защитник Огнен Мимович возвращается в «Фенербахче» после полугодичной аренды, так и не зарекомендовав себя с лучшей стороны в «Зените». На его счету всего четыре появления в рамках РПЛ и два выхода на поле в Кубке России — суммарно проведенные на газоне 242 минуты, одна желтая карточка и полностью проигранная конкуренция Густаво Мантуану выглядели крайне неубедительной заявкой для продолжения его российского турне.

Сменил прописку этим летом центрбек Дмитрий Чистяков, числящийся в структуре питерцев с июля 2021. 31-летний защитник на правах свободного агента отправился в «Ростов», цвета которого защищал в сезонах 2019/2020 и 2020/2021.

Истек контракт у воспитанника академии Алексея Сутормина, так и не ставшего ключевым исполнителем для «Зенита» и в последние годы разъезжавшего по арендам. В очереди за ним стоит московский ЦСКА, находящийся в поиске игрока на позицию правого защитника, которую умеет закрыть 31-летний россиянин.

Наконец закончились скитания Зелимхана Бакаева, пополнившего ряды «сине-бело-голубых» еще в июле 2022. Экс-спартаковец оказался чужаком в тактических построениях Сергея Семака и колесил по арендам — сперва в эмиратскую «Аль-Вахду», после в подмосковные «Химки».

Зелимхан Бакаев fclm.ru

Перформанс в рядах «красно-черных» (4+3 в 25 матчах РПЛ) вернул ему уверенность в собственных силах, однако представителей одиннадцатикратных чемпионов России не впечатлил. Вовремя подсуетились функционеры московского «Локомотива», оформившие переход вингера на правах свободного агента и наградившие его уже статусным седьмым номером.

Потенциальные усиления

Провал по всем фронтам по итогам кампании 2024/2025 точно станет катализатором для многомиллионных растрат «Зенита» в летнее трансферное окно. Особенно остро стоит вопрос с новой «десяткой» команды после отъезда Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» и находящегося в подвисшем состоянии Вендела.

Первоочередно на эту роль «сине-бело-голубые» рассматривают полузащитника «Фламенго» Жерсона, имеющего опыт выступлений в Европе за итальянскую «Рому» и французский «Марсель». Бразильский клуб хочет выручить за одного из своих лидеров 25 млн евро и готов выслушать предложения по нему только после КЧМ, поэтому питерцам предстоит запастись не только терпением, но и подготовить чемодан, набитый деньгами, если конечно их интерес настолько серьезен.

Не самые яркие результативные показатели центральных нападающих (на счету лучшего бомбардира команды в РПЛ Лусиано Гонду 10 голов) заставляют «Зенит» вернуться к поиску забивного форварда. На его радаре возник вариант с покупкой снайпера «Риу Аве» Клейтона, выступления которого так впечатлили португальцев, что они выкупили его контракт у «Васко да Гама» после годичной аренды.

За клуб из города Вила-ду-Конди 26-летний бразилец настрелял 14 голов в 31 матче Португальской Примейра-Лиги. Представители «Риу Аве» работают по принципу «куй железо, пока горячо» и не намерены отпускать игрока на пике формы менее чем за 15 млн евро. «Торино», обивавший пороги португальцев, услышал убедительный отказ, теперь своего вердикта ждет «Зенит», который конечно попробует сбить цену за нападающего.

Клейтон globallookpress.com

В качестве альтернативы Клейтону «сине-бело-голубые» работали над трансфером Мирлинда Даку из «Рубина», но внезапно переговоры зашли в тупик. Причиной срыва называются завышенные аппетиты казанцев, которых не устроили предлагаемые вице-чемпионами России 10 млн евро с учетом бонусной части.

Неожиданной опцией усиления атаки может выступить камбэк Ивана Сергеева, пережившего ренессанс в «Крыльях Советов». В рамках чемпионата России 2024/2025 он отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами в 26 матчах.

30-летний форвард провел в футболке «Зенита» два с половиной года, выиграл семь трофеев и оказался за бортом клуба летом 2024. Складывается ощущение, что войти в реку дважды, в случае Сергеева и питерцев, — плохая идея.

Вероятнее всего, первой официальной закрытой сделкой «Зенита» этим летом станет переход Романа Веги из «Архентинос Хуниорс».

Роман Вега sport.es

Сообщается, что клуб с берегов Невы опередил в гонке за левого защитника московское «Динамо» и немалая заслуга в этом лежит на плечах Лусиано Гонду, уговорившего соотечественника сделать выбор в пользу Санкт-Петербурга. Сумма трансфера аргентинца в стан «сине-бело-голубых» составит порядка 9 млн долларов и еще 10% «Архентинос Хуниорс» может получить за следующую перепродажу Веги.

Единственным камнем преткновения для как можно скорейшего переезда Романа в РПЛ выступает его личное согласие, которого на данном этапе пока нет, ведь на горизонте еще маячит предложение от «Ривер Плейт».

На чемоданах

Билет на вылет из Северной столицы, скорее всего, окажется в руках Вендела, который практически каждое трансферное окно пытается вырваться из золотой клетки.

Казалось, что венцом саги стало достигнутое в январе соглашение с «Ботафого», когда из стана «одинокой звезды» прибыл Луис Энрике, а обратным маршрутом последовал Артур и летом туда же должен был отправиться 27-летний полузащитник. Тем не менее судьба в очередной раз против ухода Вендела из «Зенита», хотя он отчаянно ей сопротивляется.

Вендел fc-zenit.ru

Шанс вернуться в Бразилию ему может выпасть, если «сине-бело-голубые» договорятся с «Фламенго» по Жерсону — «красно-черные» отпустят своего лидера в российский клуб, а взамен получат Вендела плюс 5 млн евро.

Если же обмен не устроит «Большой Менго», то питерцы настроены выручить за хавбека 30 млн евро. Среди претендентов фигурирует «Фенербахче», который готов пригласить Вендела в свои ряды в случае продажи полузащитника Себастяна Шиманьского.

Слухи об уходе вновь возникли в отношении Матео Кассьерры, который сдал позиции в минувшем сезоне — лучший бомбардир РПЛ 2023/2024 забил всего восемь голов в розыгрыше 2024/2025. Видимо, колумбиец потерял мотивацию и готов принять новый вызов в карьере.

Услугами 28-летнего форварда заинтересовалась «Севилья», представители которой уже связывались с ним, чтобы узнать условия потенциального перехода. Портал Тransfermarkt оценивает Кассьерру в 10 млн евро.

Матео Кассьерра fc-zenit.ru

Среди легионеров, чьи имена включены в список «на выход», значится Роберт Ренан, так и не сумевший закрепиться в составе команды после переезда из «Коринтианса» в январе 2023. Дважды центральный защитник скитался по арендам — в бразильском «Интернасьонале» и саудовском «Аль-Шабабе».

Похоже, что теперь речь идет о полноценной продаже 21-летнего игрока, который фигурирует в шорт-листе английского «Вулверхэмптона». Согласно информации бразильского UOL, инициатива по трансферу Ренана исходит от главного тренера «волков» Витора Перейры.

Поход на вершину

Старт грядущего сезона выглядит в новинку для «Зенита», так как впервые за шесть лет битва за Суперкубок России пройдет без «сине-бело-голубых». Начинать кампанию подопечным Сергея Семака предстоит с баталий РПЛ, возвращающейся на стадионы уже в июле.

20 июня Российская Премьер-лига опубликовала календарь на сезон 2025/2026.

Первые 5 туров РПЛ 2025/2026 1-й тур, 18 — 21 июля. «Зенит» — «Ростов»

2-й тур, 25 — 28 июля. «Рубин» — «Зенит»

3-й тур, 1 — 4 августа. «Зенит» — ЦСКА

4-й тур, 8 — 11 августа. «Ахмат» — «Зенит»

5-й тур, 15 — 18 августа. «Спартак» — «Зенит»

Первым на «Газпром Арену» приедет погостить «Ростов», с которым санкт-петербургский клуб не так давно, 18 мая, пересекался в рамках минувшего розыгрыша чемпионата. Следом, как и в сезоне 2024/2025, дружину Семака ожидает вылет в Казань, где «Рубин» постарается реабилитироваться перед родной публикой за прошлогодние 0:4.

Непростое испытание предстоит дружине Семака в третьем туре, когда в домашние владения наведается бронзовый призер РПЛ ЦСКА с новым рулевым Фабио Челестини.

Календарь и таблица РПЛ

Небольшая передышка между двумя московскими клубами состоится в четвертом туре — выезд к «Ахмату», встречи с которым превратились в легкую прогулку для «Зенита». Потенциальный успех в Грозном позволит клубу с берегов Невы подойти в приподнятом настроении к ответственному гостевому поединку против «Спартака».