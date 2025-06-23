Трансферный дайджест. 17 — 23 июня

Родриго

«Реал», нападающий, 24 года

Этот форвард уже давно является игроком основного состава «сливочных». Несмотря на это, Родриго может покинуть «Реал» из-за слишком высокой конкуренции в зоне атаки.

По данным журналиста Бена Джейкобса, лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему. «Канониры» уже провели переговоры с «Реалом» по поводу возможного трансфера.

Руководство «королевского» клуба хочет получит за переход игрока около 90 млн евро. Пока неизвестно, готов ли «Арсенал» выложить такую сумму.

Сам Родриго раздумывает над тем, чтобы покинуть «Реал». Дело в том, что бразилец проигрывают конкуренцию Килиану Мбаппе и Винисиусу, которые являются главными футболистами в атаке «сливочных».

Родриго globallookpress.com

В прошедшем сезоне Родриго провел за «Реал» 30 матчей в рамках Примеры, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

Наш прогноз: «Арсенал» выложит много денег и купит Родриго этим летом.

Мало Гюсто

«Челси», защитник, 22 года

Игрок обороны еще молод, но уже успел закрепиться в составе «Челси», проведя 59 матчей в АПЛ за 2 года. Гюсто может покинуть «синих», ведь им интересуется другой европейский гранд.

Как сообщает Goal, «Бавария» следит за прогрессом защитника уже давно — еще до его перехода в «Челси». Руководство «синих» готово выслушать трансферные предложения клубов по Гюсто.

Марк Гюсто globallookpress.com

Несмотря на это, «Бавария» не ставит подписание защитника приоритетным вариантом. Мюнхенцы будут вести борьбу за Гюсто только если клуб покинет один из правых защитников.

По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость защитника оценивается в 35 млн евро.

В прошедшем сезоне Гюсто провел за «Челси» 32 матча в рамках АПЛ и отметился результативной передачей.

Наш прогноз: Гюсто продолжит выступать за «Челси».

Нико Уильямс

«Атлетик», полузащитник, 22 года

На протяжении года появляется бесконечное количество новостей про возможный уход Нико Уильямса из Бильбао, но эта история все никак не закончится.

По данным журналиста Санти Ауны, «Барселона» уже согласовала предварительный контракт с полузащитником. «Атлетик» хочет получить за этот трансфер 62 млн евро.

Несмотря на это, «Бавария» до последнего борется с «Барселоной» за Нико Уильямса. Мюнхенцы предлагают более выгодные условия «Атлетику» и самому футболисту.

К примеру, «Барселона» готова платить Уильямсу 12 млн евро в год без учета налогов, а «Бавария» предложила футболисту такую же сумму чистыми.

Нико Уильямс globallookpress.com

В прошлом сезоне Нико Уильямс провел за «Атлетик» 29 матчей в рамках Примеры, забил 5 голов и сделал столько же голевых передач.

Наш прогноз: Нико Уильямс все-таки перейдет в «Барселону».

Альваро Мората

«Милан», нападающий, 32 года

Карьера испанского форварда потихоньку идет на спад. Мората уже не является грозной силой в нападении. К тому же, «Милан» хочет избавиться от фуболиста этим летом.

По информации Milan News, Мората может продолжить карьеру в итальянском «Комо». «Милан» хочет получить за трансфер испанца 15-18 млн евро. Пока неизвестно, сможет ли «Комо» выложить такую сумму.

Альваро Мората globallookpress.com

Если они все-таки смогут выделить 15-18 млн евро, то Морате придется заранее вернуться из аренды в турецком «Галатасарае», где он выступает не очень результативно.

Исходя из информации интернет-портала Transfermarkt, стоимость Мораты оценивается в 11 млн евро.

В прошедшем сезоне Альваро Мората провел за «Галатасарай» 16 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

Наш прогноз: «Комо» все-таки подпишет Морату.

Марк Гехи

«Кристал Пэлас», защитник, 24 года

Игрок обороны является цементом в стане «орлов». Марк Гехи еще молод, но уже является одним из ключевых футболистов «Кристал Пэлас». Сейчас в игроке заинтересованы другие английские клубы.

Как сообщает The Guardian, Марк Гехи точно покинет команду. Защитник не будет продлевать контракт с «Кристал Пэлас», предпочитая уйти в 2026-м году на правах свободного агента.

«Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании футболиста. Один из этих клубов может приобрести игрока уже в это межсезонье.

«Мерсисайдцы» уже предложили «Кристал Пэлас» 30 млн фунтов за Гехи. Руководство «орлов», в свою очередь, пока что отказалось от этого предложения, но может передумать в любой момент.

Марк Гехи globallookpress.com

В прошедшем сезоне Гехи провел за «Кристал Пэлас» 34 матча в рамках АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Гехи покинет «Кристал Пэлас» в 2026-м году на правах свободного агента.

Иван Сергеев

«Крылья Советов», нападающий, 30 лет

Этот форвард неплохо себя проявил в «Зените», но затем проиграл конкуренцию и вернулся в «Крылья Советов». С ходу Сергеев стал основным в самарской команде, но вновь может покинуть ее.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» включился в борьбу за подписание Сергеева в летнее трансферное окно. Помимо «красно-белых» в переходе форварда также заинтересованы «Динамо» М и «Зенит».

Иван Сергеев globallookpress.com

Ранее именно «бело-голубые» были лидерами в борьбе за Сергеева, но сейчас включился «Спартак». Ранее «Динамо» предложило «Крыльям Советов» 300 млн рублей за трансфер, но сейчас «красно-белые» предложили 400 млн рублей.

«Спартак» даже будет готов отказаться от подписания Антона Заболотного ради перехода Сергеева. «Красно-белые» серьезно намерены приобрести нападающего самарцев.

Прогнозы и ставки на футбол

В прошедшем сезоне Сергеев провел за «Крыльев» 23 матча в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: «Спартак» уже не отпустит этот переход. Сергеев станет игроком «красно-белых».