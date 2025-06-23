Исак станет следующим? Холанн, Юнгберг, де Хеа и еще семь лучших трансферов в истории чемпионов Премьер-лиги

«Ливерпуль» надеется, что Флориан Вирц или, возможно, Александер Исак войдут в число лучших приобретений в истории чемпионов. Но сместить с вершиныбудет ой как непросто. И нет, речь не о том случае, когда они подписали Майкла Оуэна.

Вашему вниманию топ-10 лучших трансферов в истории чемпионов Премьер-лиги.

10. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

«Мы не сможем его заменить, это невозможно», — сквозь слезы говорил Пеп Гвардиола после прощального матча Серхио Агуэро, в котором аргентинец, как и положено, оформил дубль, выйдя со скамейки.

Примерно за месяц до этого Гвардиола не менее театрально заявлял: «Из-за текущей экономической ситуации в мире мы не будем подписывать нападающего следующим летом».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Вскоре после этого Холанн был куплен примерно за £200 млн и теперь уже входит в пятерку лучших бомбардиров в истории клуба — всего за три сезона. Хотя до сих пор остается неясным, стал ли «Сити» действительно сильнее с «классическим» нападающим.

9. Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»)

Даже неудачные попытки пройти медосмотр не помешали «Манчестер Юнайтед» в итоге провернуть рекордный на тот момент трансфер ван Нистелроя — футболиста, которого сэр Алекс Фергюсон видел ключевым элементом в преобразовании внутреннего доминирования в стабильные успехи в Европе.

За пять сезонов, проведенных в команде, путь «Юнайтед» в Лиге Чемпионов выглядел так: полуфинал, четвертьфинал, 1/8 финала, 1/8 финала, групповой этап. План сработал не так, как хотелось бы.

Но если смотреть на цифры: 150 голов в 219 матчах и три трофея — это яркая иллюстрация того, как выдающийся индивидуализм процветал в не самой гармоничной команде. «МЮ» выиграл три чемпионских титула подряд до прихода ван Нистелроя, и наибольшее число голов за сезон тогда принадлежало Дуайту Йорку — 20 мячей в кампании 1999/2000. Голландец превосходил этот показатель трижды, один раз сравнялся и уступил лишь в одном сезоне — из-за травмы.

Тем не менее, ван Нистелрой покинул клуб всего с одним титулом чемпиона Премьер-лиги, Кубком Англии и Кубком лиги. И только одной «Золотой бутсой», которую он сумел вырвать у своего извечного соперника — Тьерри Анри.

8. Фредрик Юнгберг («Арсенал»)

Арсен Венгер сделал редкое исключение для Юнгберга — игрока, которого он никогда не видел вживую, прежде чем одобрить его трансфер из «Хальмстада» в 1998 году.

Фредрик Юнгберг globallookpress.com

«Я увидел, как Фредрик Юнгберг доставляет массу проблем Мартину Киоуну, когда смотрел матч по телевизору — это была игра Швеции против Англии. Я решил купить его прямо тогда», — вспоминал легендарный тренер «Арсенала» об отборочном матче к Евро-2000, в котором Киоун, к слову, не принимал участия.

Кто бы ни страдал тогда от юного Юнгберга, итог оказался выгодным именно для «Арсенала». Швед стал частью легендарной команды непобежденных («The Invincibles»), занял второе место в клубной истории по количеству матчей в Лиге Чемпионов, выиграл пять трофеев — и запомнился стильными трусами в рекламных кампаниях.

7. Рияд Махрез («Манчестер Сити»)

Возможно, самый недооцененный игрок в истории Премьер-лиги. Именно Махрез стал первым трансфером «Манчестер Сити» в статусе чемпиона под руководством Пепа Гвардиолы. Алжирец заявил, что клуб «будет успешен в ближайшие годы» — и трудно поспорить с его предвидением.

За пять сезонов в составе «Сити» Марез забил 78 голов и отдал 59 результативных передач, выиграл 10 трофеев, включая исторический требл и полный комплект внутренних титулов, и, при всем при этом, регулярно промахивался с пенальти.

Неспособность заменить его продуктивность и способность решать исход больших матчей стала одной из причин недавних трудностей «Сити». Жереми Доку может только мечтать достичь того уровня, который демонстрировал Махрез в свои лучшие годы — в перчатках и при полной уверенности.

6. Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»)

Во время судьбоносного трансферного лета для «Манчестер Юнайтед» одна ирландская газета писала: «Вместе с Карелом Поборским и Йорди Кройфом скандинавская пара Ронни Йонсен и Оле Гуннар Слоксжар подписала контракты на общую сумму £2,7 млн, чтобы дополнить “континентальную витрину Ферги”».

Уле Гуннар Сульшер (в центре) globallookpress.com

Поборский был типичным трансфером «по следам большого турнира», Кройф — громкая фамилия без должной гениальности, а вот норвежцы Йонсен и — правильно писать все-таки Сульшер — стали по-настоящему ценными приобретениями на «Олд Траффорд».

Если Йонсен стал ключевым винтиком в обороне, то Сульшер навсегда вошел в манкунианское братство, несмотря на сложную фамилию, которую теперь не перепутает ни один фанат. £1,5 млн за 366 матчей, 126 голов — включая самый важный мяч в новейшей истории клуба — и преданность, настолько сильная, что, скорее всего, он до сих пор не паркуется на месте бывшего босса.

5. Эшли Коул («Челси»)

К тому моменту, как Коул покинул «Челси» ради «Ромы» с семью трофеями за восемь лет, тот игрок, который когда-то стал разменной монетой в громком трансфере из «Арсенала», уже практически завершал карьеру.

Летом 2006 года «Арсенал» оценивал своего основного левого защитника в £25 млн. В итоге канониры согласились на £5 млн и Вильяма Галласа в придачу.

Для «Челси» это было почти что ограбление — особенно с учетом того, как раньше ими часто злоупотребляли на трансферном рынке, выставляя завышенные ценники. Тут же клуб сам стал архитектором ситуации и извлек из нее максимум: мосты с «Арсеналом» для Коула были сожжены, но лондонские синие это только приветствовали.

4. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

Может, это не совсем точно, но временами казалось, что именно де Хеа в одиночку спасал «Манчестер Юнайтед» от сезонов, сравнимых по провалу с самым последним, — и делал это неоднократно за свои 12 лет в клубе.

Давид де Хеа globallookpress.com

Он был «первым Бруну Фернандешем»: явно сильнее большинства — если не всех — своих одноклубников, но при этом почему-то упорно жертвовал лучшими годами карьеры ради клуба, находящегося в состоянии хронического кризиса. Когда в 2015 году сломался факс и сорвался его переход в «Реал», стало ясно: де Хеа просто смирился с судьбой и остался манкунианцем до конца.

Вот только сам клуб не собирался отвечать той же верностью. Как только испанец стал в их глазах заменим, прощание было оформлено на удивление небрежно. И все же был момент, когда — после непростого начала — у «Юнайтед» почти случайно оказался лучший вратарь мира.

3. Родри («Манчестер Сити»)

Если все в команде более-менее стабильно, одно остается неизменным: здоровый, готовый к игре Родри в оптимальной форме практически гарантирует чемпионский титул для «Манчестер Сити».

Будем надеяться, эта теория получит полноценное подтверждение в следующем сезоне. Пока же на счету испанца — четыре чемпионства подряд, прерванные лишь дебютным годом, когда он еще учился тактически фолить, и недавним сезоном, во многом разрушенным травмой колена.

«Сити» буквально развалился без Родри в кампании-2024/25. А текущие переговоры о серьезном повышении зарплаты ясно дают понять: клуб прекрасно осознает, насколько он незаменим.

2. Рой Кин («Манчестер Юнайтед»)

Нужен особый характер, чтобы пройти путь от Брайана Клафа к Алексу Фергюсону, по дороге успев разозлить Кенни Далглиша. Но, как сам Кин любит говорить, он просто делал свою работу — как самый востребованный центральный полузащитник своего поколения.

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Если бы «Блэкберн» вовремя подал документы, а Далглиш не уехал наслаждаться июльским солнцем в выходные 1993 года, «Манчестер Юнайтед» мог бы выиграть свой первый титул Премьер-лиги при Фергюсоне без единого новичка. Но случился трансферный «угон» стоимостью рекордные для того времени деньги, который определил лицо клуба на годы вперед — и открыл эру как великих побед, так и нескрываемого презрения.

Кин выиграл 12 трофеев и дважды признавался игроком года в составе «Юнайтед», вошел в историю благодаря одному из самых знаковых индивидуальных выступлений в истории футбола, ввел в обиход термин «публика с креветочными бутербродами» и с нескрываемой грустью спорил с эго Рио Фердинанда.

1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Арсен Венгер практически отказался иметь дело с Жорже Мендешем после того, как почувствовал себя преданным. А менеджеры «Ливерпуля» Жерар Улье и Фил Томпсон «чуть не подавились за столом», когда оформленный ими трансфер за £4 млн был молниеносно сорван, и «Манчестер Юнайтед» вырвал игрока за £12,2 млн.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Тогда «Ливерпуль» и «Арсенал» заняли второе и пятое места, уступив чемпионство «Юнайтед», который вмешался в последний момент — но решительно и бесповоротно — ради следующей большой звезды.

Роналду, вероятно, все равно стал бы великим, где бы он ни оказался. Но лишь наивный человек стал бы утверждать, что где-то еще его развитие прошло бы лучше. Фергюсон и «Олд Траффорд» стали идеальной площадкой для становления португальца. За шесть головокружительных лет он превратился в лучшего и самого дорогого футболиста планеты.